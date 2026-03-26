Instagram elimina el cifrado de mensajes: qué cambia

A partir de la fecha anunciada, Instagram dejará de ofrecer cifrado de extremo a extremo (E2EE) en los mensajes directos. Esto implica que todas las conversaciones dentro de la aplicación perderán esta capa de protección, que hasta ahora existía como una opción voluntaria que los usuarios debían activar manualmente.
En la práctica, el cifrado garantizaba que solo el emisor y el receptor pudieran leer los mensajes. Su eliminación cambia esa lógica: la plataforma tendrá la capacidad técnica de acceder al contenido de las conversaciones. Según informó The Guardian, la medida fue comunicada a través del centro de ayuda de la red social y actualizaciones internas de la compañía.
¿Por qué Meta elimina el cifrado en Instagram?
Desde la empresa liderada por Mark Zuckerberg explicaron que la decisión responde a una baja adopción de la función. Voceros de la compañía señalaron que “muy pocas personas utilizaban el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos”, lo que llevó a retirarlo de forma definitiva.
En ese contexto, Meta recomendó a quienes busquen mantener conversaciones privadas que utilicen WhatsApp, donde el cifrado está activo por defecto. La aplicación supera los 2.000 millones de usuarios a nivel global, según datos difundidos por la propia empresa.
Presión global: seguridad infantil vs privacidad digital
La decisión también se enmarca en un debate internacional sobre el rol del cifrado en la seguridad digital. Durante años, organismos como el FBI, Interpol y la National Crime Agency advirtieron que estas tecnologías pueden dificultar la detección de delitos graves en línea.
El contexto es relevante: el informe anual 2023 de la Internet Watch Foundation identificó 275.652 páginas con material de abuso sexual infantil, un récord histórico que refleja la magnitud del problema y explica parte de la presión sobre las plataformas.
¿Qué implica este cambio para los usuarios?
El impacto es directo. Desde mayo, todas las conversaciones en Instagram quedarán dentro de un sistema donde la plataforma puede acceder técnicamente a su contenido. Además, la empresa informó que los usuarios podrán descargar sus chats antes de la eliminación definitiva del cifrado.
Para quienes prioricen la confidencialidad, la alternativa será migrar a otras aplicaciones. Dentro de Instagram, ya no existirá una opción equivalente de protección avanzada.
¿Pueden usar tus mensajes para inteligencia artificial?
Meta no confirmó usos específicos para los mensajes sin cifrado. Sin embargo, especialistas en derechos digitales advierten que el acceso a conversaciones puede abrir nuevas posibilidades en el futuro.
Tom Sulston, referente de Digital Rights Watch, señaló que la presión comercial sobre las empresas tecnológicas es alta y que el uso de estos datos podría expandirse con el tiempo. De todos modos, se trata de escenarios posibles y no de prácticas confirmadas por la compañía.
Privacidad digital en discusión
La eliminación del cifrado en Instagram reabre una discusión central: el equilibrio entre privacidad y control. Mientras el cifrado protege las conversaciones personales, también limita la capacidad de las plataformas para detectar actividades ilegales.
La decisión de Meta refleja una tensión creciente en la industria tecnológica, donde las exigencias regulatorias, la seguridad y el modelo de negocio basado en datos conviven en constante conflicto.
¿Qué opinás sobre este cambio en Instagram? ¿Te preocupa la privacidad de tus mensajes?
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