La Pregunta: ¿Cuántos dólares más puede vender Scott Bessent por la Argentina?

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, siguió interviniendo en el mercado de cambios argentino, vendiendo dólares para mantener la paridad dentro de la banda de flotación. Todos saben que es irreal, comenzando por el propio Bessent, un conocedor del mercado de monedas -derrotó a la libra esterlina y al yen cuando trabajaba para George Soros-. Pero ahora Bessent se encuentra del otro lado del mostrador (dicen), e intenta evitar el escape de la cotización del dólar en pesos antes del 26/10 porque le dijeron que una estabilidad le permitiría a Javier Milei y La Libertad Avanza ganar el comicio.
Axel Kicillof también tendrá su cierre, con respaldo de Sergio Massa
En paralelo a Javier Milei en Rosario, el peronismo tendrá su punto fuerte en la previa a la veda electoral en su principal bastión, la provincia de Buenos Aires, donde el Gobernador realizará un recorrido por distintos municipios. Iniciará su actividad con un discurso en Almirante Brown en el contexto de una capacitación de fiscales y seguirá luego en Berazategui para presentarse en la Escuela de Policía Juan Vucetich.
El cierre será en San Martín, donde aparecerá junto al principal referente del Frente de Renovador, Sergio Massa; el primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria en la Provincia, Jorge Taiana, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
De esta manera, quiere repetir la fórmula que utilizó en las elecciones locales -cuando en el último día de campaña visitó Merlo y Lomas de Zamora, además de realizar una "mateada" con vecinos en La Plata-, en las que derrotó por 13 puntos a La Libertad Avanza.
