FAdeA en rojo: El Gobierno no le presta atención y se podría perder un negocio con México

La profunda crisis que atraviesa la compañía estatal ha impedido la continuidad en la fabricación de dichos aviones por falta de contratos y capacidad de cumplimientos de estos últimos. Algo que derivó de las pobres gestiones que se han sucedido en los últimos años.

El sustento actual de FAdeA pasa por el mantenimiento de aeronaves para aerolíneas y privados, además de la fabricación de algunos componentes de exportación.

Aún así, esta situación no disipó por completo el interés sobre el Pampa IA-63. Uno de los países que mantendrían vigencia de esa atención sería México, donde el Gobierno federal busca incorporar un sistema de armas de ataque ligero para devolverle poder de vigilancia sobre el espacio aéreo mexicano.

FAdeA 3P.jpg FAdeA y una importante oportunidad.

En ese orden, el avión argentino habría generado interés para un desarrollo compartido que implicaría un importante negocio para FAdeA. Con conversaciones bilaterales que llevan años en vigencia, el proyecto implicaría una transferencia tecnológica y asesoramiento directo de la estatal argentina para que México fabrique sus propios ejemplares en su territorio.

Según CIMCC, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) habría extendido un proyecto concreto de negocios en septiembre pasado. Algo que daría divisas frescas a FAdeA para su recomposición y abriría indirectamente el mercado de exportación, hasta ahora frustrado en varios intentos.

Se puede pasar el tren

No obstante, los proveedores señalaron que dicha oportunidad de negocio se podría “esfumar” por falta de respuesta oficial argentina. La irresolución de la dirección y la dependencia directa del Ministerio de Defensa, que se encuentra en etapa de transición hasta diciembre, podría condenar a FAdeA a perder contratos privados que representarían un salvataje necesario ante la negativa estatal de financiar el déficit.

