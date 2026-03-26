Rosalía cancela un show en vivo: la fuerte intoxicación alimentaria que alarma a sus fans

Durante su breve explicación también contó que había tenido que salir varias veces detrás del escenario. “He estado vomitando en el camerino y aun así quería daros el mejor espectáculo posible”, dijo, en un mensaje que generó una inmediata reacción de apoyo por parte del público.

Finalmente, entre aplausos y gritos de ánimo desde las gradas, la cantante pidió disculpas y confirmó que no podía continuar. “Lo siento muchísimo, os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones”, expresó antes de retirarse definitivamente del escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/updaterosalia/status/2036918826861027663?s=20&partner=&hide_thread=false ROSALÍA interrupts her show in Milan and cancels it after not feeling well. It is the first time in her career that she cancels a performance due to health reasons.



“I tried to do this show from the very beginning even though I’ve been sick. I’ve had, like, really severe food… pic.twitter.com/gjoGJ6Q1F5 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 25, 2026

Tras la interrupción del recital, los organizadores confirmaron que el espectáculo no pudo continuar debido al estado de salud de la artista. Por ahora no se ha anunciado una nueva fecha para el concierto suspendido.

Un parón inesperado en medio del Lux Tour

El recital suspendido en Milán formaba parte del Lux Tour, la nueva gira internacional de Rosalía, que en apenas unos días ya había recorrido varias ciudades europeas. El tour comenzó el 16 de marzo en Lyon y luego pasó por París (con doble presentación) y Zúrich, antes de llegar a la capital lombarda, donde se produjo este inesperado contratiempo de salud.

La gira atraviesa ahora una etapa clave: España. Si su evolución lo permite, la cantante tiene previsto retomar el tour el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde programó varias fechas consecutivas en uno de los tramos más esperados del recorrido. Después, el calendario continúa con una serie de conciertos en Barcelona, todos con entradas agotadas desde hace semanas.

Por el momento, ni la artista ni la organización del evento han confirmado si el show interrumpido en Milán será reprogramado. La incógnita también se extiende a las próximas presentaciones, ya que todo dependerá de cómo evolucione la salud de Rosalía en los próximos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosaliaInfo_ES/status/2036960419512828103?s=20&partner=&hide_thread=false Rosalía teniendo arcadas en directo mientras interpretaba “De Madrugá”. Momentos después tuvo que cancelar su show por una intoxicación alimentaria. pic.twitter.com/Xzq4teOjb8 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) March 26, 2026

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