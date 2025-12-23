Milei y la Iglesia Católica bajaron tensiones y se cruzaron mensajes por la Navidad: Qué se dijeron

image

La respuesta de Milei a la Iglesia

La respuesta de Milei llegó días después y fue breve, pero cuidadosa. El Presidente agradeció el saludo y destacó algunos de los conceptos planteados por los obispos, en especial el llamado a la paz social, la reflexión y el bien común.

En su mensaje, Milei reafirmó el rumbo de su gestión y sostuvo que su gobierno sigue trabajando para generar condiciones de desarrollo basadas en la libertad, la dignidad y las oportunidades. Sin entrar en debates ni polémicas, el Presidente buscó mostrar sintonía institucional con la Iglesia, pese a las diferencias que existieron en otros momentos.

El intercambio de cartas sirvió para despejar versiones de un enfrentamiento abierto entre el Gobierno y la Iglesia y mostró, al menos en el plano formal, una relación de respeto y diálogo. En un contexto político y social sensible, la Navidad funcionó como marco para un gesto que, aunque simbólico, dejó mensajes claros de ambas partes.

Por un lado, la Iglesia volvió a poner sobre la mesa su preocupación por los sectores más vulnerables y la necesidad de mantener la paz social. Por el otro, Milei respondió sin confrontar, recogiendo esos conceptos y reafirmando su proyecto político.

Un cruce breve, pero con definiciones que reflejan las posiciones de cada actor en un momento clave para la Argentina.

