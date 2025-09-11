urgente24
MENOS QUE LA INFLACIÓN

Camioneros acordó suba salarial en 3 etapas (antes de octubre un conflicto menos)

Camioneros cerró suba salarial en etapas hasta febrero del 2026. No habrá conflictos, más allá de octubre.

11 de septiembre de 2025 - 21:10
Camioneros logró subas en 3 etapas y pasar el verano&nbsp;&nbsp;

El sindicato de Camioneros cerró el jueves (11/09) un incremento salarial en escalas hasta febrero del 2026, tras llegar a un acuerdo con representantes empresariales del sector. Será así

  • 1,2% para septiembre
  • 1,1% para octubre y
  • 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero.
Hugo Moyano logró un acuerdo que favorece a camioneros y tranquiliza al gobierno

El convenio incluye solo una suma no remunerativa de $25.000 que se abonará en septiembre y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 en octubre.

Las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo.

Capital Humano

Mediante un comunicado, Capital Humano expresó

Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores Este entendimiento reafirma el compromiso de fomentar la participación activa de todos los sectores involucrados, con el propósito de consolidar un mercado laboral sólido y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores

