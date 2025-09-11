Inédito en Israel: 1er. arresto de joven judío ultraortodoxo que huía de la guerra

Si bien Nachman fue sepultado en Uman, nació en Medzhybizh, también hoy día en Ucrania. En 1566, el rey de Polonia, Segismundo II Augusto Jagellón, llegó a otorgar a la comunidad judía que vivía en esa localidad la exención de impuestos a perpetuidad.

El primer rabino importante de Medzhybizh fue Yoel Sirkis (1561-1640), pero la figura más destacable fue la del rabino Israel ben Eliezer (1698-1760), fundador del jasidismo.

Embed

No escaparse

La fiscal general Gali Baharav-Miara instó en agosto a las autoridades a arrestar a los haredíes que evadieran el servicio militar viajando a Uman. El incidente del miércoles 11/09 fue el primer arresto de este tipo.

Ante el riesgo de ser arrestados, los rabinos de Bratslav ordenaron a los evasores del servicio militar no viajar a Uman.

"Las autoridades malvadas han decretado un reclutamiento general", declararon en un comunicado. "Para evitar el arresto, que conlleva muchos riesgos espirituales, cada persona debe cuidarse mucho... Quien tenga una orden de arresto en su contra no debe intentar salir de Israel".

Embed

En respuesta al arresto, el diputado Meir Porush, del partido Judaísmo Unido de la Torá, dijo: "La cortina de hierro del Estado de Israel contra los hombres jasídicos que desean viajar a ver a su rabino ha sido promulgada".

Porush atacó a la fiscal general, diciendo que "bajo su dirección, hoy se ha lanzado una campaña sin precedentes para impedir que los judíos celebren Rosh Hashaná tal como lo hacen cada año. Es inconcebible que esto pueda ocurrir en un país gobernado por judíos: es una vergüenza internacional".

Curioso el tema por algo que ha preguntado siempre Urgente24: ¿Israel es una teocracia o un Estado laico? Siempre la respuesta que se recibe es "Estado laico" pero un integrante de la Knesset (Legislativo unicameral israelí) está invocando el gobierno de judíos, no de israelíes.

Judaísmo Unido de la Torá es la principal facción ultraortodoxa asquenazí en Israel y un aliado clave en la coalición derechista del primer ministro Benjamin Netanyahu. El partido se ha opuesto durante mucho tiempo al servicio militar obligatorio para estudiantes religiosos a tiempo completo, un tema profundamente polémico en la sociedad y la política israelíes.

Yisroel Porush, hijo del legislador, ha amenazado con cerrar el aeropuerto si se arresta a hombres haredíes en edad militar en camino a Uman.

"Si es necesario, llevaremos a 20.000 personas al aeropuerto y lo paralizaremos por completo", advirtió en agosto. "Si no volamos nosotros, nadie lo hará".

Arye Dery, presidente del partido sefardí ultraortodoxo Shas, ha instado a Netanyahu a permitir que los evasores del servicio militar viajen a Uman sin ser sometidos a sanciones.

A principios de esta semana, el gobierno votó para asignar 10 millones de shekels (alrededor de US$ 3 millones) para cubrir los gastos de viaje a 40.000 jasidim que harán la peregrinación a Uman.

Embed

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei tomó una decisión, mientras se aferra al caballito rengo

Los gobernadores quieren participar del Banco Central: Proyecto completo

Santa Fe cuenta con nueva Constitución: Sonríe Maximiliano Pullaro (mirando el 2027)

Axel Kicillof va por Javier Milei, y los intendentes por las Fuerzas del Cielo