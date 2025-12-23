En la previa de la Navidad, el presidente Javier Milei y la cúpula de la Iglesia Católica intercambiaron cartas en un gesto que buscó marcar diálogo y bajar tensiones. Más allá del saludo de fin de año, los mensajes incluyeron referencias a la situación social, la paz social y el rumbo del país.
Milei y la Iglesia Católica bajaron tensiones y se cruzaron mensajes por la Navidad: Qué se dijeron
La Iglesia Católica y Javier Milei bajaron tensiones tras un historial complicado respecto de su relación. Se enviaron cartas cordiales por Navidad.
Como ocurre cada diciembre, la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta al Presidente. Esta vez, el mensaje tuvo un tono reflexivo y puso el foco en el contexto social que atraviesa la Argentina. Los obispos hablaron del sentido de la Navidad como una oportunidad para promover el encuentro y la convivencia, y remarcaron la necesidad de cuidar la paz social.
En su carta, la Iglesia expresó su preocupación por los sectores más golpeados: los pobres, los trabajadores y los adultos mayores. Sin mencionar políticas concretas ni decisiones del Gobierno, los obispos señalaron que la paz social debe construirse cuidando a quienes atraviesan mayores dificultades, en un momento económico complejo para muchas familias.
Las reflexiones de la carta de la Iglesia Católica
Además, dejaron un mensaje claro hacia el poder político: manifestaron su disposición a colaborar desde el lugar que ocupa la Iglesia, con presencia en todo el país, en iniciativas que apunten al bienestar general de la sociedad. El texto cerró con una bendición al Presidente y una referencia a la Virgen de Luján, como símbolo de esperanza y unidad.
La carta estuvo firmada por las principales autoridades de la Conferencia Episcopal, lo que le dio un fuerte peso institucional y evitó que el mensaje quedara asociado a una sola figura.
La respuesta de Milei a la Iglesia
La respuesta de Milei llegó días después y fue breve, pero cuidadosa. El Presidente agradeció el saludo y destacó algunos de los conceptos planteados por los obispos, en especial el llamado a la paz social, la reflexión y el bien común.
En su mensaje, Milei reafirmó el rumbo de su gestión y sostuvo que su gobierno sigue trabajando para generar condiciones de desarrollo basadas en la libertad, la dignidad y las oportunidades. Sin entrar en debates ni polémicas, el Presidente buscó mostrar sintonía institucional con la Iglesia, pese a las diferencias que existieron en otros momentos.
El intercambio de cartas sirvió para despejar versiones de un enfrentamiento abierto entre el Gobierno y la Iglesia y mostró, al menos en el plano formal, una relación de respeto y diálogo. En un contexto político y social sensible, la Navidad funcionó como marco para un gesto que, aunque simbólico, dejó mensajes claros de ambas partes.
Por un lado, la Iglesia volvió a poner sobre la mesa su preocupación por los sectores más vulnerables y la necesidad de mantener la paz social. Por el otro, Milei respondió sin confrontar, recogiendo esos conceptos y reafirmando su proyecto político.
Un cruce breve, pero con definiciones que reflejan las posiciones de cada actor en un momento clave para la Argentina.
