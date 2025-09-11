US$ 100.000 ofrece FBI, que encontró el fusil, por info del asesino de Charlie Kirk

"A las 11:52 AM, este sujeto llegó al campus. Poco después de salir del campus, rastreamos sus movimientos, pasando por las escaleras, subiendo por el tejado y cruzando el tejado hasta el lugar del tiroteo", añadió Mason. "Después del tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio, saltaba y huía del campus hacia un barrio".

"Nuestros investigadores han recorrido esos vecindarios, contactando a todos los que pudieron con cámaras en los timbres y testigos, y han investigado a fondo esas comunidades, tratando de encontrar pistas", continuó Mason.

Él dijo que los investigadores estaban en posesión de imágenes de "circuito cerrado de televisión" del sospechoso tomadas de las cámaras de seguridad del campus.

Hombre de negro

Sí que lo tenemos. Lo estamos analizando. Pero son imágenes de cámaras de seguridad, así que pueden adivinar su calidad. Pero sí sabemos que vestía ropa oscura. Sí que lo tenemos. Lo estamos analizando. Pero son imágenes de cámaras de seguridad, así que pueden adivinar su calidad. Pero sí sabemos que vestía ropa oscura.

El audio del despacho de Utah reveló los momentos frenéticos después de que dispararan a Kirk.

"Va vestido todo de negro: arma larga negra, casco táctico negro, máscara negra, posiblemente chaleco táctico y jeans", dijo una operadora por radio, según grabaciones.

"Este tiroteo sigue siendo una investigación activa", declaró el FBI en un comunicado. "El Departamento de Seguridad Pública de Utah (DPS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) codirige este incidente junto con la Fiscalía del Condado de Utah, la Oficina del Sheriff del Condado de Utah y los departamentos de policía locales".

El Laboratorio Estatal de Criminalística del DPS, junto con todas las fuerzas del orden involucradas, está trabajando en múltiples escenas del crimen activas. Estas se identificaron según el lugar donde se disparó a la víctima, así como los lugares por los que se desplazaron el sospechoso y la víctima, continúa el comunicado.

"Se cree que el tiroteo fue un ataque selectivo", añadió. "Se cree que el tirador disparó desde la azotea de un edificio hacia el lugar del evento público en el patio estudiantil. No se pueden proporcionar más aclaraciones para proteger la integridad de nuestra investigación".

El DPS declaró que inicialmente detuvo a George Zinn como sospechoso, pero posteriormente lo liberó. Zinn fue acusado de obstrucción a la justicia por la policía del campus.

Un segundo individuo fue detenido, pero también fue liberado tras un interrogatorio por parte de la policía, añadió el DPS.

"No existen vínculos actuales con el tiroteo entre ninguno de estos individuos", dijo el DPS.

