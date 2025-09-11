Inteligencia Artificial: El Congreso comienza a debatir reglas para su uso en Argentina

La preocupación por el desfinanciamiento del Conicet.

El 50° aniversario del INTEC.

El reconocimiento al equipo docente argentino que ganó el Desafío Espacial Latinoamericano 2025.

La distinción a la genetista Mary-Claire King, galardonada con el Premio Princesa de Asturias.

La declaración de interés de los Juegos Provinciales Tecnológicos realizados en Formosa.

Objetivos del marco normativo

El proyecto central que se discutirá plantea un conjunto de principios rectores para el uso de la inteligencia artificial en Argentina. La propuesta busca:

Garantizar la protección de los derechos humanos.

Asegurar el acceso equitativo a los avances tecnológicos.

Promover la cooperación entre el Estado y el sector productivo.

Establecer criterios éticos y de transparencia en el desarrollo de sistemas basados en IA.

“Se trata de fijar reglas claras que acompañen la innovación, pero al mismo tiempo resguarden a la sociedad de posibles abusos o usos indebidos de estas tecnologías”, explican desde el bloque oficialista.

Un debate que recién empieza en el Congreso

La Argentina se suma así a la tendencia internacional de discutir la regulación de la inteligencia artificial en paralelo a su expansión en áreas tan diversas como la educación, la salud, la seguridad y el trabajo.

La reunión del próximo martes marcará el inicio de un proceso legislativo que promete extenderse durante los próximos meses y que será clave para definir cómo se usará —y se controlará— la inteligencia artificial en el país.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Paro en el Garrahan y en las universidades: La respuesta al veto de Milei que reaviva el conflicto social

CABA endurece las sanciones por maltrato animal: multas millonarias, cárcel y un registro público de agresores

Turista argentino secuestrado en Río de Janeiro: Apareció muerto