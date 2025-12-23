La movida de Milei/Caputo que pone nerviosos a los bonistas

Diciembre es un mes de alta demanda de dólares por el pago del aguinaldo al mismo tiempo en que es un mes estacionalmente inflacionario. Contra ese mix es que el Tesoro habría salido a abastecer la plaza.

Otra elucubración es que el Gobierno buscaría apurar algunas liquidaciones que se estarían demorando a la espera de un dólar más alto. Con esta intervención se pretendería eliminar cualquier expectativa devaluatoria a corto plazo y forzar esas ventas de divisas en manos de privados.

En cualquier caso, la consecuencia del desprendimiento de dólares es que ante la mirada del mercado el Tesoro se queda con menos poder de fuego para cumplir con los vencimientos de enero, de unos US$4.300 millones.

La novedad habría impactado negativamente en los bonos, que al cierre de esta nota caían hasta un 1,1%.

A ese clima contribuyó además que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara que "tratará" de no emitir deuda en el mercado internacional para financiar esos vencimientos.

“Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, dijo Caputo en respuesta a una consulta en las redes sociales.

A pesar de la caída del Riesgo País, que volvió a valores por debajo de los 600 puntos, la expectativa del Gobierno de tomar deuda en el mercado internacional se habría enfriado luego de que una colocación en dólares en la plaza doméstica no arrojara el resultado que esperaban en el Palacio de Hacienda tanto en términos de montos (recuadó US$910 millones) como de tasa de interés (no logró ser inferior al 9%, sino que lo superó).

