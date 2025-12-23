A casi tres años del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia (Cámara Federal porteña) volvió a cerrar la puerta a una de las hipótesis kirchneristas más sensibles del expediente: la presunta participación del exdiputado nacional Gerardo Milman en el intento de magnicidio de CFK.
Se cayó la teoría K: La Justicia confirmó que no hay pruebas contra Milman por el atentado a CFK
Gerardo Milman no tuvo nada que ver en el atentado a CFK pese a las acusaciones K. Lo dictaminó la Justicia, que aseguró que no hay pruebas contundentes.
El tribunal confirmó el archivo del tramo de la causa que lo había puesto bajo investigación y rechazó los planteos impulsados tanto por la querella como por el Ministerio Público Fiscal.
El fallo fue firmado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, quienes concluyeron que el material reunido durante la instrucción no alcanza para sostener una imputación penal contra el exlegislador del PRO. Según expresaron, no surgieron pruebas objetivas que permitan vincularlo con el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre de 2022, frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta.
La acusación que hundió la carrera política de Gerardo Milman
La investigación sobre Milman se había activado a partir de una declaración testimonial que generó fuerte impacto político y mediático. Se trató del testimonio de Jorge Abello, asesor del exdiputado kirchnerista Marcos Cleri, quien afirmó haber escuchado una frase comprometedora atribuida a Milman en el bar “Casablanca”, ubicado a metros del Congreso:
“Cuando la maten yo estoy camino a la Costa”. Esa versión motivó una línea investigativa específica que incluyó peritajes telefónicos, análisis de geolocalización y cruces de comunicaciones.
Sin embargo, tanto la jueza de primera instancia, María Eugenia Capuchetti, como ahora la Cámara Federal, coincidieron en que esas medidas no arrojaron resultados incriminantes. En su resolución original, Capuchetti había señalado que el conjunto de elementos recolectados hasta ese momento mostraba “la ausencia de participación o relación alguna del investigado con los hechos”.
En línea con ese criterio, el tribunal de alzada sostuvo que los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación no aportaron información relevante para la causa. Tampoco los registros de llamadas, mensajes o ubicaciones permitieron reconstruir contactos, movimientos o coordinaciones compatibles con una intervención en el ataque contra la exmandataria.
La Justicia y sus conclusiones sobre el atentado a Cristina Kirchner
Los camaristas también tomaron en cuenta el desarrollo del juicio oral por el atentado, que concluyó sin referencias concretas a la existencia de instigadores, financistas o estructuras organizadas por fuera de los autores materiales ya juzgados. En ese marco, destacaron que durante el debate no surgieron elementos que reforzaran la hipótesis de una autoría intelectual más amplia.
Pese a la ratificación del archivo, la decisión judicial no implica el cierre definitivo de todas las líneas de investigación. El propio tribunal aclaró que se trata de un archivo parcial, que podría ser revisado si aparecieran nuevas pruebas o datos relevantes. Además, una parte del expediente continúa activa y apunta a determinar posibles responsabilidades de efectivos de la Policía Federal Argentina en relación con el operativo de seguridad desplegado el día del atentado.
El fallo vuelve a tensar el debate político y judicial en torno a una de las causas más sensibles de los últimos años. Mientras desde sectores cercanos a Milman celebraron la resolución como una confirmación de su desvinculación del hecho, desde el entorno de la exvicepresidenta insisten en que aún quedan aspectos por esclarecer sobre el ataque que conmocionó al país.
Por ahora, la Justicia federal considera que no hay elementos suficientes para avanzar contra el exdiputado, en una investigación que sigue abierta en otros frentes y que continúa bajo la mirada atenta del escenario político argentino.
