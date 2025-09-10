4 hábitos sencillos para cuidar tu sistema digestivo, según gastroenterólogo

Come alimentos adecuados

Todos los alimentos son importantes, pero la fibra juega un papel clave en la digestión, ya que fomenta las bacterias beneficiosas y la salud intestinal.

“La ingesta de fibra de los estadounidenses es entre un 40 y un 50 por ciento inferior a la normal”, dijo Mullin.

Se puede obtener fibra de frutas y verduras. Otros alimentos que son aliados del sistema digestivo y la salud intestinal son los alimentos fermentados (kéfir) o encurtidos (kimchi y chucrut).

Duerme más

Puede que creas que sólo los hábitos alimenticios pueden ayudar a mejorar el sistema digestivo, pero hay otras acciones que puedes hacer, como: mejorar la calidad del sueño.

Y es que, no dormir lo suficiente está relacionado con una mayor prevalencia de obesidad, lo que aumenta el riesgo de sufrir trastornos del sistema digestivo.

Para dormir mejor, procura mantener un horario regular de sueño, crea un ambiente de descanso oscuro y silencioso, evita la cafeína y alcohol, y haz algo relajante antes de acostarte.

Haz ejercicio

El ejercicio físico ya es considerado una medicina para varias dolencias del cuerpo, por lo que quedarse sentados no es una opción.

El gastroenterólogo sugiere moverse más para mantener un peso saludable y reducir las probabilidades de desarrollar problemas del sistema digestivo.

Incluso, se ha dicho que moverse regularmente puede ayudar a mejorar el síndrome del intestino irritable (SII) y combatir el estreñimiento.

Controla el estrés

El estrés influye de muchas maneras en nuestra salud. Si bien, cuando se habla del estrés, generalmente, se hace referencia a consecuencias en el cerebro, es importante saber que el estómago también puede sufrir con el estrés.

En ese sentido, el gastroenterólogo aconseja aprender a reducir el estrés. Entre otras cosas, esto puede ayudar a disminuir la acidez estomacal.

Puedes probar terapias de relajación junto con otras técnicas de distracción, recomienda el médico. Por ejemplo, el yoga, podría ser una buena opción: contribuye a relajarte y algunas posturas pueden ayudar a contribuir la digestión.

