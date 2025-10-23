urgente24
en vivo ENOJOS CON STURZENEGGER

La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?

Hasta el viernes 24/10, Scott Bessent vende dólares ¿y después qué?
Hasta el viernes 24/10, Scott Bessent vende dólares ¿y después qué?
Hasta el viernes 24/10, Scott Bessent vende dólares ¿y después qué?
Hasta el viernes 24/10, Scott Bessent vende dólares ¿y después qué?
escudo aguila dolares2
escudo aguila dolares2

Jueves 23/10. El viernes 24/10 es la última sesión cambiaria antes del comicio. ¿Seguirá vendiendo dólares Scott Bessent el lunes 27/10 o llega la liberación?

23 de octubre de 2025 - 09:15

EN VIVO

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, siguió interviniendo en el mercado de cambios argentino, vendiendo dólares para mantener la paridad dentro de la banda de flotación. Todos saben que es irreal, comenzando por el propio Bessent, un conocedor del mercado de monedas -derrotó a la libra esterlina y al yen cuando trabajaba para George Soros-. Pero ahora Bessent se encuentra del otro lado del mostrador (dicen), e intenta evitar el escape de la cotización del dólar en pesos antes del 26/10 porque le dijeron que una estabilidad le permitiría a Javier Milei y La Libertad Avanza ganar el comicio.

Una pregunta es: ¿El 'mercado' define la elección o resultan apenas una burbuja, un microclima muy alejado de la Argentina verdadera? El llamado 'mercado', que ha ganado fortunas con el 'carry trade', ¿es un espejo del estado de la sociedad o sólo es gente a la que le ha ido bastante bien o muy bien y desconoce la realidad? Urgente24 cree que los 'mercados' (todos, no sólo el cambiario) resultan solamente una porción del rompecabezas. Es necesario 'netearlo' con otros datos. Por ejemplo,

  • la recesión autoinfligida por Javier Milei, y
  • las consecuencias de la escasez de demanda laboral, de financiación disponible para las familias y las empresas pequeñas y medianas y los microemprendimientos, y
  • la inflación verdadera que no cesa más allá del torpe 'dibujo' del INdEC.

Probablemente sea errada la percepción de Urgente24 pero ¿qué sucede si fuese correcta?

La otra pregunta es: ¿Hasta cuándo intervendrá Bessent y el Tesoro estadounidense en el mercado de cambios argentino? ¿La semana próxima seguirá vendiendo dólares a precio irreal (por lo barato) o habrá liberación de la cotización? El ministro Luis Caputo afirma que no habrá cambios en la política cambiaria. Pero ¿seguirá siendo ministro de Economía el millonario propietario de la consultora de inversiones Anker Latinoamérica?

Los cambios han comenzado en el gabinete de ministros. A la intempestiva renuncia del canciller Gerardo Werthein -humillado por Tactic Global / Santiago Caputo / Javier Scatturice-, acaban de sumarle el despido desde los medios de comunicación de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia. Sin embargo las definiciones que se esperan se refieren, precisamente, al Ministerio de Economía y a la Jefatura del Gabinete de Ministros. ¿Quién sería el rostro de una derrota de La Libertad Avanza? Casa Rosada intenta instalar la idea de que una derrota mínima es un empate, y entonces... 'siga siga'. Pero en febrero, LLA ganaba ampliamente y luego perdió fuelle.

Temas para el domingo 26/10 y lunes 27/10. Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina.

------------------------------

Live Blog Post

Axel Kicillof también tendrá su cierre, con respaldo de Sergio Massa

En paralelo a Javier Milei en Rosario, el peronismo tendrá su punto fuerte en la previa a la veda electoral en su principal bastión, la provincia de Buenos Aires, donde el Gobernador realizará un recorrido por distintos municipios. Iniciará su actividad con un discurso en Almirante Brown en el contexto de una capacitación de fiscales y seguirá luego en Berazategui para presentarse en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

El cierre será en San Martín, donde aparecerá junto al principal referente del Frente de Renovador, Sergio Massa; el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la Provincia, Jorge Taiana, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

De esta manera, quiere repetir la fórmula que utilizó en las elecciones locales -cuando en el último día de campaña visitó Merlo y Lomas de Zamora, además de realizar una "mateada" con vecinos en La Plata-, en las que derrotó por 13 puntos a La Libertad Avanza.

Live Blog Post

La Intersindical Rosario le da una "cálida" bienvenida al Presidente

La Intersindical Rosario, que nuclea gremios tales como Correo, Atsa Rosario, Luz y Fuerza, Bancarios, Judiciales de Santa Fe entre tantos otros, han lanzado un comunicado expresando el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Dicho texto es difundido a horas de la llegada del presidente de la Nación a suelo rosarino. Para este espacio el modelo económico "fracasó".

Concretamente en el comunicado, La Intersindical local expresó: "Desde nuestro lugar como Intersindical Rosario, estamos convencidos que el plan económico que lleva adelante el presidente Javier Milei, la gente que lo rodea y que ahora, tiene el vergonzoso ‘apoyo’ de Estados Unidos, fracasó".

En otro párrafo del texto, señalaron que “los trabajadores y las trabajadoras están ahogados en deudas para poder comer porque se perdieron miles de puestos de trabajo. Los datos, tristemente, lo demuestran”.

En ese sentido, desde el espacio gremial local apuntaron: Al año y medio de gestión, cerraron 18.083 empresas y se perdieron 253.728 empleos. Por nombrar los más resonantes, la construcción 83.803 empleos menos, la administración pública 75.435, el transporte y almacenamiento 55.259, la industria manufacturera 49.738 y los servicios profesionales, científicos y técnicos, 16.256″.

En dicha sintonía, desde la Intersindical se animaron a agrupar a la figura de Milei con el gobernador Maximiliano Pullaro: “Son lo mismo”, dijeron.

"Como Intersindical Rosario parte integrante, con los trabajadores y trabajadoras, del Movimiento Obrero, comprendemos la realidad actual y el momento histórico que estamos atravesando y, es por eso, que el domingo 26 de octubre, como hicimos en Provincia de Buenos Aires, pedimos que todas y todos demos una muestra firme y contundente en las urnas”, manifestó el espacio en el marco de elecciones legislativas de este domingo.

"Para los gremios que componen el espacio gremial un cambio de rumbo es necesario, vayamos convencidos de que la única lista que encarna esta posibilidad efectiva, es la de Fuerza Patria que en Santa Fe encabezan la compañera Caren Tepp y el compañero Agustín Rossi y, que tiene entre sus filas, a representantes de los trabajadores y las trabajadoras", completaron desde la Intersindical Rosario.

Live Blog Post

Javier Milei cierra campaña en ciudad clave (y complicada)

Rosario será este jueves el epicentro político nacional con la llegada de Javier Milei, quien encabezará el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el Parque de España a partir de las 19. El evento busca dar respaldo a los candidatos a diputados nacionales por Santa Fe, encabezados por Agustín Pellegrini, y reforzar la presencia del espacio libertario en la provincia antes de las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

Desde este miércoles comenzaron los trabajos de montaje del escenario, ubicado al pie de las escalinatas del Parque de España. Ya se instaló parte de la estructura, el vallado perimetral y el sistema de iluminación. Según se informó a la prensa, se espera la participación de dirigentes regionales durante el acto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3_Rosario/status/1981298658671780109&partner=&hide_thread=false

El desembarco del Presidente a la Cuna de la Bandera enciende ciertas expectativas. En paralelo, habrá una contramarcha para repudiar su presencia calificándolo como "persona no grata".

Live Blog Post

¿Dónde está Lowrdez Fernández?

Noticias Argentinas: "La mamá de Lowrdez Fernández, una de las ex integrantes de la banda Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe donde está, según supo la agencia Noticias Argentinas. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, la cantante sigue activa en sus redes sociales.

Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22/10 un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.

En el escrito también se denuncia a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

De este modo, conforme a la información aportada a NA, personal policial se acercó hasta el domicilio y tras tocar timbre fueron atendido por García Gómez, quien en todo momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo.

Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.

A su vez manifestó que, si querían revisar su casa, solo iban a lograrlo con la orden de un Juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar."

Embed
Live Blog Post

Sturzenegger cree que nadie tiene memoria... Insólito

Federico Sturzenegger comenta la siguiente frase de Luis Caputo, quien cree que tiene algún predicamento más allá de La Libertad Avanza: "Yo no soy fanático, lo digo como argentino. Un voto no kirchnerista que no va a La Libertad Avanza me da mucha lástima por los argentinos. Es prácticamente un voto perdido."

Entonces, Sturzenegger:

Coincido con lo que dice el Ministro @LuisCaputoAR aquí. Si no querés que vuelvan los kirchneristas el voto es a la LLA. El resto, por síndrome de estocolmo, porque son parte de la runfla, por ideología o por temas de ego terminan siendo funcionales a los K. No hay que mirar muy lejos, lo vimos en el Congreso los últimos meses (la Coalición Cívica votando para mantener la corrupción K en vialidad, diputados que toda la vida defendieron el equilibro fiscal votando déficit con los K, los de la franja del medio volteando los decretos delegados protegiendo las estructuras K en el estado -lo que a su vez le costará a los argentinos 700 millones dólares anuales de mayores impuestos-, y siguen los ejemplos). Por eso el voto es a @JMilei el único político dispuesto a demoler esta estructura de privilegios apañada por la casta política. VLLC!

Opiniones que provoca Sturzenegger:

@patagoniainside: Fede voy a votarlos te lo aseguro aunq acá en RN tenes q votar a una media manchada x Machado, ahora podrás hacer una introspección y ver q en la Libertad Avanza también hay runfla y k y gente q vive del estado?

@gordossinremera: Yo no quería que vuelvan los hijos d e puta que nos hicieron pija en 2001, y acá estás. por tercera vez.

@OperacionVespa: Correcto, pero sería conveniente dejar de mentir al menos por dos años.

@alejandrovilas: LLA tiene la lista llena de Kukas.

@mar_dei: Por eso tienen a leila y otros tantos, no Fede?

@FedeSanchez_: Este estafador habla de Runfla.... jajajajajá me hizo el día.

@juanpbel: Fede soy mucho más joven que vos y desde que tengo conciencia estas adentro del Estado... para mi sos parte de la casta. Todos ustedes tienen que desaparecer.

@FrancoBarone: Si por algún motivo estoy equivocado y al final tenías razón, bien por el país. Sin por el contrario tienen razón los libros de historia, las noticias de múltiples medios de los últimos 25 años, la calle, los más necesitados y la oposición, bueno, me gustaría que cumplas perpetua.

@Shelbyneta_2: Y votarte a vos seria volver hasta con De la Rúa... si fracasaste en todos lados, porq tendrían que confiar en vos y en el otro fugador?

@elencargadosur: No queremos que vuelvan los kukas, pero Uds. están haciendo todo para que ello suceda. Errores no forzados, falta de coordinación, lista sin verificación, alianzas con chorros del pasado, impresentables son! Para sumar más, cagan a puteadas a todos los que no putean con Milei.

@licMalm: Vas a terminar preso.

Embed
Live Blog Post

Jueves de debates muy intensos por el 27/10

@jmtelechea: En el último mes y medio, entre el Tesoro, el BCRA, el sector agropecuario y el tesoro norteamericano se volcaron al mercado USD 21.000 millones que no fueron suficientes para frenar al dólar. Completamente sepultada la creencia de que alcanza con controlar la cantidad de pesos.

@argypotencia: Con Argentina en superávit comercial de bienes y servicios también fue sepultada la teoría de la restricción externa.

@jmtelechea: Ni. Ya lo discutimos esto. Si ese superávit no te alcanza para financiar los pagos de deuda y/o la FAE entonces te faltan dólares. Igual el problema no es solo ese. También es la baja demanda de pesos. Mi diferencia con vos es que para mí tenés dos problemas, no uno solo.

@SelloTcg: Con massa y su cantidad de pesos , en este contexto de incertidumbre el dolar ya estaria costando 22mil.

@jmtelechea: Puede ser, pero no tiene nada que ver con el punto del tuit.

@CarlosDipMarti1: Tranqui juanma veamos que pasa el domingo.

@jmtelechea: No cambia nada del argumento lo que suceda el domingo.

@piletadelona: Vos decís que ya está dicha la última palabra? banc'a al lunes ... Y hablamos.

@jmtelechea: No dije eso.

@martinburgosz: Subamos la tasa y listo, no entiendo cual es el problema.

@alejandrobonav1: Es desconocimiento de macroeconomía, parecen más mesadineristas que trabajan con el billete físico, que de un policy maker. Creen que el poder de fuego de la demanda son los billetes y monedas en circulación; y el del BCRA todas las reservas, subestiman uno y sebreestiman otro.

@GonzaloHulanik: El dólar es la única institución creíble que queda en la argentina. Lo único que nadie discute, sobre la que no existen sospechas y que no se ha deteriorado con el tiempo. Por eso, pongas la cantidad de verdes que pongas, mientras haya un peso en el aire, se convertirá en dólar.

@DrMercados: Te refuto fácil: ¿Hubo pasa through a precios? No. Con Massa, había suficientes pesos para precios y para dólar (por eso había cepo). Ahora, con la Q de $ controlada, o van a precios, o van a dólar.

@tominv_: Lo que señalas solo funciona en el corto porque debido a la volatilidad se redirigen más pesos al dólar. Si la cantidad de dinero está fija, no se corre riesgo porque no es una conducta que pueda ser mantenida a LP. Si baja post elecciones, muchos se funden.

@lordcess78: Si hay dólares para comprar los pesos son infinitos.

@manueleyquem: Le salieron hasta por las orejas.

Live Blog Post

Ay Sturzenegger... en la burbuja de Benegas Lynch

¿Federico Surzenegger lo postea porque cree que es cierto o sólo es una provocación?

Si es el candidato a reemplazar a Luis Caputo, Javier Milei tiene un problema antes de comenzar el partido.

Para muchos es tan excéntrico como 'Bertie' Benegas Lynch hablando de cambiar o no cambiar la lancha como un debate en las familias argentinas.

Embed

Aquí parte del debate:

@emakant: Si hacen las liquidaciones de temporada que hacen en EU, todos van a poder vestirse decente por 2 mangos. Se festeja!

@pobredelacasta: Que triste festejar la apertura de la sucursal de una retailer cuando se te va Nissan. Tristisimo.

@OficinaNielsen: Esta es la verdadera manera de bajar los precios en la indumentaria. Generando competencia con nuevos actores.

@AtintoCorrea: Festejan un local de zapatillas. Estan en el horno.

@sed_verdadera: Ahora sí eh, Argentina potencia.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 8 episodios que se lleva todos los elogios

La adictiva miniserie de 10 episodios que todos devoran en un día

La miniserie de 8 episodios que mezcla humor y misterio de forma épica

La serie increíblemente entretenida que todos los críticos recomiendan

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES