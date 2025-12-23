Se cayó la teoría K: La Justicia confirmó que no hay pruebas contra Milman por el atentado a CFK

Sin embargo, tanto la jueza de primera instancia, María Eugenia Capuchetti, como ahora la Cámara Federal, coincidieron en que esas medidas no arrojaron resultados incriminantes. En su resolución original, Capuchetti había señalado que el conjunto de elementos recolectados hasta ese momento mostraba “la ausencia de participación o relación alguna del investigado con los hechos”.

En línea con ese criterio, el tribunal de alzada sostuvo que los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación no aportaron información relevante para la causa. Tampoco los registros de llamadas, mensajes o ubicaciones permitieron reconstruir contactos, movimientos o coordinaciones compatibles con una intervención en el ataque contra la exmandataria.

La Justicia y sus conclusiones sobre el atentado a Cristina Kirchner

Los camaristas también tomaron en cuenta el desarrollo del juicio oral por el atentado, que concluyó sin referencias concretas a la existencia de instigadores, financistas o estructuras organizadas por fuera de los autores materiales ya juzgados. En ese marco, destacaron que durante el debate no surgieron elementos que reforzaran la hipótesis de una autoría intelectual más amplia.

Pese a la ratificación del archivo, la decisión judicial no implica el cierre definitivo de todas las líneas de investigación. El propio tribunal aclaró que se trata de un archivo parcial, que podría ser revisado si aparecieran nuevas pruebas o datos relevantes. Además, una parte del expediente continúa activa y apunta a determinar posibles responsabilidades de efectivos de la Policía Federal Argentina en relación con el operativo de seguridad desplegado el día del atentado.

El fallo vuelve a tensar el debate político y judicial en torno a una de las causas más sensibles de los últimos años. Mientras desde sectores cercanos a Milman celebraron la resolución como una confirmación de su desvinculación del hecho, desde el entorno de la exvicepresidenta insisten en que aún quedan aspectos por esclarecer sobre el ataque que conmocionó al país.

Por ahora, la Justicia federal considera que no hay elementos suficientes para avanzar contra el exdiputado, en una investigación que sigue abierta en otros frentes y que continúa bajo la mirada atenta del escenario político argentino.

__________________________

Más noticias en Urgente24:

Juan Grabois contra otro intendente de La Cámpora: "Va a pasar lo de Quilmes..."

Carolina Píparo retoma vínculos con Javier Milei desde el directorio del Banco

La cena de navidad con Javier Milei aumentó más que la inflación