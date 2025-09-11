Qatar exige que Netanyahu / Israel sea llevado a la justicia por el ataque en Doha

En el momento del ataque terrorista, la delegación negociadora estaba en el proceso de discutir su respuesta a la propuesta En el momento del ataque terrorista, la delegación negociadora estaba en el proceso de discutir su respuesta a la propuesta

“Este crimen fue… un asesinato de todo el proceso de negociación y un ataque deliberado al papel de nuestros hermanos mediadores en Qatar y Egipto”, añadió Barhoum.

image El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. | GENTILEZA REUTERS/Emilie Madi

Aunque es paradójico que el terrorismo hable de “terrorismo”, no sólo Hamás tilda a esto como un crimen de guerra. También lo han hecho los gobiernos occidentales, como Reino Unido, Francia y Alemania, así como los estados mediadores árabes, administraciones sunitas legitimadas por Donald Trump, quienes han asegurado que Israel incurrió en una flagrante violación a la soberanía qatarí en el ataque en Doha.

En diálogo con Al Jazeera, un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos criticó duramente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por sus “comentarios hostiles” hacia Qatar, advirtiendo que atacar al país del Golfo amenaza la seguridad de toda la región.

Afra al-Hameli dijo a Al Jazeera que cualquier ataque contra Qatar equivale a un ataque al “sistema de seguridad conjunto” del Golfo.

image Donald Trump expresó su preocupación por el ataque no autorizado en Qatar, al que calificó como un estado "amigo" ,y exigió a Netanyahu que se comprometa a no realizar más ataques contra Qatar, a la vez que dejó entrever que cualquier emboscada a Hamás es legítima.

La declaración se produce mientras el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, visita varios países del Golfo en un esfuerzo por coordinar posiciones regionales, dijo el asesor diplomático del presidente, Anwar Gargash.

Netanyahu debe rendir cuentas por "terrorismo", dice Qatar

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdelrahman Al Thani, afirmó que su par israelí, Benjamin Netanyahu, debería ser llevado ante la justicia internacional por “terrorismo” y aseguró que el ataque israelí contra líderes de Hamás en Doha acabó con "toda esperanza" de liberar a los rehenes en Gaza.

Debe ser enjuiciado. Creo que lo que Netanyahu hizo ayer simplemente acabó con cualquier esperanza para esos rehenes

image Esta imagen tomada de un vídeo muestra el humo que se eleva tras las explosiones en la capital de Doha, Qatar, el martes 9 de septiembre de 2025. | GENTILEZA AFP

El premier qatarí también reveló que el mismo día del ataque en Doha, cuando el buró político de Hamás se reunía en un edificio en Doha, con el equipo negociador para evaluar la propuesta estadounidense —según información de Reuters— él mismo había mantenido un encuentro con una familia de los rehenes israelíes.

Las familias de los rehenes “cuentan con esta mediación (del alto el fuego)... No tienen otra esperanza”, dijo.

Mientras tanto, su aliado regional sunita, Emiratos Árabes Unidos, uno de los países árabes que reanudó el bilateralismo con Israel tras firmar los Acuerdos de Abraham, estaría evaluando romper relaciones tras el ataque israelí a Doha, el cual violó todos los convenios internacionales.

Es que Emiratos, aparte de considerar esto como una violación a la soberanía, teme que en un futuro cercano su país u otros aliados regionales sean los próximos en la mira de Netanyahu, tal como lo ha hecho con Yemen y el sur del Líbano, bajo el argumento de que tales naciones alojan células terroristas. Sin ir más lejos, a fines de julio, Israel bombardeó ciertas zonas de Irán, bajo el pretexto de que Teherán estaba a punto de desarrollar un arma nuclear.

Emiratos Árabes Unidos, cuyo líder tomó un vuelo directo a Doha en la jornada de ayer, dijo que Abu Dhabi “condena y desaprueba enérgicamente las declaraciones agresivas de Netanyahu contra… Qatar”.

