CÓRDOBA. El agravamiento de la crisis en FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) no parece haber tocado fondo. Con las semanas pasando y las deudas acumulándose, proveedores organizados reclamaron una reacción inmediata del Gobierno, en especial ante la inminente pérdida de una oportunidad única de negocio con México.
AVIONES
FAdeA en rojo: El Gobierno no le presta atención y se podría perder un negocio con México
La crisis en FAdeA es cada vez mayor. Proveedores reclaman una amplia deuda y señalan que el Gobierno está dejando pasar una oportunidad enorme.
Con una deuda que ascendería por encima de los 20 millones de dólares, empresas de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) indicaron que la situación de la compañía estatal es insostenible y que no se avista reacción oficial alguna para solucionar el tema. En ese sentido, FAdeA trabaja hace meses bajo un esquema reducido de producción con semanas de tres días y un fuerte recorte de personal, que percibe parcialmente su salario.
Según la CIMCC, la situación no solo afecta a la planta directa de la empresa aeroespacial argentina sino también a los miles de empleos indirectos que los proveedores mantienen. Algo que también va rumbo a ser insostenible incluso más allá de la deuda estimada.
“No muestra evolución ni cambios”, señalaron las pymes metalúrgicas de Córdoba que proveen a FAdeA. Esa inacción, apuntaron, podría hacer perder la oportunidad de entablar un importante negocio con México, país interesado en uno de los aviones que puede producir la planta radicada en la provincia mediterránea.
FAdeA, producir aviones y exportar
Si bien FAdeA no produce aviones hace algunos años, sus desarrollos siempre han sido considerados como productos competitivos. En ese sentido, su avión estrella es el Pampa IA-63 Block III, el caza/entrenador con capacidades de ataque ligero que despertó interés en diversos países de la región y el mundo por su bajo coste y aptitudes defensivas que encajan en las economías de desarrollo.
La profunda crisis que atraviesa la compañía estatal ha impedido la continuidad en la fabricación de dichos aviones por falta de contratos y capacidad de cumplimientos de estos últimos. Algo que derivó de las pobres gestiones que se han sucedido en los últimos años.
El sustento actual de FAdeA pasa por el mantenimiento de aeronaves para aerolíneas y privados, además de la fabricación de algunos componentes de exportación.
Aún así, esta situación no disipó por completo el interés sobre el Pampa IA-63. Uno de los países que mantendrían vigencia de esa atención sería México, donde el Gobierno federal busca incorporar un sistema de armas de ataque ligero para devolverle poder de vigilancia sobre el espacio aéreo mexicano.
En ese orden, el avión argentino habría generado interés para un desarrollo compartido que implicaría un importante negocio para FAdeA. Con conversaciones bilaterales que llevan años en vigencia, el proyecto implicaría una transferencia tecnológica y asesoramiento directo de la estatal argentina para que México fabrique sus propios ejemplares en su territorio.
Según CIMCC, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) habría extendido un proyecto concreto de negocios en septiembre pasado. Algo que daría divisas frescas a FAdeA para su recomposición y abriría indirectamente el mercado de exportación, hasta ahora frustrado en varios intentos.
Se puede pasar el tren
No obstante, los proveedores señalaron que dicha oportunidad de negocio se podría “esfumar” por falta de respuesta oficial argentina. La irresolución de la dirección y la dependencia directa del Ministerio de Defensa, que se encuentra en etapa de transición hasta diciembre, podría condenar a FAdeA a perder contratos privados que representarían un salvataje necesario ante la negativa estatal de financiar el déficit.
Más noticias en Urgente24
Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái
Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores