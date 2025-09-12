Netanyahu / Israel acusa a España de "amenaza genocida", pero Sánchez contrataca

En ese sentido, la ministra española reprochó abiertamente esto a Netanyahu, tras un posteo de él en su cuenta de X, en la que calificaba como "flagrante amenaza genocida" el anuncio del presidente español Pedro Sánchez cuando comunicó las nueve medidas que España iba a poner en marcha para frenar la guerra en Gaza.

image El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a su homólogo español, Pedro Sánchez (arriba), de lanzar una "amenaza genocida" contra Israel. | GENTILEZA AFP

Las palabras (y medidas) de España que enfurecieron al primer ministro de Israel

El lunes, el primer ministro español, Pedro Sánchez, anunció medidas punitivas contra Israel para "poner fin al genocidio en Gaza", incluyendo un embargo de armas, la prohibición de que barcos transporten combustible para el ejército israelí y restricciones a las importaciones procedentes de asentamientos ilegales en Cisjordania.

"España, como saben, no tiene bombas nucleares. Tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que dejemos de intentarlo", declaró Sánchez en un discurso.

Al respecto, organizaciones humanitarias y agencias de noticias están advirtiendo desde hace algún tiempo sobre la “hambruna masiva" en Gaza, que afecta a la población palestina, al personal médico y a los periodistas, quienes son también las víctimas del martirio a cielo abierto, mientras los terroristas de Hamás se esconden en sus túneles y el primer ministro israelí puede cenar en una casa que no está en ruinas.

Las agencias de noticias AFP, Reuters y AP, así como la cadena de televisión británica BBC, han reclamado al gobierno de Israel que permitan "la entrada y salida" de periodistas de la Franja de Gaza, quiénes están en riesgo de vida por la desnutrición, en medio de la ofensiva israelí y el bloqueo humanitario

Del mismo modo, expertos de la ONU expresaron su preocupación por los delitos de lesa humanidad en Gaza y Cisjordania ante relatos “creíbles de atroces violaciones de derechos humanos” contra mujeres y niñas palestinas.

Las acusaciones contra Israel incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tratos degradantes, violaciones y violencia sexual, según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Estos presuntos actos constituyen “graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y equivalen a delitos graves según el derecho penal internacional que podrían ser procesado bajo el Estatuto de Roma”.

Sobre los supuestos crímenes de guerra que Israel estaría cometiendo contra la población palestina, distintos eurodiputados, varios gobiernos del mundo, organizaciones de derechos humanos, agencias de noticias y la Corte Penal Internacional (La Haya) han denunciado lo siguiente:

Ataques intencionales contra civiles en Gaza , incluidos bombardeos a campos de refugiados y hospitales.

, incluidos bombardeos a campos de refugiados y hospitales. Uso de bombas de fósforo blanco por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tanto en Gaza como en el sur del Líbano, lo cual está prohibido por convenciones internacionales.

por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tanto en Gaza como en el sur del Líbano, lo cual está prohibido por convenciones internacionales. El diario israelí Haaretz reveló que las FDI estarían utilizando a palestinos como escudos humanos , obligándolos a ingresar en túneles de Gaza para detectar posibles trampas explosivas.

reveló que , obligándolos a ingresar en túneles de Gaza para detectar posibles trampas explosivas. El Pentágono acusó abiertamente al gobierno de Benjamin Netanyahu de violar convenios internacionales , en particular por el ataque al consulado iraní en Damasco, lo que constituiría una infracción del Derecho Internacional Penal.

, en particular por el ataque al consulado iraní en Damasco, lo que constituiría una infracción del Derecho Internacional Penal. Provocación deliberada de hambruna en la población civil, mediante el bloqueo de ayuda humanitaria y suministros básicos hacia Gaza.

Asimismo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ya emitió órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra 3 líderes de Hamás, por los siguientes crímenes de lesa humanidad cometidos desde, al menos, el 07/10/2023:

El hambre de civiles como método de guerra como crimen de guerra

Causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves al cuerpo o a la salud.

Homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra

Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil como crimen de guerra.

Exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por hambre, como crimen de lesa humanidad

La persecución como crimen de lesa humanidad

Otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.

Frente a los excesos de Israel en nombre de su lucha contra el terrorismo, Francia, Reino Unido, Canadá y otros 21 países también elaboraron una declaración conjunta mediante la cual le exigen a Tel Aviv un “alto al fuego ahora” y denuncian el trato inhumano a los palestinos.

Condenamos la distribución de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles.. la guerra debe terminar AHORA... Condenamos la distribución de ayuda a cuentagotas y el asesinato inhumano de civiles.. la guerra debe terminar AHORA...

