El jueves al mediodía Andrés Fassi dio una conferencia de prensa, la cual estaba programada desde el día anterior. En la misma habló de todo, pero el tema central fue el pedido de disculpas a Claudio Chiqui Tapia por la forma en que le había declarado la guerra el año anterior, reconoció errores propios y se disculpó. Ahora parece que el presidente de AFA no aceptó las disculpas.
La dura respuesta de Chiqui Tapia a Andrés Fassi
La respuesta de Chiqui Tapia a Andrés Fassi
En agosto de 2024 Andrés Fassi dio una conferencia de prensa donde desafió al presidente de AFA declarándole la guerra en un intento de destituirlo. Pero no solo fue la conferencia de prensa donde denunciaba manejos turbios de AFA, siguió en la ley, intentó anular la asamblea donde reeligieron a Chiqui Tapia, intentó destituirlo y hasta se metió con el hijo, pero nada le dio resultado.
Con todo eso en contra y con Talleres en zona de descenso el presidente Andrés Fassi dio una conferencia de prensa donde se disculpó públicamente con Tapia y hasta lo invitó a la reinauguración del predio de Talleres. El mandamás del club cordobés esperaba que con eso fuera suficiente, pero parece que no, ya que Claudio Tapia le dio, de forma indirecta, una respuesta dura y parece que no habrá reconciliación.
Lo que hizo Claudio Tapia fue retuitear un tweet de su mano derecha Pablo Toviggino, en el cual el mandamás del fútbol del interior defenestró a Fassi y lo trató de todas las maneras no buenas, entre ellas traidor. Esa republicación de Tapia dice todo, ni si quiera tuvo que prender un micrófono para responderle, con un simple click ya le bajó el pulgar.
La publicación de Pablo Toviggino que republicó Tapia decía lo siguiente:
“Que CARA de PIEDRA que SOS !! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero, SOS tan TRAIDOR y MENTIROSO, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional. Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA. Pero como además SOS COBARDE, también denunciaste al Hijo del Comandante, con la Familia NO !! En Fin ….”
Fuerte, sí, fueron palabras fuertes las que dijo el tesorero de AFA y replicó el presidente, ahora veremos qué pasa, pero parece que en AFA no lo abrirán fácil la puerta, encima en octubre Talleres adelantó las elecciones y parece que el mundo Fassi en Talleres se derrumba, ya que este pedido de disculpas podía tener dos finales, Tapia perdonándolo y Talleres en primera o no darle la absolución, el descenso de Talleres a la B y que Fassi pierda las elecciones en Talleres. Parece que la segunda opción es la que sucederá.
