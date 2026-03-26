Instagram elimina el cifrado de mensajes: qué cambia

El contexto es relevante: el informe anual 2023 de la Internet Watch Foundation identificó 275.652 páginas con material de abuso sexual infantil, un récord histórico que refleja la magnitud del problema y explica parte de la presión sobre las plataformas.

¿Qué implica este cambio para los usuarios?

El impacto es directo. Desde mayo, todas las conversaciones en Instagram quedarán dentro de un sistema donde la plataforma puede acceder técnicamente a su contenido. Además, la empresa informó que los usuarios podrán descargar sus chats antes de la eliminación definitiva del cifrado.

Para quienes prioricen la confidencialidad, la alternativa será migrar a otras aplicaciones. Dentro de Instagram, ya no existirá una opción equivalente de protección avanzada.

¿Pueden usar tus mensajes para inteligencia artificial?

Meta no confirmó usos específicos para los mensajes sin cifrado. Sin embargo, especialistas en derechos digitales advierten que el acceso a conversaciones puede abrir nuevas posibilidades en el futuro.

Tom Sulston, referente de Digital Rights Watch, señaló que la presión comercial sobre las empresas tecnológicas es alta y que el uso de estos datos podría expandirse con el tiempo. De todos modos, se trata de escenarios posibles y no de prácticas confirmadas por la compañía.

Privacidad digital en discusión

La eliminación del cifrado en Instagram reabre una discusión central: el equilibrio entre privacidad y control. Mientras el cifrado protege las conversaciones personales, también limita la capacidad de las plataformas para detectar actividades ilegales.

La decisión de Meta refleja una tensión creciente en la industria tecnológica, donde las exigencias regulatorias, la seguridad y el modelo de negocio basado en datos conviven en constante conflicto.

¿Qué opinás sobre este cambio en Instagram? ¿Te preocupa la privacidad de tus mensajes?

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