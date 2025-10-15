SANTA FE. La visita oficial del presidente Javier Milei a la Casa Blanca generó reacciones en Argentina luego de que su par estadounidense, Donald Trump, asegurara que el rescate económico previsto para el país "tiene un objetivo político concreto": acompañar a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Ante esto, Fuerza Patria respondió.
SANTA FE
Fuertes críticas de Fuerza Patria sobre los dichos de Trump: "No es rescate, es entrega"
La visita de Javier Milei a la Casa Blanca generó diferentes reacciones, pero más las declaraciones de Donald Trump. Desde Fuerza Patria reaccionaron con dureza
Donald Trump condicionó el auxilio a Javier Milei
El mandatario norteamericano fue categórico al declarar que "si no ganan, no seremos generosos con la Argentina", una frase que encendió críticas de la oposición y abrió un debate sobre la independencia económica y la soberanía nacional.
El acuerdo en discusión incluye un swap por 20 mil millones de dólares, que —según Milei— "permitirá reforzar las reservas y estabilizar el peso". Sin embargo, el tono de las declaraciones de Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejaron en evidencia que el respaldo financiero estaría supeditado al resultado electoral del oficialismo.
A partir de fuentes oficiales, el entendimiento entre ambos gobiernos incluiría apoyo financiero del Tesoro norteamericano y del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de asegurar estabilidad cambiaria y fortalecer el programa de reformas estructurales.
Repercusiones en Fuerza Patria
En el plano interno, la oposición reaccionó con dureza. Agustín Rossi, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, calificó el anuncio como "una injerencia directa de una potencia extranjera en los asuntos internos del país".
"Esto no es un rescate ni una ayuda: es un condicionamiento político. Es una enorme intromisión de los Estados Unidos en el proceso electoral argentino", expresó en declaraciones al medio, Suma Política.
El santafesino advirtió que "si el préstamo está atado a un resultado electoral, será difícil que se concrete, porque Milei va a perder".
Sobre ese marco, el 'Chivo' también dejó asentada su postura en la red social de X: "No es rescate, es entrega". Posterior a ello, agregó: "Alcanzaron niveles de cipayismo nunca vistos, ya sabemos que esto no termina bien para el pueblo argentino. Elegir nunca estuvo tan claro #FuerzaPatria".
Por su parte, Caren Tepp, cabeza de lista de Fuerza Patria en la provincia, también se hizo oír en redes sociales. "No había rescate, sino un intento de condicionar el voto argentino. En 12 días se juega mucho más que unas bancas: Santa Fe puede inclinar la balanza. Si ganamos acá, Milei sufre una derrota nacional y Argentina recupera la dignidad que está entregando", remarcó.
Miradas opositoras: La reacción de CFK
En ese contexto, quien también reaccionó fue la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Desde su prisión domiciliaria, se metió de lleno en la polémica por los dichos del líder republicano y utilizó la advertencia del mandatario estadounidense a Milei como un llamado explícito a votar en contra del oficialismo en las próximas elecciones legislativas.
A través de su cuenta de X, la exmandataria citó la frase más contundente de Trump durante su encuentro con el Presidente argentino y la acompañó con un mensaje directo al electorado.
El posteo de Kirchner fue breve, pero lapidario. Primero, citó el aviso del presidente de Estados Unidos: "Trump a Milei en Estados Unidos: 'Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones'".
Acto seguido, sumó su propia arenga de campaña: "¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!".
