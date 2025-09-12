Maximiliano Pullaro busca hacer eco para despegarse de lo que apoyó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1966535721163837668&partner=&hide_thread=false Junto a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Corrientes, Gustavo Valdés y de Jujuy, Carlos Sadir, participamos de una reunión de trabajo con intendentes, jefes comunales y legisladores provinciales y nacionales de distintos partidos… pic.twitter.com/MC0tbyReLN — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 12, 2025

Provincias Unidas, la alternativa

Después de mostrarse contradictorio (y un poco olvidadizo, por cierto), el mandatario estuvo en territorio cordobés donde indicó que Provincias Unidas no se define por ideologías, sino como un frente político de gestión destinado a resolver los problemas de los ciudadanos desde una agenda productiva.

"Nos unimos detrás del campo, la industria, los puertos, los aeropuertos, el litio, el petróleo y el gas. Todo eso lo tenemos las provincias del interior productivo y queremos que sea el motor de la Argentina que viene", expresó.

El gobernador destacó que el espacio busca consolidarse como alternativa a modelos que, según marcó, fracasaron en la historia reciente del país.

"Argentina no vuelve más atrás. El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual del presidente Javier Milei se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público". "Argentina no vuelve más atrás. El kirchnerismo no es la alternativa y el modelo actual del presidente Javier Milei se supera trabajando sobre lo que se hizo correctamente: cuidado del equilibrio fiscal y del gasto público".

Durante su discurso, enfatizó la necesidad de construir una fuerza parlamentaria sólida, que funcione como primera minoría en el Congreso y que represente al trabajo, la producción y el federalismo. "Vamos a proponer un proyecto de gobierno que mire hacia adelante, que defienda a las provincias productivas y que ponga sensatez y sensibilidad en la República Argentina", señaló.

image Encuentro de unidad federal en Río Cuarto.

Enfoque en el interior

Pullaro también remarcó la contribución histórica del interior al desarrollo nacional y la urgencia de que ese aporte sea reconocido.

"Nuestro objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina. Las provincias del interior siempre dieron más al país de lo que recibieron. Hoy tenemos la oportunidad de generar empleo y crecimiento económico desde quienes sabemos administrar bien los recursos", cerró.

