Charlie Kirk, activista conservador y cercano a Donald Trump, fue asesinado este miércoles 10/09 durante un evento universitario, en medio de la confusión y el pánico que generó un solo disparo. La muerte de Kirk volvió a poner en primer plano la violencia política que atraviesa Estados Unidos y afecta incluso a figuras del círculo de Trump.
LA INVESTIGACIÓN AVANZA LENTO
Asesinato de Charlie Kirk: Qué se sabe del ataque y por qué impactó a todos
Charlie Kirk, cercano a Donald Trump, fue asesinado de un tiro durante un evento. El ataque genera alarma en lo político por la violencia que atraviesa el país.
Cómo fue el ataque a Charlie Kirk: pistas, testigos y dudas
El disparo ocurrió cerca de las 12:10 p.m. hora local, mientras Kirk hablaba ante cientos de personas en el patio de la Utah Valley University, a unos 64 km. al sur de Salt Lake City. Algunos testigos describieron cómo el activista de 31 años se agarró el cuello tras un único disparo y cayó de su silla, mientras la multitud se dispersaba. Skyler Baird, un testigo que estaba cerca, le contó a los medios: "Estaba a solo 15 metros de Kirk y supe de inmediato que no sobreviviría a las heridas".
La policía informó que el disparo vino de la dirección del Losee Center, un edificio a 100-200 metros de distancia, aunque no está claro si desde un techo o una ventana. El atacante llevaba ropa oscura y disparó solo una vez, según las autoridades de Utah, que aseguraron que dos detenidos fueron liberados luego de comprobar que no tenían relación con el hecho.
El gobernador Spencer Cox calificó la situación como un "asesinato político" y enfatizó que la violencia no puede tener lugar en la vida pública. La universidad cerró temporalmente el campus y reforzó medidas de seguridad.
A pesar de que había seis policías y seguridad privada de Kirk, los expertos en protección señalaron que el entorno general del campus no mostraba medidas visibles suficientes, lo cual permitió que el ataque ocurriera. El FBI pidió colaboración ciudadana a través de su plataforma X, solicitando fotos o videos del evento que puedan aportar pistas.
Del centro del poder conservador a mártir político
Charlie Kirk había cofundado Turning Point USA a los 18 años (una ONG que milita los valores conservadores en los campus de los institutos, colegios y universidades) y se convirtió en una de las figuras centrales del movimiento MAGA. Su fuerza no estaba en cargos públicos, sino en moldear la cultura política juvenil, captando a seguidores y promoviendo debates sobre inmigración, género y política en campus universitarios.
Es más: según The New York Times y Reuters, fue uno de los primeros en respaldar a JD Vance como compañero de fórmula de Trump.
Inmediatamente, la política reaccionó de manera polarizada: Donald Trump lo definió como "un mártir por la verdad y la libertad", y acusó al "radicalismo de izquierda" por el clima de violencia política en EE.UU. También el líder opositor Joe Biden condenó el ataque, afirmando que la violencia "no tiene lugar en la política", y figuras internacionales como el presidente israelí Benjamin Netanyahu y el primero ministro británico Keir Starmer también expresaron su consternación.
La capacidad de Kirk para movilizar a los jóvenes y su papel como intermediario de Trump lo convertían en un blanco, y ahora, mientras el FBI sigue tras el sospechoso, Estados Unidos enfrenta de nuevo la brutalidad de la polarización y la amenaza constante de la violencia política organizada.
