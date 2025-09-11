SANTA FE. Desde que asumió Javier Milei hasta mayo de 2025, los números no fueron buenos: cerraron 1.800 empresas en territorio santafesino. El informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) advierte que el modelo económico nacional golpeó con fuerza a la Provincia.
MOTOSIERRA DESCONTROLADA
Era Javier Milei: Cierre de empresas y fuerte impacto en el empleo
Desde que asumió Javier Milei, hasta mayo de 2025, los números no fueron buenos en Santa Fe: cerraron 1.800 empresas. Duro informe.
En ese mismo período, se perdieron casi 14.500 empleos registrados, principalmente en la industria, que resignó 6.000 puestos. Por su parte, el salario privado también retrocedió con fuerza: los trabajadores santafesinos perdieron en promedio $1,4 millones durante la gestión libertaria.
Al respecto, los economistas del centro que lidera Sergio Arelovich, precisaron: "Cayó muy fuerte en 2024 y luego se recuperó parcialmente sin retomar a su nivel inicial".
La construcción atraviesa un pésimo panorama
Cuando se compara la actividad económica en los últimos dos años, juega a favor de 2025 el efecto de la sequía histórica de 2023. Por la recuperación del agro y la agroindustria, una vez que volvieron las lluvias, la economía mejoró. Pero si excluye el impacto de este vaivén climático en el sector, las caídas son significativas.
Uno de los sectores más afectados es la construcción, que presenta un nivel de actividad 14% menor al de hace dos años.
Los permisos de obra otorgados en la provincia también se redujeron 40% en relación al promedio de la última década. Salvo el transporte de cargas, impulsado por la recuperación agroindustrial, el uso de servicios públicos cayó en todos los rubros.
Para los economistas de Mate, esto es "un indicador del freno general de la economía y de la caída de ingresos de su población".
También disminuyó el consumo de servicios públicos: el uso del agua y electricidad cayó un 6% y el transporte de pasajeros un 23%, reflejo del menor poder adquisitivo y el parate económico.
"El ajuste fiscal del gobierno provincial excede la caída de los recursos obtenidos por la provincia. En otras palabras, ‘no hacía falta’ recortar tanto como lo hizo Pullaro para mantener ‘en orden’ las finanzas provinciales", expresa el escrito.
El impacto del ajuste de Javier Milei
El estudio sostiene que el ajuste nacional tuvo su correlato en la administración provincial. Entre enero y mayo de 2024, los gastos bajaron 24% frente a una merma del 13% en los ingresos. En lo que va de 2025, la brecha se redujo a -10% y -7% respectivamente.
El recorte se centró en salarios estatales. Según Mate, su peso cayó del 42% al 32% de los recursos provinciales, el nivel más bajo en décadas. Incluso con el pago de "premios", "sigue por debajo del nivel que tenía al comenzar la actual gestión".
Las jubilaciones exponen el malestar
El gasto en jubilaciones también se redujo de manera histórica. "De cada 100 pesos de recursos, en 2023 se destinaban 20 pesos al pago de jubilaciones, actualmente este valor cayó a 16 pesos", detalla el escrito.
Como consecuencia, cada jubilado provincial perdió en promedio $4,3 millones desde el inicio de la gestión.
Para Mate, esta política evidencia la profundidad del ajuste: tanto trabajadores activos como pasivos vieron deteriorados sus ingresos en un contexto de recesión generalizada.
