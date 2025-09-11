En medio de un escenario político atravesado por vetos presidenciales, la Cámara de Diputados abrirá una nueva discusión sobre un tema que viene ganando relevancia a nivel global: la regulación de la Inteligencia Artificial (IA).
COMISIÓN
Inteligencia Artificial: El Congreso comienza a debatir reglas para su uso en Argentina
El Congreso arrancará el debate de una decena de proyectos de ley que buscan darle un marco normativo al uso de inteligencia artificial.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva convocó a una reunión informativa para el próximo martes 16 de septiembre a las 14, en la sala 5 del anexo A del Palacio Legislativo. Allí se pondrán sobre la mesa distintos proyectos que buscan establecer un marco legal para el desarrollo y la utilización responsable de estas tecnologías en el país.
El rol de la comisión y la inteligencia artificial
La comisión es presidida por el diputado Daniel Gollán (UxP), impulsor de varias de las iniciativas. Entre los puntos destacados del temario figura un proyecto que propone modificar el Código Civil y Comercial y el Código Penal para tipificar como delito la generación y difusión de imágenes íntimas o de carácter sexual creadas con inteligencia artificial sin el consentimiento de la persona involucrada.
Se trata de un debate que ya se instaló en otros países ante el avance de los llamados “deepfakes”, que pueden ser usados como herramienta de acoso, violencia de género o extorsión.
Una agenda más amplia
Además de los proyectos vinculados a la IA, la comisión avanzará con la firma de resoluciones y declaraciones sobre distintos temas. Entre ellos:
- La preocupación por el desfinanciamiento del Conicet.
- El 50° aniversario del INTEC.
- El reconocimiento al equipo docente argentino que ganó el Desafío Espacial Latinoamericano 2025.
- La distinción a la genetista Mary-Claire King, galardonada con el Premio Princesa de Asturias.
- La declaración de interés de los Juegos Provinciales Tecnológicos realizados en Formosa.
Objetivos del marco normativo
El proyecto central que se discutirá plantea un conjunto de principios rectores para el uso de la inteligencia artificial en Argentina. La propuesta busca:
Garantizar la protección de los derechos humanos.
Asegurar el acceso equitativo a los avances tecnológicos.
Promover la cooperación entre el Estado y el sector productivo.
Establecer criterios éticos y de transparencia en el desarrollo de sistemas basados en IA.
“Se trata de fijar reglas claras que acompañen la innovación, pero al mismo tiempo resguarden a la sociedad de posibles abusos o usos indebidos de estas tecnologías”, explican desde el bloque oficialista.
Un debate que recién empieza en el Congreso
La Argentina se suma así a la tendencia internacional de discutir la regulación de la inteligencia artificial en paralelo a su expansión en áreas tan diversas como la educación, la salud, la seguridad y el trabajo.
La reunión del próximo martes marcará el inicio de un proceso legislativo que promete extenderse durante los próximos meses y que será clave para definir cómo se usará —y se controlará— la inteligencia artificial en el país.
____________________________
Más noticias en Urgente24:
Paro en el Garrahan y en las universidades: La respuesta al veto de Milei que reaviva el conflicto social
CABA endurece las sanciones por maltrato animal: multas millonarias, cárcel y un registro público de agresores
Turista argentino secuestrado en Río de Janeiro: Apareció muerto