Era Javier Milei: Cierre de empresas y fuerte impacto en el empleo

Uno de los sectores más afectados es la construcción, que presenta un nivel de actividad 14% menor al de hace dos años.

"La construcción está paralizada por segundo año consecutivo y atraviesa un escenario similar al de la pandemia". "La construcción está paralizada por segundo año consecutivo y atraviesa un escenario similar al de la pandemia".

Variación de empleados privados por sector.

Los permisos de obra otorgados en la provincia también se redujeron 40% en relación al promedio de la última década. Salvo el transporte de cargas, impulsado por la recuperación agroindustrial, el uso de servicios públicos cayó en todos los rubros.

Para los economistas de Mate, esto es "un indicador del freno general de la economía y de la caída de ingresos de su población".

También disminuyó el consumo de servicios públicos: el uso del agua y electricidad cayó un 6% y el transporte de pasajeros un 23%, reflejo del menor poder adquisitivo y el parate económico.

"El ajuste fiscal del gobierno provincial excede la caída de los recursos obtenidos por la provincia. En otras palabras, ‘no hacía falta’ recortar tanto como lo hizo Pullaro para mantener ‘en orden’ las finanzas provinciales", expresa el escrito.

El impacto del ajuste de Javier Milei

El estudio sostiene que el ajuste nacional tuvo su correlato en la administración provincial. Entre enero y mayo de 2024, los gastos bajaron 24% frente a una merma del 13% en los ingresos. En lo que va de 2025, la brecha se redujo a -10% y -7% respectivamente.

El recorte se centró en salarios estatales. Según Mate, su peso cayó del 42% al 32% de los recursos provinciales, el nivel más bajo en décadas. Incluso con el pago de "premios", "sigue por debajo del nivel que tenía al comenzar la actual gestión".

Las jubilaciones exponen el malestar

El gasto en jubilaciones también se redujo de manera histórica. "De cada 100 pesos de recursos, en 2023 se destinaban 20 pesos al pago de jubilaciones, actualmente este valor cayó a 16 pesos", detalla el escrito.

Como consecuencia, cada jubilado provincial perdió en promedio $4,3 millones desde el inicio de la gestión.

Para Mate, esta política evidencia la profundidad del ajuste: tanto trabajadores activos como pasivos vieron deteriorados sus ingresos en un contexto de recesión generalizada.

image Un sector que sufre las políticas económicas del Gobierno.

