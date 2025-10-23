Anmat prohibió una muy popular golosina que se elaboraba en Tucumán

Tanto los negocios como los particulares que hubieren adquirido este producto deberán tener cuidado antes de consumirlo u ofrecerlo. Se trata de una golosina considerada peligrosa al no poder garantizarse su procedencia. Además, es un producto que suele incluirse dentro de los regalos para niños, población con la que debería tenerse especial cuidado.

image

Para que la población pueda reconocer el producto, se adjuntaron imágenes de la "gallinita" en la Disposición del Boletín Oficial. Vale aclarar que no se trata de una prohibición a todas las golosinas de este tipo, sino solamente a la que está rotulada del modo que se indicó anteriormente, producida por PEPO S.R.L.

