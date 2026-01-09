La crisis que enfrenta la Fábrica Argentina de Aviones, mejor conocida como FAdeA, tiene como “amortiguadores” a sus trabajadores especializados. La empresa estatal, radicada en Córdoba, concentra una planta industrial de alta complejidad singular en la región que ha sido el motivo central para su continuidad hasta el momento.
FAdeA, todavía en pie por sus trabajadores: Nueva certificación internacional de capacidades
FAdeA anunció la renovación exitosa de una certificación internacional clave para la fabricación de elementos aeroespaciales. Qué pasa en Córdoba.
Una muestra de ello es la renovación de la certificación Norma AS 9100 de estándar internacional que FAdeA concretó en los últimos días, permitiéndole permanecer dentro del circuito de fabricación de componentes aeroespaciales a nivel global. El paso, considerado clave para la subsistencia de la empresa dependiente del Ministerio de Defensa, fue logrado gracias al cumplimiento de los requisitos que deben documentar e implementar las organizaciones dedicadas al diseño, desarrollo y fabricación de los productos señalados.
FAdeA, bajo inspección brasileña
La certificación renovada fue extendida hasta el 2029. Tras una extensa auditoría, la brasileña TÜV NORD Brasil avanzó con el visto bueno que sostuvo a la empresa estatal argentina dentro del rango de la calidad internacional de fabricación. “Cabe señalar que la certificación AS 9100 contempla un ciclo de auditoría de tres años, con dos instancias de monitoreo intermedio, fundamentales para el sostenimiento del estándar”, indicaron desde FAdeA.
Tras un cierre de año complicado, con la apertura de un nuevo plan de retiro que busca disminuir la planta administrativa en unos 200 puestos de trabajo y dejar una plantilla en torno a los 600 empleados en 2026, la fábrica Brigadier San Martín baraja distintos planes de recuperación. La apuesta principal sería la concreción de contratos privados a modo de engrosar los ingresos genuinos y así poder estabilizar las finanzas, que cuentan con un rojo acumulado en varios años de al menos 20 millones de dólares con proveedores.
Además, la expectativa está centrada en la recuperación de contratos centrales con la Fuerza Aérea, cliente central a nivel histórico. En ese sentido, la cartera conducida por el teniente general y ministro Carlos Presti tendría previsto restablecer el aprovisionamiento mediante contratos de actualización de aeronaves que se mantuvieron suspendidos y, en un marco potencial, la posible fabricación de nuevos aviones entrenadores para ser sumados a la flota oficial.
Los problemas siguen
Mientras tanto, la conducción del presidente de FAdeA, el abogado porteño Julio Manco, mantiene un esquema de producción reducido con suspensiones de turnos. De hecho, la compañía funciona hace meses bajo un cuadro semanal de tres jornadas y el personal cobrando una porción mayoritaria de su salario a modo de compensación.
Con los esfuerzos dirigidos a cumplir contratos de mantenimiento de aeronaves civiles y la provisión de piezas a la brasileña Embraer, el estado de emergencia en FAdeA podría extenderse bien dentro del 2026, hasta en tanto no existan decisiones políticas concretas para su reflote.
