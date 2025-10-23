La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?

Live Blog Post

Sturzenegger cree que nadie tiene memoria... Insólito

Federico Sturzenegger comenta la siguiente frase de Luis Caputo, quien cree que tiene algún predicamento más allá de La Libertad Avanza: "Yo no soy fanático, lo digo como argentino. Un voto no kirchnerista que no va a La Libertad Avanza me da mucha lástima por los argentinos. Es prácticamente un voto perdido."

Entonces, Sturzenegger:

Coincido con lo que dice el Ministro @LuisCaputoAR aquí. Si no querés que vuelvan los kirchneristas el voto es a la LLA. El resto, por síndrome de estocolmo, porque son parte de la runfla, por ideología o por temas de ego terminan siendo funcionales a los K. No hay que mirar muy lejos, lo vimos en el Congreso los últimos meses (la Coalición Cívica votando para mantener la corrupción K en vialidad, diputados que toda la vida defendieron el equilibro fiscal votando déficit con los K, los de la franja del medio volteando los decretos delegados protegiendo las estructuras K en el estado -lo que a su vez le costará a los argentinos 700 millones dólares anuales de mayores impuestos-, y siguen los ejemplos). Por eso el voto es a @JMilei el único político dispuesto a demoler esta estructura de privilegios apañada por la casta política. VLLC!

Opiniones que provoca Sturzenegger:

@patagoniainside: Fede voy a votarlos te lo aseguro aunq acá en RN tenes q votar a una media manchada x Machado, ahora podrás hacer una introspección y ver q en la Libertad Avanza también hay runfla y k y gente q vive del estado?

@gordossinremera: Yo no quería que vuelvan los hijos d e puta que nos hicieron pija en 2001, y acá estás. por tercera vez.

@OperacionVespa: Correcto, pero sería conveniente dejar de mentir al menos por dos años.

@alejandrovilas: LLA tiene la lista llena de Kukas.

@mar_dei: Por eso tienen a leila y otros tantos, no Fede?

@FedeSanchez_: Este estafador habla de Runfla.... jajajajajá me hizo el día.

@juanpbel: Fede soy mucho más joven que vos y desde que tengo conciencia estas adentro del Estado... para mi sos parte de la casta. Todos ustedes tienen que desaparecer.

@FrancoBarone: Si por algún motivo estoy equivocado y al final tenías razón, bien por el país. Sin por el contrario tienen razón los libros de historia, las noticias de múltiples medios de los últimos 25 años, la calle, los más necesitados y la oposición, bueno, me gustaría que cumplas perpetua.

@Shelbyneta_2: Y votarte a vos seria volver hasta con De la Rúa... si fracasaste en todos lados, porq tendrían que confiar en vos y en el otro fugador?

@elencargadosur: No queremos que vuelvan los kukas, pero Uds. están haciendo todo para que ello suceda. Errores no forzados, falta de coordinación, lista sin verificación, alianzas con chorros del pasado, impresentables son! Para sumar más, cagan a puteadas a todos los que no putean con Milei.

@licMalm: Vas a terminar preso.