Baby: Karina Milei es como CFK; Doman hizo un telebeam; ¿Santiago Caputo es Peaky Blinders?

El conductor de A24 trazó un paralelismo entre la secretaria general de la presidencia y la ex mandataria.
Baby Etchecopar dice que Karina heredó el odio a CFK; Doman y las fotos "raras" de Javier Milei; ¿Santiago Caputo le pegó a Pareja?; Adrian Suar contra Ventura.
Afirmó que la hermana del Jefe de Estado heredó el mismo odio social que generaba CFK.
En otro canal sostuvieron que la secretaria general de la presidencia se quedó con una caja de 10 palos verdes.
Mostró fotos idénticas de Javier Milei en dos reuniones de días distintas tomadas durante las nuevas mesas políticas.
La imagen del presidente era idéntica en ambas, incluso la posición de su lapicera y el lugar en la silla.
Todo indica que no pudo asistir a uno de los encuentros y fue agregado por computadora para simular su presencia.
Según Ignacio Ortelli, en A24, el asesor presidencial habría tenido una fuerte discusión con el armador bonaerense Sebastián Pareja.
El hombre cercano a Karina Milei le reclamó al asesor estrella por las “travesuras” de sus trolls.
Caputo incluso le exigió autocrítica y, tras el cruce, le habría dado una trompada en plena cara.
El "chueco", gerente de contenidos de Canal 13, responsabilizó al titular de APTRA porque una vez más los Martín Fierro se transmitirán por Telefe.
Luis no se quedó callado y respondió con su clásico latiguillo: “El jodido so vo”.