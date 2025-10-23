Reconocida marca lanzó 2x1 en calzado y está causando furor

image Descuentos únicos en calzado.

Calzado en 2x1: cómo aprovecharlo

Grimoldi, una firma que está en el mercado hace muchísimos años, lanzó descuentos de 2x1 en diferentes marcas. La misma trabaja con Hush Puppies, Vans y muchas otras. Por esa razón es una gran forma de aprovechar y comprar no solo a los grandes sino también a los más chicos.