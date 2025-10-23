CFK: "Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Y agregó: "Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía Argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo".

"Este 26de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo", aseguró CFK.

Y concluyó: "El freno de Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este Gobierno va a dejar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1981370862294139194&partner=&hide_thread=false A los argentinos y argentinas pic.twitter.com/8Bay3PMQCl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 23, 2025

-----------

Otras noticias en Urgente24:

Atentos consumidores: Cómo afectará a tus compras la nueva medida del IVA

Cuenta regresiva: Milei llega al 26-O en crisis (y con 'bozal')

Bronca total con Mercado Pago y su comunicado oficial: Qué dijo

Javier Milei N°55: Vienen 96 horas difíciles (¿Qué decirle a Donald Trump?)

Flamengo 1 - Racing 0: Cambeses fue figura, pero un gol en contra de Rojo lo quebró