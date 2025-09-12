La dura respuesta de Chiqui Tapia a Andrés Fassi

La publicación de Pablo Toviggino que republicó Tapia decía lo siguiente:

“Que CARA de PIEDRA que SOS !! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero, SOS tan TRAIDOR y MENTIROSO, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional. Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA. Pero como además SOS COBARDE, también denunciaste al Hijo del Comandante, con la Familia NO !! En Fin ….”

tapia-fassi La publicación del Chiqui Tapia del tweet de Pablo Toviggino.

Fuerte, sí, fueron palabras fuertes las que dijo el tesorero de AFA y replicó el presidente, ahora veremos qué pasa, pero parece que en AFA no lo abrirán fácil la puerta, encima en octubre Talleres adelantó las elecciones y parece que el mundo Fassi en Talleres se derrumba, ya que este pedido de disculpas podía tener dos finales, Tapia perdonándolo y Talleres en primera o no darle la absolución, el descenso de Talleres a la B y que Fassi pierda las elecciones en Talleres. Parece que la segunda opción es la que sucederá.

+ de Golazo24

Embed

Increíble, después de declararle la guerra, Andrés Fassi se disculpa con Tapia

Boca: Russo no se rinde y podría volver a caer en la misma trampa de siempre

Poder total: Chiqui Tapia limpió en una semana a Javier Milei y Andrés Fassi