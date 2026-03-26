Rosalía se volvió tendencia en X en las últimas horas después de suspender un concierto en pleno show. La cantante catalana tuvo que abandonar el escenario por un fuerte malestar estomacal y los videos del momento comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores.
PREOCUPA EN ESPAÑA
Rosalía cancela un show en vivo: la fuerte intoxicación alimentaria que alarma a sus fans
La cantante suspendió su concierto en Milán tras sentirse mal durante el show. Ahora crece la preocupación porque su próxima parada del Lux Tour será Madrid.
El episodio ocurrió este miércoles en el Unipol Forum de Milán, una de las paradas de su gira internacional Lux Tour. En medio del recital, la artista explicó al público que se encontraba mal desde hacía un rato e intentó continuar con el espectáculo, pero el cuadro de intoxicación alimentaria terminó obligándola a detener el show tras sufrir vómitos constantes.
La situación encendió las alarmas en torno a su gira, especialmente porque la próxima parada del tour está prevista en Madrid, donde Rosalía tiene programados varios conciertos en los próximos días. Todo dependerá ahora de su evolución y de si logra recuperarse a tiempo para volver a subir al escenario.
El momento en el escenario que se volvió viral
Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y terminaron convirtiendo a Rosalía en tendencia. En los videos se la ve detener el espectáculo para hablar con el público, visiblemente afectada y con dificultades para continuar el recital.
La artista explicó que llevaba varios minutos lidiando con un fuerte malestar físico, pero que había intentado seguir adelante con el show. “He tenido algo como una intoxicación alimentaria bastante fuerte. He intentado seguir con el concierto hasta el final, pero me siento muy mal”, reconoció frente a los asistentes.
Durante su breve explicación también contó que había tenido que salir varias veces detrás del escenario. “He estado vomitando en el camerino y aun así quería daros el mejor espectáculo posible”, dijo, en un mensaje que generó una inmediata reacción de apoyo por parte del público.
Finalmente, entre aplausos y gritos de ánimo desde las gradas, la cantante pidió disculpas y confirmó que no podía continuar. “Lo siento muchísimo, os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones”, expresó antes de retirarse definitivamente del escenario.
Tras la interrupción del recital, los organizadores confirmaron que el espectáculo no pudo continuar debido al estado de salud de la artista. Por ahora no se ha anunciado una nueva fecha para el concierto suspendido.
Un parón inesperado en medio del Lux Tour
El recital suspendido en Milán formaba parte del Lux Tour, la nueva gira internacional de Rosalía, que en apenas unos días ya había recorrido varias ciudades europeas. El tour comenzó el 16 de marzo en Lyon y luego pasó por París (con doble presentación) y Zúrich, antes de llegar a la capital lombarda, donde se produjo este inesperado contratiempo de salud.
La gira atraviesa ahora una etapa clave: España. Si su evolución lo permite, la cantante tiene previsto retomar el tour el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde programó varias fechas consecutivas en uno de los tramos más esperados del recorrido. Después, el calendario continúa con una serie de conciertos en Barcelona, todos con entradas agotadas desde hace semanas.
Por el momento, ni la artista ni la organización del evento han confirmado si el show interrumpido en Milán será reprogramado. La incógnita también se extiende a las próximas presentaciones, ya que todo dependerá de cómo evolucione la salud de Rosalía en los próximos días.
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