La ciudad de prepara para recibir el primer fin de semana de septiembre con muchas actividades. La agenda está cargada, habrá mucha música, eventos y entretenimiento para los más chicos. El clima será un plus.
Finde en Rosario: El Zar, "El Trinche" y mucho entretenimiento
Rosario se prepara para un fin de semana que tendrá una agenda cargada de música y más propuestas para todas las edades.
El Zar llega a Bioceres Arena
El dúo argentino El Zar formado por Pablo Giménez y Facundo Castaño a comienzos de 2014 como una experimentación entre las canciones y el sonido electrónico, se ha consolidado con los años como un referente del Indie Pop argentino y latinoamericano.
Llevan editados Círculos (2016), A los Amigos (2018), Pura Casualidad (2020) y Rio Hotel (2022) al que le siguió Paradiso (2025). Este álbum de estudio es una obra conceptual que celebra el viaje, la música y la ruta como ejes narrativos.
Con producción de Nicolás Btesh, mezcla la potencia del rock nacional con una estética contemporánea. A este lanzamiento le sigue una extensa gira internacional por Latinoamérica y Europa, además de un tour nacional que culminará con una presentación en el Estadio GEBA de Buenos Aires el 4 de octubre.
*Viernes a las 19.30. Entradas a partir de $40.000.
Trinche Dardik en Mateo Booz
Martin Dardik, mejor conocido como El Trinche, es un joven apasionado por el stand up. Su éxito nació en la plataforma Tik Tok, en la cual sus vídeos generaron furor, llenando cada teatro que él pisa.
* Viernes y sábado a las 21. Anticipadas desde $25.000.
Seven Kayne en Jaguar Haus
El joven artista urbano llega a la ciudad con su esperado tour global para vivir una experiencia musical inmersiva junto al publico.
*Sábado a las 21. Valor $20.000 en adelante.
Cultura en Juego. Edición 2025 en Galpón 11
Llega la sexta edición de Cultura en Juego que celebra el universo del juego de mesa en todas sus formas. El evento invita a participar a todo público con el propósito de que participantes de todas las edades y con distintos niveles de experiencia puedan sumarse a jugar. Es por ello que personas voluntarias capacitadas serán las encargadas de enseñar, guiar y acompañar durante las dos jornadas.
En esta marco, el Club de Juegos Rosario estará presente con su ludoteca con más de 200 títulos modernos, eurogames, party games y familiares, entre otros. También estarán los clásicos de siempre: Go, Ajedrez, Backgammon, Scrabble, Othello y Subbuteo de la mano de los clubes locales que promueven estos juegos tradicionales.
En esta edición se suman nuevas experiencias: tres escape rooms invitan a jugar con el cuerpo, la mente y el ingenio en carreras contra el tiempo. Durante ambas jornadas habrá sorteos y rifas con premios increíbles para que los participantes podrán llevarse algunos de los juegos que conocieron durante el evento. Por otro lado, editoriales y tiendas especializadas de todo el país presentarán las últimas novedades y ofrecerán juegos para todos los gustos y bolsillos.
* Sábado y domingo de 14 a 20. Gratis.
Torneo de Freestyle en el Distrito Sur
Con el objetivo de descentralizar y fortalecer la escena del freestyle en Rosario, Tour REF presenta un torneo de freestyle profesional que contará con premios para el ganador y la oportunidad de clasificar a la gran final junto a los campeones de las demás fechas.
* Domingo de 17 a 21. Entrada libre y gratuita.
Nonpalidece en Bioceres Arena
Luego de lanzar su disco Hecho en Jamaica, la banda anunció este año un documental en el cual se aprecia cómo se gestó este trabajo con el cual coronaron sus más de 25 años de trayectoria.
* Sábado a las 20. Anticipadas a partir de $22.000.
Wali Iturriaga en Teatro Brodway
El multifacético artista con más de 14 millones de seguidores en las redes sociales y una brillante trayectoria sobre las tablas, llega con su nuevo show.
Una obra disparatada en la que el público podrá sumergirse de lleno en las aventuras de Jenny y su esposo Juan Carlos.
* Sábado a las 20.30 y domingo 19.30. Entradas a partir de $21.000.
Dyango en el Teatro El Círculo
El legendario cantante español vuelve a Argentina en el marco de la gira Su Amigo Dyango. Una celebración y homenaje de su música y su trayectoria donde habrá muchas sorpresas.
* Sábado a las 20.30. De $35.000 en adelante.
Mateo Dufour en Alto Rosario
* Viernes a las 22. Desde $12.000.
Entretenimiento para los más chicos
Granja de la Infancia
Su propuesta promueve la interacción entre naturaleza y cultura. Los niños entran aquí en contacto con los animales, las tareas y las herramientas de la granja, donde se permite una vivencia directa y una participación que enseña y entretiene a todos con actividades como la siembra, el riego, el desmalezamiento y la alimentación de los animales.
* Viernes, sábado y domingo de 10 a 17. Entrada general $500 (menores de 4 no pagan).
Jardín de los Niños
Se presenta como un parque lúdico que rinde homenaje a la imaginación y a la creación. Ofrece juegos, aventuras, misterios, construcciones y poesía. Un programa educativo no formal para los niños, sus familias y las escuelas.
* Viernes a domingo de 13 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).
Isla de los Inventos
Este espacio, dentro del Tríptico de la Infancia, es uno de los más visitados por su gran atractivo para grandes y chicos.
La Isla de los Inventos concreta un proyecto arquitectónico de recuperación patrimonial de la antigua Estación de ferrocarril Rosario Central que fue reciclada especialmente para este ámbito recreativo – educativo.
* Viernes a domingo de 14 a 19. Entrada general $500 (menores de 4 no abonan).
