urgente24
DINERO dólar > riesgo país > Luis Caputo

VIERNES CALIENTE

Bonos en picada y dólar roza techo (recuerdan el "comprá campeón")

El dólar mayorista sube a $1.447, lo que lo deja a 1,7% del techo de la banda. Bonos y acciones se desploman, y Riesgo País sigue arriba de 1.000pb.

12 de septiembre de 2025 - 12:39
Luis Caputo en la mira, por la suba del dólar (al borde del techo).

Luis Caputo en la mira, por la suba del dólar (al borde del techo).

Foto: NA.

Otra jornada caliente en los mercados. Este viernes (12/09) el dólar oficial sube, los bonos y acciones caen, y el Riesgo País sigue arriba de los 1.000 pb. Economistas recuerdan la frase de Luis Caputo, " comprá campeón, no te la pierdas..."

El dólar oficial sube en el segmento mayorista a $1.447, lo que lo deja a 1,7% del techo de la banda, y en el mercado especulan con que comenzaron a aparecer ofertas desde el Banco Central (BCRA) para influir sobre el valor de la divisa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1966520125550449031&partner=&hide_thread=false

Seguir leyendo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmilcarCollante/status/1966516272214004123&partner=&hide_thread=false

El billete verde trepa 0,6% este viernes y acumula un incremento de 6,8% ($92) en lo que va de la semana, lo que lo ubica en un nuevo máximo nominal histórico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AKowalczuk/status/1966519683898646849&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/cbuteler/status/1966519140543234400&partner=&hide_thread=false

El dólar minorista ya se vende a $1.460 en el Banco Nación, una suba de 1% respecto a la jornada de ayer.

En tanto, los bonos en dólares y las acciones locales vuelven a extender las pérdidas en última rueda de la semana. En ese marco, el S&P Merval cae 1,8% a 1.772.204,520 puntos básicos y, dentro de las acciones líderes, las que más pierden son: Metrogas (-2,4%), Transportadora Gas del Sur (-2,4%) y Transener (-2,3%). A su vez, los ADRs también registran fuertes mermas: Banco Macro (-4%), Edenor (-3,5%), y Pampa Energía (-3,3%).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FinanzasArgy/status/1966528035697385838&partner=&hide_thread=false

En tanto, el Riesgo País sigue firme arriba de los 1.000 pb.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EconArgy/status/1966526229055684695&partner=&hide_thread=false

------------

Otras noticias en Urgente24:

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

La Provocación: Los Milei reinician la motosierra cuando faltan 45 días

El rendimiento del plazo fijo y las billeteras virtuales corre peligro

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES