3 avances contra el Alzheimer que impresionan a Bill Gates: "Estoy sorprendido"

Máquinas automatizadas pare el diagnóstico del Alzheimer

Una de las cosas que ha impresionado a Gates son las máquinas automatizadas para detectar el Alzheimer que logró ver durante una visita a Indiana el año pasado, cuando se reunió con el equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana en Indianápolis.

"Tuve la oportunidad de observar las nuevas máquinas automatizadas que pronto realizarán diagnósticos en todo el mundo. Es un momento emocionante en un ámbito complejo", agregó.

Análisis de sangre para detectar Alzheimer

Otro de los avances destacados es la posibilidad de detectar el Alzheimer a través de algo tan simple como un análisis de sangre. Ya hay varios estudios al respecto y los resultados han sido fascinantes.

"Durante mi visita, aprendí más sobre el último gran avance en la I+D del Alzheimer: las pruebas diagnósticas basadas en sangre". dijo.

"Varias empresas tienen enfoques en desarrollo, pero todos funcionan prácticamente de la misma manera: detectan la proporción de placas amiloides en el cerebro. Soy optimista y creo que estas pruebas serán revolucionarias", apuntó Gates.

La FDA aprobó recientemente la primera prueba de sangre que puede ayudar a diagnosticar el Alzheimer.

Medicamentos para personas con Alzheimer presintomático

Ya hay algunos medicamentos aprobados para trata el Alzheimer, pero lo que le emociona al magnate es el potencial que estos fármacos podrían tener al inicio de la enfermedad.

De acuerdo con el fundador de Microsoft, "la FDA ha aprobado dos medicamentos para el tratamiento del Alzheimer. Ambos han demostrado ralentizar ligeramente la progresión de la enfermedad, pero lo que realmente me entusiasma es su potencial al combinarse con un diagnóstico temprano".

"La principal conclusión de mi visita a Indiana es que estos tratamientos podrían tener un impacto mucho mayor de lo que pensé inicialmente al administrarse en las primeras etapas de la enfermedad", señaló Gates.

Y agregó: "Los ensayos clínicos de fase III están en marcha para demostrar cuán transformadores son estos medicamentos para las personas con Alzheimer presintomático, y podríamos ver resultados en 2026".

Hay un pero...

Si bien el avance en la lucha para frenar el Alzheimer es notable, Bill Gates advierte sobre la falta de apoyo financiero a la investigación en un momento tan crucial.

"Estamos a punto de cambiar el rumbo de la lucha contra la demencia, lo que lo convierte en un momento especialmente malo para reducir la investigación", escribió Gates.

Y siguió: "Los recientes recortes a los Institutos Nacionales de Salud y otras instituciones gubernamentales amenazan con frenar el progreso, y ninguna persona ni organización privada puede cubrir esa carencia".

Este es el momento de invertir más dinero en investigación, no menos (Bill Gates) Este es el momento de invertir más dinero en investigación, no menos (Bill Gates)

El fundador de Microsoft ha colaborado con algunos proyectos en la lucha contra el Alzheimer, incluyendo una coalición de socios para crear la Iniciativa de Datos sobre la Enfermedad de Alzheimer y la Plataforma Global de Investigación e Imagenología.

Gates reconoce que aún hay "mucho trabajo por hacer", pero no deja de sentirse asombrado y con esperanzas por el camino avanzado.

"Estoy impresionado por lo mucho que hemos aprendido sobre el Alzheimer en los últimos años", dijo.

"Estamos más cerca que nunca de un mundo donde nadie tenga que ver a un ser querido sufrir esta terrible enfermedad", finalizó Gates.

