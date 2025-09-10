Nazarena Vélez cuestionó la politización de los artistas: "La política ensucia todo"

Nazarena Vélez reemplazó a Ángel de Brito en LAM e hizo agua

Desde hace algunas semanas Ángel de Brito se fue de vacaciones y en LAM se sintió en la fuerte baja de la audiencia.

Si bien el rol del conductor ha variado, lo cierto es que cuando le tocó a Nazarena Vélez liderar al equipo el nivel de televidentes disminuyó notablemente.

La noche del miércoles (04/09) fue un claro ejemplo cuando quedó desplazado por detrás de La Voz Argentina, Buenas Noches Familia y su principal competidor, Bendita.

"Volvé Angel, te están chocando la Ferrari", escribieron en X y el comentario de inmediato llamó la atención del comunicador que saltó en defensa de se equipo. Además de destacar que a les va "espectacular" en sin su precensia, el conductor expresó: "No me necesita todo el tiempo. Los otros programas conducidos por sus conductores chocan y chocan".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

El pedido de Nahir Galarza que indignó a las redes sociales: "Basta de darle..."

La película de 1 hora y 40 que es furor por su misterio

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

¿Lali Espósito reculó? Feriado, cumpleaños y el guiño al presidente

La miniserie de 6 capítulos que no vas a poder dejar de mirar