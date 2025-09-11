Asesinato de Charlie Kirk: Qué se sabe del ataque y por qué impactó a todos

El gobernador Spencer Cox calificó la situación como un "asesinato político" y enfatizó que la violencia no puede tener lugar en la vida pública. La universidad cerró temporalmente el campus y reforzó medidas de seguridad.

image

A pesar de que había seis policías y seguridad privada de Kirk, los expertos en protección señalaron que el entorno general del campus no mostraba medidas visibles suficientes, lo cual permitió que el ataque ocurriera. El FBI pidió colaboración ciudadana a través de su plataforma X, solicitando fotos o videos del evento que puedan aportar pistas.

Del centro del poder conservador a mártir político

Charlie Kirk había cofundado Turning Point USA a los 18 años (una ONG que milita los valores conservadores en los campus de los institutos, colegios y universidades) y se convirtió en una de las figuras centrales del movimiento MAGA. Su fuerza no estaba en cargos públicos, sino en moldear la cultura política juvenil, captando a seguidores y promoviendo debates sobre inmigración, género y política en campus universitarios.

image Kirk era referente del movimiento MAGA y formador de jóvenes conservadores, con gran influencia en la política universitaria. Su asesinato generó condenas nacionales e internacionales y mostró el vacío de la estrategia política del partido.

Es más: según The New York Times y Reuters, fue uno de los primeros en respaldar a JD Vance como compañero de fórmula de Trump.

Inmediatamente, la política reaccionó de manera polarizada: Donald Trump lo definió como "un mártir por la verdad y la libertad", y acusó al "radicalismo de izquierda" por el clima de violencia política en EE.UU. También el líder opositor Joe Biden condenó el ataque, afirmando que la violencia "no tiene lugar en la política", y figuras internacionales como el presidente israelí Benjamin Netanyahu y el primero ministro británico Keir Starmer también expresaron su consternación.

Embed President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

La capacidad de Kirk para movilizar a los jóvenes y su papel como intermediario de Trump lo convertían en un blanco, y ahora, mientras el FBI sigue tras el sospechoso, Estados Unidos enfrenta de nuevo la brutalidad de la polarización y la amenaza constante de la violencia política organizada.

