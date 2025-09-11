El sindicato de Camioneros cerró el jueves (11/09) un incremento salarial en escalas hasta febrero del 2026, tras llegar a un acuerdo con representantes empresariales del sector. Será así
MENOS QUE LA INFLACIÓN
Camioneros acordó suba salarial en 3 etapas (antes de octubre un conflicto menos)
Camioneros cerró suba salarial en etapas hasta febrero del 2026. No habrá conflictos, más allá de octubre.
11 de septiembre de 2025 - 21:10
- 1,2% para septiembre
- 1,1% para octubre y
- 1% para noviembre, diciembre, enero y febrero.
El convenio incluye solo una suma no remunerativa de $25.000 que se abonará en septiembre y que se incorporará a los salarios básicos por un valor de $22.000 en octubre.
Las partes acordaron reunirse nuevamente en diciembre de este año para evaluar actualizaciones sobre los convenios colectivos de trabajo.
Capital Humano
Mediante un comunicado, Capital Humano expresó
