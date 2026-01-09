FAdeA, todavía en pie por sus trabajadores: Nueva certificación internacional de capacidades

Además, la expectativa está centrada en la recuperación de contratos centrales con la Fuerza Aérea, cliente central a nivel histórico. En ese sentido, la cartera conducida por el teniente general y ministro Carlos Presti tendría previsto restablecer el aprovisionamiento mediante contratos de actualización de aeronaves que se mantuvieron suspendidos y, en un marco potencial, la posible fabricación de nuevos aviones entrenadores para ser sumados a la flota oficial.

FAdeA 7P.jpg Todavía no se define el futuro de FAdeA.

Los problemas siguen

Mientras tanto, la conducción del presidente de FAdeA, el abogado porteño Julio Manco, mantiene un esquema de producción reducido con suspensiones de turnos. De hecho, la compañía funciona hace meses bajo un cuadro semanal de tres jornadas y el personal cobrando una porción mayoritaria de su salario a modo de compensación.

Con los esfuerzos dirigidos a cumplir contratos de mantenimiento de aeronaves civiles y la provisión de piezas a la brasileña Embraer, el estado de emergencia en FAdeA podría extenderse bien dentro del 2026, hasta en tanto no existan decisiones políticas concretas para su reflote.

