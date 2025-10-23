Fadea lucha por sobrevivir con el mantenimiento de aviones

En los últimos meses, el cuadro de situación se espiralizó. Sobre el ya golpeado cuerpo de empleados (se redujó de más de 900 a apenas 700 empleos en pocos meses) se aplicó un fuerte ajuste salarial que condujo a un conflicto que mantuvo las puertas de la empresa cerradas por varios días en mayo.

Desde la interna de Fadea se reclamó falta de decisiones por parte de Defensa, que demoró no solo las partidas presupuestarias para los salarios sino también, de manera interna, la firma de los contratos con la Fuerza Aérea, principal cliente de la empresa. Esa demanda interna es la que el Gobierno nacional buscaría limitar, orientando a la fábrica a entablar relaciones con privados.

Mientras tanto, Fadea funciona bajo un esquema reducido de tareas. Las principales horas de trabajo fueron destinadas a al mantenimiento de aeronaves de aerolíneas nacionales o regionales que operan aviones Airbus A320.

FAdeA 9P.jpg Complejo panorama en Córdoba.

Futuro y posible privatización

Dentro de la lista de empresas estatales privatizables del Gobierno nacional figura Fadea. A pesar de ser un activo estratégico a nivel defensa, desde Casa Rosada no mirarían con malos ojos el traspaso de la compañía a capitales privados (algo que ya sucedió en los 90’) o incluso a otros niveles estatales.

Sobre esto último existiría interés del Gobierno de Córdoba por mantener el dominio público de Fadea. Según entienden en ese nivel del Estado, la empresa resulta clave dentro del circuito industrial cordobés de alta complejidad.

Su traspaso, que no pasó aún de sondeos, se podría concretar como parte del pago de deudas que Nación mantiene con la provincia mediterránea.

Más noticias en Urgente24:

Detuvieron en Ezeiza al contador de José Luis Espert cuando regresaba desde España

Bloomberg; JP Morgan y Citi intentan ayudar a Trump / Bessent en la Argentina

Las atajadas monumentales de Facundo Cambeses que evitaron una goleada a Racing

Cumpleaños de Milei; Gallardo y la población de Argentina; ¿un Bukele para Perú?