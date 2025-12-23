'La Odisea' al cine: Matt Damon lucha contra cíclopes y dioses en el primer tráiler

image La película combina realismo extremo con elementos mitológicos impactantes, como la famosa escena del cíclope Polifemo.

Por qué Hollywood volver a las películas épicas

Aparte de ser todo un espectáculo, La Odisea también es una señal de que Hollywood debería volver a apostar por los épicos clásicos, esos que contaban historias de héroes, guerras y mitos con cuerpos y sangre reales, no solo con pantallas verdes y CGI. El presupuesto de $250 millones y la filmación completa con nuevas cámaras IMAX muestran que Nolan quiere que cada plano se sienta enorme y tangible.

image Con $250 millones de presupuesto y filmación completa en IMAX, Christopher Nolan busca revivir el cine épico clásico. La estrategia de estreno lo convierte en un evento cinematográfico imperdible.

La estrategia de marketing también apunta a que esto sea un evento cinematográfico: hay tráilers exclusivos para cines seleccionados, proyecciones IMAX previas y un estreno pensado para vivirlo en pantalla gigante. Jim Orr, ejecutivo de Universal Pictures, opinó sobre la película y prometió "una obra maestra cinematográfica visionaria, única en una generación, de la que Homero probablemente se sentiría orgulloso".

Si Nolan logra transmitir aunque sea una fracción de lo que promete el tráiler, La Odisea no será solo la película de acción más esperada de 2026: podría marcar un renacer del cine épico en el que cada tormenta, cada monstruo y cada batalla tengan peso real, y donde la épica vuelva a sentirse en el cuerpo, no solo en la pantalla.

Embed

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año

El veranito del dólar bajo comienza a terminarse

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó