Finde en Rosario: El Zar, "El Trinche" y mucho entretenimiento

Trinche Dardik en Mateo Booz

Martin Dardik, mejor conocido como El Trinche, es un joven apasionado por el stand up. Su éxito nació en la plataforma Tik Tok, en la cual sus vídeos generaron furor, llenando cada teatro que él pisa.

* Viernes y sábado a las 21. Anticipadas desde $25.000.

image Risas aseguradas en la ciudad.

Seven Kayne en Jaguar Haus

El joven artista urbano llega a la ciudad con su esperado tour global para vivir una experiencia musical inmersiva junto al publico.

*Sábado a las 21. Valor $20.000 en adelante.

Cultura en Juego. Edición 2025 en Galpón 11

Llega la sexta edición de Cultura en Juego que celebra el universo del juego de mesa en todas sus formas. El evento invita a participar a todo público con el propósito de que participantes de todas las edades y con distintos niveles de experiencia puedan sumarse a jugar. Es por ello que personas voluntarias capacitadas serán las encargadas de enseñar, guiar y acompañar durante las dos jornadas.

image Invitación a redescubrir el juego como forma de encuentro, aprendizaje y diversión. Una experiencia única para compartir en familia, con amigos o con quien quieras.

En esta marco, el Club de Juegos Rosario estará presente con su ludoteca con más de 200 títulos modernos, eurogames, party games y familiares, entre otros. También estarán los clásicos de siempre: Go, Ajedrez, Backgammon, Scrabble, Othello y Subbuteo de la mano de los clubes locales que promueven estos juegos tradicionales.

En esta edición se suman nuevas experiencias: tres escape rooms invitan a jugar con el cuerpo, la mente y el ingenio en carreras contra el tiempo. Durante ambas jornadas habrá sorteos y rifas con premios increíbles para que los participantes podrán llevarse algunos de los juegos que conocieron durante el evento. Por otro lado, editoriales y tiendas especializadas de todo el país presentarán las últimas novedades y ofrecerán juegos para todos los gustos y bolsillos.

* Sábado y domingo de 14 a 20. Gratis.

Torneo de Freestyle en el Distrito Sur

Con el objetivo de descentralizar y fortalecer la escena del freestyle en Rosario, Tour REF presenta un torneo de freestyle profesional que contará con premios para el ganador y la oportunidad de clasificar a la gran final junto a los campeones de las demás fechas.

* Domingo de 17 a 21. Entrada libre y gratuita.

Nonpalidece en Bioceres Arena

Luego de lanzar su disco Hecho en Jamaica, la banda anunció este año un documental en el cual se aprecia cómo se gestó este trabajo con el cual coronaron sus más de 25 años de trayectoria.

* Sábado a las 20. Anticipadas a partir de $22.000.

image Con todo el ritmo y la energía que caracteriza a una de las bandas referentes del reggae nacional, arribará a la ciudad una vez más con un show único, en el que hará un repaso por todos sus grandes éxitos.

Wali Iturriaga en Teatro Brodway

El multifacético artista con más de 14 millones de seguidores en las redes sociales y una brillante trayectoria sobre las tablas, llega con su nuevo show.

Una obra disparatada en la que el público podrá sumergirse de lleno en las aventuras de Jenny y su esposo Juan Carlos.

* Sábado a las 20.30 y domingo 19.30. Entradas a partir de $21.000.

Dyango en el Teatro El Círculo

El legendario cantante español vuelve a Argentina en el marco de la gira Su Amigo Dyango. Una celebración y homenaje de su música y su trayectoria donde habrá muchas sorpresas.

* Sábado a las 20.30. De $35.000 en adelante.

Mateo Dufour en Alto Rosario

* Viernes a las 22. Desde $12.000.

Entretenimiento para los más chicos

Granja de la Infancia

Su propuesta promueve la interacción entre naturaleza y cultura. Los niños entran aquí en contacto con los animales, las tareas y las herramientas de la granja, donde se permite una vivencia directa y una participación que enseña y entretiene a todos con actividades como la siembra, el riego, el desmalezamiento y la alimentación de los animales.

* Viernes, sábado y domingo de 10 a 17. Entrada general $500 (menores de 4 no pagan).

Jardín de los Niños

Se presenta como un parque lúdico que rinde homenaje a la imaginación y a la creación. Ofrece juegos, aventuras, misterios, construcciones y poesía. Un programa educativo no formal para los niños, sus familias y las escuelas.

* Viernes a domingo de 13 a 18. Entrada general $500 (menores de 4 gratis).

Isla de los Inventos

Este espacio, dentro del Tríptico de la Infancia, es uno de los más visitados por su gran atractivo para grandes y chicos.

La Isla de los Inventos concreta un proyecto arquitectónico de recuperación patrimonial de la antigua Estación de ferrocarril Rosario Central que fue reciclada especialmente para este ámbito recreativo – educativo.

* Viernes a domingo de 14 a 19. Entrada general $500 (menores de 4 no abonan).

