Así cerró la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: Eaftimos y Adrià Egea brillaron en EGO

Desfile Mans MBFW 2026. El runway de Mans, la firma de Jaime Álvarez, distinguida con el premio a la Mejor Colección de la 83 edición. Foto: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Durante cinco días, la pasarela reunió a algunas de las firmas más consolidadas del panorama español junto a nuevas propuestas creativas. Desfiles como los de Teresa Helbig, Pedro del Hierro, Simorra o Lola Casademunt marcaron el ritmo de una edición que volvió a confirmar el papel de Madrid como uno de los grandes escenarios de la moda en Europa.

La pasarela EGO, semillero de la nueva moda española

El cierre de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid volvió a quedar en manos de la pasarela EGO, el espacio dedicado al talento emergente que, desde hace dos décadas, funciona como plataforma para impulsar a las nuevas generaciones de diseñadores. De allí surgieron nombres que hoy forman parte del mapa creativo de la moda española, como Moisés Nieto, María Escoté, Dominnico o Juan Vidal. Un semillero que cobra aún más valor si se tiene en cuenta el peso histórico de España en la moda internacional, con figuras y casas icónicas como Cristóbal Balenciaga, Paco Rabanne o Loewe marcando el camino de la industria.

En esta edición desfilaron firmas como Antonio Acuario, Bonet, Caducifolium, Maikarfi, Maison Gracen, Mericusan, Pat Equilux, Pringa Studio y más, propuestas que reflejaron la diversidad creativa de la nueva moda española.

Desde la exploración de materiales y volúmenes hasta la reinterpretación de técnicas tradicionales, las colecciones reflejaron el carácter cada vez más plural de la moda emergente española. La jornada volvió a confirmar el papel de este formato como uno de los espacios clave para descubrir a los diseñadores que marcarán el futuro creativo del sector.

Entre todas las propuestas presentadas (a varias de las cuales pudo acceder Urgente24) hubo dos nombres que terminaron captando especialmente la atención del jurado y del público: Eaftimos y Adrià Egea, protagonistas de algunos de los momentos más destacados del cierre de la pasarela y además galardonados en esta edición.

Nierika de Eaftimos: espiritualidad huichol y amor por Lanzarote

El diseñador leonés Erik Bruccia, fundador de la firma Eaftimos, presentó en la pasarela EGO su nueva colección “Nierika”, una propuesta nacida del cruce entre la espiritualidad mexicana y los paisajes volcánicos de Canarias. Un diálogo entre dos territorios que el creador conecta a través de la tierra, la tradición y una mirada profundamente artesanal de la moda.

Inspirada en la cosmovisión huichol y en la obra de César Manrique en Lanzarote, la colección se mueve entre lo rural y lo utilitario. Bruccia propone prendas que evocan el trabajo del campo y los oficios manuales: chaquetas de labor, denim trabajado y piezas de sastrería reinterpretadas desde una estética robusta, casi de taller. Una moda con textura y carácter, donde la influencia de los materiales y del trabajo artesanal se vuelve evidente.

El desfile tuvo además un componente escénico muy marcado. Hacia el final, la pasarela se transformó en una escena casi ceremonial: un chamán apareció en el centro del espacio, envuelto en una atmósfera oscura y ritual, como si coronara el relato visual que había ido construyendo la colección. En ese cierre simbólico, las prendas adquirieron un tono casi espiritual, entre lo telúrico y lo místico.

El cierre del show de Eaftimos. Desfile de Eaftimos en la pasarela EGO de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde Erik Bruccia presentó su colección Otoño/Invierno 2026. Foto: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Las piezas presentadas, dentro de una lógica prêt-à-porter, reflejan también el ADN cotidiano de la marca: ropa pensada para existir fuera de la pasarela, pero construida con una sensibilidad artesanal que remite a los oficios, a la tierra y a una estética de raíces.

No fue casualidad que Eaftimos terminara llevándose uno de los reconocimientos más importantes de la jornada. La firma fue distinguida con el Premio Pelonio New Talent, confirmando a Bruccia como una de las voces emergentes más interesantes de la nueva generación de diseñadores españoles.

Error Series de Adrià Egea: provocación, identidad y poder

El desfile de Adrià Egea fue uno de los momentos más performáticos de la jornada en la pasarela EGO. Su colección arrancó con una escena inesperada: una modelo apareció frente al público grabándose con su propio teléfono móvil, riendo de manera desbordada, con el cuerpo pintado y envuelta en una actitud casi catártica, como si estuviera transmitiendo en directo. Una apertura que rompió con la lógica tradicional del desfile y que introdujo inmediatamente un tono provocador.

A partir de allí, la propuesta del diseñador catalán avanzó hacia una estética marcada por la construcción del carácter y la identidad. Las prendas, de líneas estructuradas y presencia contundente, parecían funcionar como una especie de armadura contemporánea, donde la ropa deja de ser solo vestimenta para convertirse en una declaración de actitud.

El desfile jugó constantemente con esa tensión entre lo íntimo y lo público, entre la exposición personal y la construcción del personaje. En ese sentido, la colección dialogó con una generación marcada por la autoimagen, las redes sociales y la necesidad de proyectar una identidad fuerte frente al mundo.

La propuesta de Adrià Egea terminó consolidándose como una de las más conceptuales de la jornada. El diseñador catalán terminó llevándose el Premio PYRATEX® EN TRAMA, uno de los reconocimientos otorgados durante el cierre de la pasarela EGO.

Adrià Egea MBFW 2026. Un momento del desfile de Adrià Egea en la pasarela EGO, donde el diseñador presentó su colección Error Series. Foto: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

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