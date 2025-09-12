Bonos en picada y dólar roza techo (recuerdan el "comprá campeón")

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AKowalczuk/status/1966519683898646849&partner=&hide_thread=false Una de las mejores recomendaciones de inversión de los últimos tiempos ha sido "comprá, no te la pierdas ..." — Alejandro Kowalczuk (@AKowalczuk) September 12, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1966519140543234400&partner=&hide_thread=false 17% sube el dólar desde el famoso "Comprá, no te la pierdas, campeón", pasaron un poco más de 2 meses.- — Christian Buteler (@cbuteler) September 12, 2025

El dólar minorista ya se vende a $1.460 en el Banco Nación, una suba de 1% respecto a la jornada de ayer.

En tanto, los bonos en dólares y las acciones locales vuelven a extender las pérdidas en última rueda de la semana. En ese marco, el S&P Merval cae 1,8% a 1.772.204,520 puntos básicos y, dentro de las acciones líderes, las que más pierden son: Metrogas (-2,4%), Transportadora Gas del Sur (-2,4%) y Transener (-2,3%). A su vez, los ADRs también registran fuertes mermas: Banco Macro (-4%), Edenor (-3,5%), y Pampa Energía (-3,3%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1966528035697385838&partner=&hide_thread=false Tras un breve alivio a mitad de semana, acciones argentinas caen hasta 4,8% en Wall Street y bonos en dólares en rojo, en un contexto político que mantiene nerviosos a los inversores pic.twitter.com/JYBTELDa5G — Finanzas Argy (@FinanzasArgy) September 12, 2025

En tanto, el Riesgo País sigue firme arriba de los 1.000 pb.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EconArgy/status/1966526229055684695&partner=&hide_thread=false | El riesgo país subió a 1047 puntos.

+23 puntos (2.25%) respecto al cierre anterior (1024)



12/09/2025



https://t.co/wqZDwc79Nb — EconArgy | Dolar y Riesgo Pais en vivo (@EconArgy) September 12, 2025

------------

Otras noticias en Urgente24:

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro