Giorgio Armani dejó todo atado: Quién gana y quién pierde según su testamento

En los documentos, Armani estableció: "Debe darse prioridad a grupos como LVMH, L’Oréal, EssilorLuxottica u otras empresas del sector del lujo o con las que el grupo tenga lazos comerciales consolidados". La intención es que la transición de su empresa sea gradual, evitando un traspaso abrupto que pueda afectar la marca o su filosofía de negocio.

La Fundación Armani al mando: venta parcial y futuro asegurado

El testamento reveló algo que nadie esperaba: Armani recomendó la venta gradual de la empresa, algo inusual en un grupo que siempre mantuvo independencia familiar. En los próximos 18 meses, los herederos deberán vender un 15% de la compañía a un conglomerado estratégico, y entre tres y cinco años después, ceder entre 30% y 54,9%, con prioridad para LVMH, EssilorLuxottica o L’Oréal. Solo si esto no se concreta, se contempla la salida a Bolsa, en un máximo de ocho años, según La Stampa y Corriere della Sera.

El control operativo recaerá en la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 para proteger la independencia y los valores de la marca. Ya forman parte del consejo Dell’Orco, los sobrinos Silvana, Roberta y Andrea Camerana, y el banquero Irving Bellotti de Rothschild Italia. Con 8.700 empleados y 2.300 millones de euros de facturación en 2024, la fundación tendrá la misión de garantizar la continuidad de la firma, la gestión de activos y la coherencia con la visión estética de Armani.

image La Fundación Armani asumirá el control y supervisará la venta gradual de hasta el 54,9% del grupo. El plan asegura continuidad, independencia y fidelidad al estilo y legado del diseñador.

El plan también incluye la administración de hoteles, restaurantes y propiedades inmobiliarias de lujo, y deja instrucciones claras sobre la prioridad de sus socios estratégicos frente a los capitales externos. Según fuentes cercanas al grupo, el objetivo es asegurar que la marca siga siendo independiente y sólida, evitando la fragmentación que preocupa a muchos herederos de grandes casas de moda.

El testamento confirma que Armani no dejó nada al azar: cada porcentaje, cada plazo y cada decisión está pensado para preservar el legado, la esencia creativa y la estabilidad financiera del grupo, mientras sus herederos y la fundación cumplen un rol definido y supervisado.

