Fuertes críticas de Fuerza Patria sobre los dichos de Trump: "No es rescate, es entrega"

"Esto no es un rescate ni una ayuda: es un condicionamiento político. Es una enorme intromisión de los Estados Unidos en el proceso electoral argentino", expresó en declaraciones al medio, Suma Política.

El santafesino advirtió que "si el préstamo está atado a un resultado electoral, será difícil que se concrete, porque Milei va a perder".

"Han convertido esta elección en un plebiscito. Si pierde Milei, también pierden Trump, el FMI y toda la coalición que sostiene al Gobierno". "Han convertido esta elección en un plebiscito. Si pierde Milei, también pierden Trump, el FMI y toda la coalición que sostiene al Gobierno".

Sobre ese marco, el 'Chivo' también dejó asentada su postura en la red social de X: "No es rescate, es entrega". Posterior a ello, agregó: "Alcanzaron niveles de cipayismo nunca vistos, ya sabemos que esto no termina bien para el pueblo argentino. Elegir nunca estuvo tan claro #FuerzaPatria".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RossiAgustinOk/status/1978168529342918928&partner=&hide_thread=false NO ES RESCATE, ES ENTREGA. Alcanzaron niveles de cipayismo nunca vistos, ya sabemos que esto no termina bien para el pueblo argentino.



Elegir nunca estuvo tan claro #FuerzaPatria pic.twitter.com/ovgANellQg — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 14, 2025

Por su parte, Caren Tepp, cabeza de lista de Fuerza Patria en la provincia, también se hizo oír en redes sociales. "No había rescate, sino un intento de condicionar el voto argentino. En 12 días se juega mucho más que unas bancas: Santa Fe puede inclinar la balanza. Si ganamos acá, Milei sufre una derrota nacional y Argentina recupera la dignidad que está entregando", remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1978198464598270250&partner=&hide_thread=false Al final no había rescate para nuestro país.

Solo el intento de un presidente extranjero de condicionar el voto de los argentinos.

En 12 días se juega mucho más que unas bancas: Santa Fe puede inclinar la balanza.

Si ganamos acá, Milei sufre una derrota nacional y Argentina… pic.twitter.com/elksdrAt05 — Caren Tepp (@carentepp) October 14, 2025

Miradas opositoras: La reacción de CFK

En ese contexto, quien también reaccionó fue la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Desde su prisión domiciliaria, se metió de lleno en la polémica por los dichos del líder republicano y utilizó la advertencia del mandatario estadounidense a Milei como un llamado explícito a votar en contra del oficialismo en las próximas elecciones legislativas.

A través de su cuenta de X, la exmandataria citó la frase más contundente de Trump durante su encuentro con el Presidente argentino y la acompañó con un mensaje directo al electorado.

El posteo de Kirchner fue breve, pero lapidario. Primero, citó el aviso del presidente de Estados Unidos: "Trump a Milei en Estados Unidos: 'Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones'".

Acto seguido, sumó su propia arenga de campaña: "¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!".

image

Más contenidos en Urgente24

La nueva miniserie de 10 episodios donde cada segundo es pura adrenalina

Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

Sin oxígeno, Javier Milei busca un respirador esta semana en la Casa Blanca