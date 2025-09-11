Desde que se hizo público el interés de Virginia Gallardo de entrar en política rápidamente generó repercusión y el debate no se hizo esperar. Es que si bien carece de formación académica, lo cierto es que se siente apta para formar parte de las filas del oficialismo de cara a las elecciones legislativas nacionales.
"ESTOY RE ASUSTADA"
La inesperada confesión de Virginia Gallardo de cara a su desembarco en la política
Virginia Gallardo dio una entrevista en Infobae y confesó cómo le afecta encabezar la lista de diputados nacionales por el oficialismo en Corrientes.
Sin embargo, en una entrevista que dio para Infobae reconoció: "Estoy re asustada". "Todo lo que veo hace que más ganas de quedarme, por un lado, y de alejarme, por el otro", confesó la artista. Asimismo, aprovechó para cargar contra los dirigentes políticos que desde hace años ocupan un lugar en el Congreso: "Hasta ahora fueron siempre los mismos. Nunca ha terminado un gobierno que no sea peronista más que el de Macri".
Posteriormente recordó cuando Javier Milei iba de invitado a Polémica en el bar y comentó que ante la presencia de los invitados se informaba para "estar a la altura" de los temas que se tocaban en la histórica mesa de café que inventó Gerardo Sofovich en 1963.
"Mientras todos jugábamos en el aire, a mí me fascinaba lo que él decía. O sea, coincidía en la mayor parte de sus discursos", admitió sobre las ocasiones en las que el economista se hizo presente en el estudio. "Y un día dije: 'Yo necesito que este hombre sea mi maestro", confesó.
Las clases de economía que Javier Milei le dio a Virginia Gallardo
Luego de revelar cómo nació su admiración por el líder economista, Virigina Gallardo explicó cómo eran las clases de economía propiciadas por Javier Milei.
La actriz contó que se llevaban a cabo en su oficina y que duraban alrededor de tres horas. "Había una computadora, un pizarrón, unas tazas sobre Milton Friedman", recordó.
Sobre su rol como profesor, consideró: "Para mí es clarísimo". "Es que yo creo que no lo quieren oír. Está el que escucha y el que no quiere oír. Está haciendo algo magistral", siguió.
"El me decía algo técnico y yo le decía: 'Esto no se entiende, bajalo'. Y después sí, yo decía: 'Si yo lo entiendo, lo puede entender cualquiera'. Yo me embandero con un partido político que encabeza Javier Milei. Confío en él, creo en él, sé de sus buenas intenciones, pero a la vez conozco, hablo con la gente y veo que las necesidades existen", añadió posteriormente.
