Vicente Massot es considerado uno de los intelectuales más relevantes del espectro de la derecha nacionalista argentina. El politólogo y director del diario La Nueva de Bahía Blanca ha destacado que el gobierno de Javier Milei mejoró la situación económica, y al propio Presidente como una "figura mundial".
Gurú de la derecha argentina fulminó las listas de diputados de Milei: "Mamarracho"
Vicente Massot consideró de baja calidad las listas de LLA en la CABA y PBA. Fue durísimo contra la de Fargosi y propuso una alternativa a la de Santilli.
Sin embargo, Massot se mostró crítico de ciertos aspectos que rodean a Milei. Ha reprochado sus modos agresivos y cuestiona a la gente que puso al frente de los armados electorales.
Para Massot, son invotables las listas de diputados nacionales que LLA presenta tanto en la Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. No opina lo mismo, en cambio, de la nómina de senadores por la CABA que lidera Patricia Bullrich, secundada por el economista Agustín Monteverde, amigo y antiguo socio de Massot en una consultora.
Se lo dijo nada menos que Nicolás Márquez, biógrafo (autorizado) de Milei y a quien se le adjudica proveer al mandatario, junto con Agustín Laje, los conceptos más radicalizados en materia de pensamiento conservador.
Márquez entrevistó a Massot en su canal de YouTube, y como para que no queden dudas de su afinidad e influencia, lo presentó como su "maestro".
Para el director de La Nueva, la elección de este domingo tendrá un "final de bandera verde" por lo que será "díficil determinar quien puede ganar o perder". "El que gane lo hará por 2 o 3 puntos", estimó.
"Ganar o perder por un voto es decisivo en una elección presidencial. En una legislativa tenés que hacer una cuenta más precisa. Puede no haber un sólo ganador", dijo el politólogo, tío del diputado nacional Nicolás Massot.
Consideró además que hay distintas formas de ver el resultado: por la acumulación del voto popular o por las bancas que obtiene cada espacio.
En esta última línea consideró que para LLA es "imposible perder" dado lo poco que el oficialismo pone en juego a la hora de renovar. No obstante, estima que si queda debajo del peronismo por "5 o 6" puntos, esa distancia podría tener repercusión en los mercados.
En cualquier caso, Massot anticipa una "guerra de narrativas" en la noche del 26/10 respecto a lo que se adjudicará cada espacio. Puso como ejemplo que el peronismo sumará incluso a los espacios que no lleven el sello Fuerza Patria.
Márquez le preguntó a Massot su opinión sobre que Mauricio Macri haya privilegiado el apoyo sobre uno sólo de los que van en la lista porteña de LLA -Fernando de Andreis, en el 5to puesto- sin extenderlo a los demás. "No me parece mal", dijo y destacó el apoyo del líder del PRO a pesar de haber sufrido -dijo- "agravios y chicanas" por parte de los libertarios.
Pero Massot atacó en duros términos la lista que encabeza el abogado Alejandro Fargosi. "Es un mamarracho", dijo y calificó de "impresentable" a la actual diputada Sabrina Ajchemet, quien va en el 4to puesto de la nómina. "Es inconcebible que esté", dijo y reprochó comentarios de la legisladora sobre las Islas Malvinas (tuiteó en 2012 que "no fueron ni nunca serán argentinas") y la Virgen María ("no era realmente virgen", comentó también en redes en 2014).
"Es una lista que no votaría jamás", dijo Massot.
Consultado sobre la incidencia que podrían tener en el voto el escándalo de José Luis Espert y los tuits agraviantes que se conocieron de Karen Reinhardt, N°2 de Diego Santilli en la lista, Massot consideró que puede tener impacto en el voto "moderado" que es determinante en cualquier elección, ya que no alcanza con "el núcleo duro" para ganar.
Entonces arremetió contra la lista de diputados que encabeza Santilli y propuso una alternativa por fuera de LLA.
"A mi no me cabe duda, y es mi caso, si votase, no votaría a Santilli y Karen Reichardt. La votaría a María Eugenia Talerico, que es más formada, honesta, más presentable", dijo. "Sería un lujo que llegase al Congreso", dijo sobre la exUIF y candidata de Potencia, la alianza con Ricardo López Murphy.
En cuanto a la Capital Federal, Massot afirmó: "Yo no voy a votar la lista que encabeza Fargosi".
Para Massot, el armado en PBA responde a "un grado de incompetencia muy grande" que adjudicó a Karina Milei y su mano derecha en la provincia, Sebastián Pareja, a quienes calificó como "2 incompetentes". "Es una improvisación que le puede costar caro", agregó.
Sobre el resultado que puede haber este domingo en el principal distrito, Massot estimó que no será por la abultada diferencia del 07/09, pero advirtió que tampoco podía descartarlo.
Recordó que la brecha se debió a la gente que dejó de votar a LLA en comparación con 2023. Y sobre los motivos dijo que "es muy difícil" explicarles a los desencantados por qué el proceso de ajuste aún no resulta en beneficios económicos para ellos. "Esas son cosas que funcionan académicamente, pero andá a explicárselo a alguien que no llega a fin de mes", sentenció.
"Estamos mucho mejor en muchas cosas, pero en algunas todavía no hubo resultados que serían apetecibles. Entonces esa gente puede pensar 'yo no voy a votar a Milei, que de alguna forma me defraudó'", concluyó.
