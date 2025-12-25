Navidad en las ruinas de Gaza y esperanza en Cristo: "Seguimos Aquí"

image El padre Romanelli en Gaza | GENTILEZA EFE

"Maten al monstruo (Hamás) sin matar a los niños" le ha advertido en varias ocasiones a Benjamin Netanyahu el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien catalogó esta guerra de un "genocidio" y pidió explicaciones por los bombardeos a campos de refugiados, el bloqueo humanitario y demás supuestas infracciones al Derecho Internacional Penal en el conflicto en Gaza.

En Gaza aún mueren de hambre, en Navidad, bajo una paz ficticia

Pocas raciones de comida para un puñado de gazatíes son entregadas con cupos por la Fundación Humanitaria de Gaza, la única ONG habilitada por Israel para distribuir alimentos, pero esto no es suficiente para subsistir. Se estima que más de 54.000 niños en Gaza sufren de desnutrición severa, lo que los está matando de hambre ante los ojos del mundo.

Israel tampoco permite a los palestinos pescar en medio de la hambruna y hasta les prohíbe el acceso al mar, reportándose incluso que el Ejército de Israel ha abierto fuego en el enclave a gazatíes quienes se encontraban en el agua pescando.

image Así fue la visita del cardenal-patriarca de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, a los católicos locales de Gaza, del 19 de dicienbre hasta el domingo 2. | GENTILEZA VATICAN NEWS

Sin embargo, según los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, Israel está obligado a permitir la pesca hasta 20 millas náuticas, pero esto nunca se ha implementado en la práctica.

“No tenemos otra fuente de alimento que esta”, declara a CNN el pescador Ziyad Abu Amira. “Si no se la llevo a mis hijos hoy, me muero”, agrega.

En medio de este martirio del hambre y mientras los ataques israelíes aún siguen en curso, los palestinos celebran Navidad con dignidad y resiliencia.

image Cristianos palestinos decoran la Iglesia de la Sagrada Familia, mientras la comunidad prepara modestas celebraciones navideñas. | GENTILEZA REUTERS

“Siento que nuestra alegría por el nacimiento de Cristo debe superar toda la amargura que hemos vivido”, sostiene Attallah Tarazi, un palestino cristiano que recibió recientemente regalos de Navidad.

Lleva más de dos años refugiado en el recinto de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, donde un grupo de la iglesia, incluidos los miembros del coro, ha visitado a los desplazados durante estas fiestas navideñas, según cuenta a la agencia Asociated Press.

Abo Dowd, cristiano ortodoxo que celebra la Navidad el 7 de enero, afirma que no tiene previsto celebrar nada más allá de los rituales religiosos y la liturgia. “No hay fiesta”, dice-

“Las cosas son difíciles. La herida sigue ahí”, plantea. “El sufrimiento y el dolor siguen ahí”, añade.

“Seguimos viviendo en un estado de no paz y no guerra”, asegura.

"Seguimos Aquí", afirma el patriarca latino de Jerusalén desde Gaza

Días antes de Navidad, el patriarca de Jerusalén de los latinos, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, llegó a Gaza para reunirse con la comunidad y celebrar la misa de Navidad en la parroquia de la Sagrada Familia. Una tradición consolidada, aunque interrumpida en 2023, en el primer año de guerra, y que se celebra el domingo anterior a la fiesta. "Sé que la situación es difícil", dijo, pero la reanudación de las clases y de las actividades son "una pequeña luz de esperanza".

image El Patriarca de Jerusalén visita la Iglesia Sagrada Familia de Gaza.

“Estamos en una situación muy precaria, como ocurre en prácticamente toda Gaza”, relató Pizzaballa ante los fieles durante el sermón del domingo 21 de septiembre en las inmediaciones de la Iglesia Sagrada Familia de Gaza.

“A veces pensamos que los poderes del mundo decidirán nuestro futuro. Pero en realidad, somos nosotros, la gente que está aquí, quienes decidiremos cómo reconstruirlo todo”, lanzó. “Los animo a no perder la esperanza. Estamos entrando en una nueva fase, no solo tenemos que sobrevivir, sino también reconstruir la vida”, añadió.

”En esta nueva etapa debemos llevar el espíritu de la Navidad, el espíritu de la luz, de la ternura y del crecimiento”, añadió. “Ahora parece imposible, pero después de dos años de una guerra terrible, seguimos aquí”, cerró.

