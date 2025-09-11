Con el veto de Javier Milei los ATN quedan bajo decisión del Senado

Los gobernadores plantearon que el gobierno nacional retuvo los fondos indebidamente, por lo que reclamaron una ley que obligue a establecer pautas para su distribución.

senado Los ATN en manos del Senado

Turno del Senado

A partir del envío del decreto que veta la ley, la cámara de Senadores tendrá la posibilidad de insistir con la norma. Si consigue los dos tercios de los votos, podrá rechazar el veto y dejar la ley de reparto de los ATN en vigencia.

Fundamentos

De acuerdo con el medio Infobae, en los fundamentos del decreto que vetó la ley y que lleva firma del presidente, hay una reivindicación de la posibilidad de usar discrecionalmente los fondos.

La posibilidad de asignar discrecionalmente los recursos del Fondo no responde a un diseño legislativo caprichoso e injustificado sino a una necesidad estructural del federalismo argentino, que requiere contar con mecanismos de auxilio excepcionales y ágiles dotados de la necesaria flexibilidad

Por su lado, Lisandro Catalán afirmó, que llegaba al cargo con la misión de tender puentes y establecer canales de diálogo con los gobernadores para mejorar la relación y evitar nuevas derrotas políticas.

De hecho, como informáramos por separado, el gobierno retomó negociaciones con los gobernadores a través de la mesa federal, para impulsar reformas (laboral y tributaria).

El diálogo se abrió con Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes mantienen una alianza con el oficialismo de cara a las próximas elecciones.

Luis Caputo, será quien destrabe las negociaciones, que apuntan a transformarse en triunfos para los hombres del interior.

