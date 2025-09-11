Finde en Rosario: Rusher, Marcela Morelo, Pilar Sordo, Pedro Capo y más

Su música trascendió fronteras y llegó a posicionarse en países de Latinoamérica, así como también en España o Italia, entre otros.

Pilar Sordo en Teatro Astengo

La reconocida psicóloga regresa a Rosario para presentar su conferencia "Dime como te hablas y te diré cuánto te quieres", un material que invita a transformar la relación con uno mismo y a descubrir la clave para una vida más plena y equilibrada a través del lenguaje interno.

"Esta investigación es una forma de entender que la base del amor propio y la base de la salud mental hoy en las personas está determinada por cómo nos hablamos y cómo escucharnos. Cómo detectar esos pensamientos, cómo poder cambiarlos o modificarlos por pensamientos positivos, esa es la invitación de esta charla". "Esta investigación es una forma de entender que la base del amor propio y la base de la salud mental hoy en las personas está determinada por cómo nos hablamos y cómo escucharnos. Cómo detectar esos pensamientos, cómo poder cambiarlos o modificarlos por pensamientos positivos, esa es la invitación de esta charla".

* Domingo 20.30. Anticipadas a partir de $34.500.

La Delio Valdez en Bioceres Arena

La Delio Valdez vuelve a Rosario para presentar su nuevo álbum El Desvelo.

"El Desvelo es eso que no nos deja dormir. Es la pasión que arde cuando el mundo calla, la obsesión luminosa que no se apaga con el sueño", dijeron desde la banda.

* Sábado a las 21.30. Desde $30.000.

Pedro Capó en Bioceres

El exitoso exponente de música latinoamericana, anunció su regreso a Rosario con la presentación de su álbum La Carretera y un repaso de su extenso repertorio.

* Domingo a las 21. Entradas a partir de $50.000.

Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

Rosario será la sede de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), el máximo evento multideportivo que tendrá Argentina, y se disputará cada cuatro años. Se trata de un juego federal que contará con la participación de los mejores atletas de cada una de las provincias.

El Parque Independencia, ubicado estratégicamente en el centro de la ciudad, se establecerá como espacio principal para el desarrollo de las competencias, con un Fan Fest sobre el bulevar Oroño y escenarios dispuestos en diversas zonas de la ciudad.

* Hasta el domingo.

Mercadillo: Fiesta aniversario en el Mercado del Patio

El Mercadillo propone feria de emprendedores locales, gastronomía, música y mucho más. Entrada gratuita.

* Sábado desde las 11.

Teatro

Sobredosis de Soda 20 años en el Brodway

La banda tributo a Soda Stereo logra una reproducción sonora idéntica de todos los temas y arreglos originales además de una puesta en escena que representa fielmente la imagen del grupo con los vestuarios de las distintas épocas.

En esta oportunidad presentarán un show totalmente dedica a la vida y obra de Gustavo Cerati.

* Viernes a las 21. Entradas desde $35.000.

"Sex, la obra" en Teatro Municipal La Comedia

Una obra de texto sobre el universo del goce. Un espectáculo teatral en donde el sexo es el tema central y el humor un lenguaje reflexivo: ¿cómo el sexo nos acompaña en nuestras emociones y la vida diaria? Cuatro grandes intérpretes para abrir interrogantes con glamour e inteligencia. ¿Te reís cuando gozás o gozar es cosa seria?

Elenco: Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carra y Nicolás Riera

Dirección: José María Muscari

* Domingo a las 20.30. A partir de $7.000.

Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina en el Brodway

En la conversación infinita nadie tiene la última palabra ya que la última palabra en realidad es la pregunta por el “por qué”, esto es, la invitación a que la conversación nunca cese. Alejandro Dolina y Darío Sztajnszrajber se hacen preguntas, se cuentan relatos, se provocan mutuamente en la problematización de la existencia a través de reflexiones, humor y emoción.

* Domingo a las 20.30. Entradas desde $25.000.

Entretenimiento para los más peques

Visitas en familia a la Granja Educativa del Parque Regional

Llega el fin de semana y los más pequeños piden acción y encontrar el plan perfecto para disfrutar grandes y chicos no es fácil. Probar actividades diferentes en las que todos puedan participar es la clave para disfrutar en familia. Ambientes abiertos que permitan a todos aprovechar el contacto con la naturaleza.

La Granja Educativa del Parque Regional en Villa Gobernador Gálvez es un espacio pedagógico con diferentes estaciones como La zaranda, donde los más pequeño aprenden sobre el ciclo de las plantas, el cultivo de hortalizas y arman su plantín; hay un animalario para conocer sobre los animales de granja; también dispone de un espacio de panificación para que preparen su propio pan; un reloj solar para que indagar sobre el tiempo; y el estanque que los visitantes intervienen artísticamente.

* Viernes, sábado y domingo de 14.30 a 17.30. Entrada general $1.100 (menores de 12 no pagan).

Visitas a la reserva ecológica Mundo Aparte

En la reserva ecológica Mundo Aparte se pueden conocer animales silvestres, como pumas, leones, osos meleros y monos, además de la flora de la región.

Se trata de un predio de interpretación ecológica dedicado a la recuperación y rehabilitación de diferentes especies de flora y fauna en peligro, que ofrece visitas guiadas para toda la familia.

La visita es recomendada para niños a partir de los ocho años por la duración del recorrido.

* Domingo. Entradas: Menores $7000 (hasta 17 años), mayores $14000. Descuentos del 20% o 25% para grupos de más de 4 o 6 personas respectivamente.

