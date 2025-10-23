A 3 días de las elecciones legislativas nacionales, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) publicó este jueves (23/10) un video en sus redes sociales llamando a votar por Fuerza Patria para ponerle "freno a Javier Milei" y su "ajuste", con fuertes críticas al Gobierno. " Este domingo tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática":
CFK: "Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"
"El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo, o a los que trabajaron toda su vida".
"El experimento libertario fracasó y todos lo saben", sentenció CFK, y dijo que mientras la gente "no llega a fin de mes" los "ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera". "Si alguno tiene dudas sobre el fracaso, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei (...) Donald Trump, que lo dijo muy clarito y con todas las letras 'los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir'. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos".
"El peronismo es la única fuerza capaz de ponerle un freno" a Milei, aseguró.
Luego, se refirió al salvavidas de Trump: "Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos, salvataje que, de solución, no tiene nada, y de humillación, todo".
Y agregó: "Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía Argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo".
"Este 26de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo", aseguró CFK.
Y concluyó: "El freno de Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este Gobierno va a dejar".
