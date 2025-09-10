Actores como Pablo Echarri, Nancy Dupláa o incluso Guillermo Francella más recientemente han generado un malestar en gran parte de la sociedad a raíz de hacer declaraciones sobre la política o manifestar su apoyo a uno u otro dirigente y con respecto a ese tema Nazarena Vélezdejó en claro cuál es su posición al respecto.
SIN RODEOS
Nazarena Vélez cuestionó la politización de los artistas: "La política ensucia todo"
Para Nazarena Vélez en la actualidad no es favorable opinar de política públicamente porque no favorece a la boletería a la hora de llevar adelante una obra.
En diálogo con el ciclo televisivo Puro show, la artista expresó con vehemencia: "Me parece que la política ensucia todo". "Me genera rechazo, me genera miedo porque hay gente que realmente es muy cerrada y si vos das una opinión que no está alieada con lo que ellos piensan pueden no venir a verte al teatro y yo quiero que la gente me venga a ver", explicó.
Por otro lado, confesó que en su rol de productora en obras teatrales prefiere evitar la contratación de aquellos que se hayan pronunciado políticamente en público: "La gente que está muy politizada yo trato de esquivarla".
"Cuando están muy politizados hay muchos detractores. Lamentablemente es así, lamentablemente", agregó posteriormente y aprovechó para admitir: "Muchas veces eso no favorece a la boletería".
Nazarena Vélez reemplazó a Ángel de Brito en LAM e hizo agua
Desde hace algunas semanas Ángel de Brito se fue de vacaciones y en LAM se sintió en la fuerte baja de la audiencia.
Si bien el rol del conductor ha variado, lo cierto es que cuando le tocó a Nazarena Vélez liderar al equipo el nivel de televidentes disminuyó notablemente.
La noche del miércoles (04/09) fue un claro ejemplo cuando quedó desplazado por detrás de La Voz Argentina, Buenas Noches Familia y su principal competidor, Bendita.
"Volvé Angel, te están chocando la Ferrari", escribieron en X y el comentario de inmediato llamó la atención del comunicador que saltó en defensa de se equipo. Además de destacar que a les va "espectacular" en sin su precensia, el conductor expresó: "No me necesita todo el tiempo. Los otros programas conducidos por sus conductores chocan y chocan".
