La 83 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid llegó a su cierre el domingo 22 de marzo en el pabellón 14.1 de IFEMA, con la ya tradicional jornada dedicada al talento emergente. La pasarela EGO, plataforma creada para impulsar a los nuevos diseñadores de la moda española, volvió a convertirse en el gran escaparate de las nuevas generaciones creativas.
TALENTO EMERGENTE
Así cerró la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: Eaftimos y Adrià Egea brillaron en EGO
La 83 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid cerró con la pasarela EGO, donde diez diseñadores emergentes presentaron sus colecciones.
A lo largo de la jornada se presentaron diez colecciones firmadas por diseñadores emergentes que mostraron sus propuestas ante prensa, profesionales del sector y asistentes a la semana de la moda madrileña. Además de los desfiles, el espacio contó con un showroom donde distintas marcas independientes pudieron exhibir sus piezas y acercar su trabajo a estilistas, compradores y medios especializados.
La edición de este año tuvo además un carácter especial: EGO celebró dos décadas como plataforma de impulso al talento joven, consolidándose como uno de los espacios clave para descubrir a los diseñadores que marcarán el futuro de la moda española.
Jaime Álvarez, José Belmonte y Julia Pachá, los nombres propios de la edición
Esta última edición de la semana de la moda en Madrid dejó varios protagonistas sobre la pasarela. Entre los galardonados destacó el diseñador sevillano Jaime Álvarez, cuya firma Mans recibió el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección, un reconocimiento que subraya la solidez creativa de una propuesta basada en la precisión de la sastrería, la excelencia de los textiles y una estética inspirada en la unión entre las mariposas de Van Gogh y el rigor de la confección clásica.
También se premió al talento que da forma al espectáculo sobre la pasarela. La modelo catalana Julia Pachá, reconocida por desfilar para casas internacionales como Chanel, Dior o Dolce & Gabbana, fue distinguida como mejor modelo de la edición, mientras que el maquillador José Belmonte recibió el galardón que reconoce su trayectoria dentro de la industria, tras más de dos décadas trabajando en desfiles y producciones de moda.
Durante cinco días, la pasarela reunió a algunas de las firmas más consolidadas del panorama español junto a nuevas propuestas creativas. Desfiles como los de Teresa Helbig, Pedro del Hierro, Simorra o Lola Casademunt marcaron el ritmo de una edición que volvió a confirmar el papel de Madrid como uno de los grandes escenarios de la moda en Europa.
La pasarela EGO, semillero de la nueva moda española
El cierre de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid volvió a quedar en manos de la pasarela EGO, el espacio dedicado al talento emergente que, desde hace dos décadas, funciona como plataforma para impulsar a las nuevas generaciones de diseñadores. De allí surgieron nombres que hoy forman parte del mapa creativo de la moda española, como Moisés Nieto, María Escoté, Dominnico o Juan Vidal. Un semillero que cobra aún más valor si se tiene en cuenta el peso histórico de España en la moda internacional, con figuras y casas icónicas como Cristóbal Balenciaga, Paco Rabanne o Loewe marcando el camino de la industria.
En esta edición desfilaron firmas como Antonio Acuario, Bonet, Caducifolium, Maikarfi, Maison Gracen, Mericusan, Pat Equilux, Pringa Studio y más, propuestas que reflejaron la diversidad creativa de la nueva moda española.
Desde la exploración de materiales y volúmenes hasta la reinterpretación de técnicas tradicionales, las colecciones reflejaron el carácter cada vez más plural de la moda emergente española. La jornada volvió a confirmar el papel de este formato como uno de los espacios clave para descubrir a los diseñadores que marcarán el futuro creativo del sector.
Entre todas las propuestas presentadas (a varias de las cuales pudo acceder Urgente24) hubo dos nombres que terminaron captando especialmente la atención del jurado y del público: Eaftimos y Adrià Egea, protagonistas de algunos de los momentos más destacados del cierre de la pasarela y además galardonados en esta edición.
Nierika de Eaftimos: espiritualidad huichol y amor por Lanzarote
El diseñador leonés Erik Bruccia, fundador de la firma Eaftimos, presentó en la pasarela EGO su nueva colección “Nierika”, una propuesta nacida del cruce entre la espiritualidad mexicana y los paisajes volcánicos de Canarias. Un diálogo entre dos territorios que el creador conecta a través de la tierra, la tradición y una mirada profundamente artesanal de la moda.
Inspirada en la cosmovisión huichol y en la obra de César Manrique en Lanzarote, la colección se mueve entre lo rural y lo utilitario. Bruccia propone prendas que evocan el trabajo del campo y los oficios manuales: chaquetas de labor, denim trabajado y piezas de sastrería reinterpretadas desde una estética robusta, casi de taller. Una moda con textura y carácter, donde la influencia de los materiales y del trabajo artesanal se vuelve evidente.
El desfile tuvo además un componente escénico muy marcado. Hacia el final, la pasarela se transformó en una escena casi ceremonial: un chamán apareció en el centro del espacio, envuelto en una atmósfera oscura y ritual, como si coronara el relato visual que había ido construyendo la colección. En ese cierre simbólico, las prendas adquirieron un tono casi espiritual, entre lo telúrico y lo místico.
Las piezas presentadas, dentro de una lógica prêt-à-porter, reflejan también el ADN cotidiano de la marca: ropa pensada para existir fuera de la pasarela, pero construida con una sensibilidad artesanal que remite a los oficios, a la tierra y a una estética de raíces.
No fue casualidad que Eaftimos terminara llevándose uno de los reconocimientos más importantes de la jornada. La firma fue distinguida con el Premio Pelonio New Talent, confirmando a Bruccia como una de las voces emergentes más interesantes de la nueva generación de diseñadores españoles.
Error Series de Adrià Egea: provocación, identidad y poder
El desfile de Adrià Egea fue uno de los momentos más performáticos de la jornada en la pasarela EGO. Su colección arrancó con una escena inesperada: una modelo apareció frente al público grabándose con su propio teléfono móvil, riendo de manera desbordada, con el cuerpo pintado y envuelta en una actitud casi catártica, como si estuviera transmitiendo en directo. Una apertura que rompió con la lógica tradicional del desfile y que introdujo inmediatamente un tono provocador.
A partir de allí, la propuesta del diseñador catalán avanzó hacia una estética marcada por la construcción del carácter y la identidad. Las prendas, de líneas estructuradas y presencia contundente, parecían funcionar como una especie de armadura contemporánea, donde la ropa deja de ser solo vestimenta para convertirse en una declaración de actitud.
El desfile jugó constantemente con esa tensión entre lo íntimo y lo público, entre la exposición personal y la construcción del personaje. En ese sentido, la colección dialogó con una generación marcada por la autoimagen, las redes sociales y la necesidad de proyectar una identidad fuerte frente al mundo.
La propuesta de Adrià Egea terminó consolidándose como una de las más conceptuales de la jornada. El diseñador catalán terminó llevándose el Premio PYRATEX® EN TRAMA, uno de los reconocimientos otorgados durante el cierre de la pasarela EGO.
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