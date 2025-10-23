Una reconocida marca de calzado se puso la diez y lanzó una promoción que dejó a todos boquiabiertos. Se trata de un 2x1 en diversas firmas que sin duda tiene a muchos como locos. Descuentos ideales para aprovechar y renovar zapatos o zapatillas.
Reconocida marca lanzó 2x1 en calzado y está causando furor
Una reconocida marca de calzado lanzó un 2x1 espectacular para aprovechar a lo grande. Descuentos que no vas a querer perderte.
Esta marca tiene diversas firmas en un mismo lugar y con calzados de gran calidad. Vas a encontrar zapatos formales, sandalias, borcegos y también zapatillas. Sin duda es de los locales más conocidos y tiene presencia en muchos lugares de Buenos Aires, CABA y envíos a distintas provincias.
Calzado en 2x1: cómo aprovecharlo
Grimoldi, una firma que está en el mercado hace muchísimos años, lanzó descuentos de 2x1 en diferentes marcas. La misma trabaja con Hush Puppies, Vans y muchas otras. Por esa razón es una gran forma de aprovechar y comprar no solo a los grandes sino también a los más chicos.
En cada local outlet de Grimoldi vas a poder encontrar estas promociones. Hay sandalias en $59.000 dos pares, zapatillas Vans a precios increíbles, calzados por $40.000 y mucho más. Sin duda es momento de ir y buscar lo que más conviene para renovar el placard.
Dentro del 2x1 se pueden mezclar estilos y diferentes precios, donde el valor más alto será el que vas a terminar pagando. Además tenés financiación en cuotas para que incluso sea mejor para tu bolsillo. Una promoción que no podés perderte por nada.
Algunos de los locales que ofrecen este 2x1 son el Grimoldi de Parque Brown Factory, Aguirre 759, Rivadavia 3051, Rivadavia 6782, Cabildo 1716 y Santa Fe y Pueyrredón.
