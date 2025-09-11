Baby: Karina Milei es como CFK; Doman hizo un telebeam; ¿Santiago Caputo es Peaky Blinders?

La imagen del presidente era idéntica en ambas, incluso la posición de su lapicera y el lugar en la silla.

Todo indica que no pudo asistir a uno de los encuentros y fue agregado por computadora para simular su presencia.

3-¿Santiago Caputo es un Peaky Blinders?

Según Ignacio Ortelli, en A24, el asesor presidencial habría tenido una fuerte discusión con el armador bonaerense Sebastián Pareja.

El hombre cercano a Karina Milei le reclamó al asesor estrella por las “travesuras” de sus trolls.

Caputo incluso le exigió autocrítica y, tras el cruce, le habría dado una trompada en plena cara.

4-Adrián Suar cargó contra Luis Ventura

El "chueco", gerente de contenidos de Canal 13, responsabilizó al titular de APTRA porque una vez más los Martín Fierro se transmitirán por Telefe.

Luis no se quedó callado y respondió con su clásico latiguillo: “El jodido so vo”.