La inesperada confesión de Virginia Gallardo de cara a su desembarco en la política

Las clases de economía que Javier Milei le dio a Virginia Gallardo

Luego de revelar cómo nació su admiración por el líder economista, Virigina Gallardo explicó cómo eran las clases de economía propiciadas por Javier Milei.

La actriz contó que se llevaban a cabo en su oficina y que duraban alrededor de tres horas. "Había una computadora, un pizarrón, unas tazas sobre Milton Friedman", recordó.

Sobre su rol como profesor, consideró: "Para mí es clarísimo". "Es que yo creo que no lo quieren oír. Está el que escucha y el que no quiere oír. Está haciendo algo magistral", siguió.

"El me decía algo técnico y yo le decía: 'Esto no se entiende, bajalo'. Y después sí, yo decía: 'Si yo lo entiendo, lo puede entender cualquiera'. Yo me embandero con un partido político que encabeza Javier Milei. Confío en él, creo en él, sé de sus buenas intenciones, pero a la vez conozco, hablo con la gente y veo que las necesidades existen", añadió posteriormente.

