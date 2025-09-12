Otra jornada caliente en los mercados. Este viernes (12/09) el dólar oficial sube, los bonos y acciones caen, y el Riesgo País sigue arriba de los 1.000 pb. Economistas recuerdan la frase de Luis Caputo, " comprá campeón, no te la pierdas..."
VIERNES CALIENTE
Bonos en picada y dólar roza techo (recuerdan el "comprá campeón")
El dólar mayorista sube a $1.447, lo que lo deja a 1,7% del techo de la banda. Bonos y acciones se desploman, y Riesgo País sigue arriba de 1.000pb.
El dólar oficial sube en el segmento mayorista a $1.447, lo que lo deja a 1,7% del techo de la banda, y en el mercado especulan con que comenzaron a aparecer ofertas desde el Banco Central (BCRA) para influir sobre el valor de la divisa.
El billete verde trepa 0,6% este viernes y acumula un incremento de 6,8% ($92) en lo que va de la semana, lo que lo ubica en un nuevo máximo nominal histórico.
El dólar minorista ya se vende a $1.460 en el Banco Nación, una suba de 1% respecto a la jornada de ayer.
En tanto, los bonos en dólares y las acciones locales vuelven a extender las pérdidas en última rueda de la semana. En ese marco, el S&P Merval cae 1,8% a 1.772.204,520 puntos básicos y, dentro de las acciones líderes, las que más pierden son: Metrogas (-2,4%), Transportadora Gas del Sur (-2,4%) y Transener (-2,3%). A su vez, los ADRs también registran fuertes mermas: Banco Macro (-4%), Edenor (-3,5%), y Pampa Energía (-3,3%).
En tanto, el Riesgo País sigue firme arriba de los 1.000 pb.
