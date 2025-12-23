El primer tráiler de La Odisea ya está entre nosotros y promete una aventura épica como pocas veces se vio en el cine, con Matt Damon liderando un regreso imposible a Ítaca bajo la visión única de Christopher Nolan. Estas imágenes iniciales insinúan monstruos y peligros que podrían redefinir la manera de ver la épica griega en la pantalla grande.
EL CINE QUE HOLLYWOOD NECESITA AHORA
'La Odisea' al cine: Matt Damon lucha contra cíclopes y dioses en el primer tráiler
El primer tráiler de 'La Odisea' de Christopher Nolan nos muestra un Odiseo en una épica y muy realista vuelta a casa que sacudirá el cine en 2026. Imperdible.
La Odisea en carne y hueso: El realismo brutal de Christopher Nolan
El tráiler muestra a Matt Damon como Odiseo, un héroe agotado después de la guerra de Troya, desesperado por volver a su hogar en ítaca. Desde los primeros segundos, Christopher Nolan deja claro que va por lo crudo: barcos de madera golpeados por tormentas, soldados mojados y cansados, y paisajes llenos de sal y barro. Nada de CGI salvo para lo estrictamente necesario. Este realismo recuerda a su trabajo en Dunkerque, y refuerza que la fantasía se va a sentir intrusiva y peligrosa cuando aparezcan los monstruos.
El enfoque de Nolan no está solo en lo visual: quiere que sintamos el cansancio físico y emocional de Odiseo y sus hombres. "Después de años de guerra, nadie pudo impedir que mis hombres volvieran a casa. Ni siquiera yo", dice Damon en la voz en off. Y es que el héroe del poema de Homero no es invencible: se hunde, se enfrenta a monstruos y dioses, y cada paso le cuesta sangre y esfuerzo.
La película también confirma la presencia de lo mítico: un Polifemo aterrador, criaturas desconocidas que emergen de la tierra, y dioses como Atenea, interpretada por Zendaya, y Circe, interpretada por Charlize Theron, que tienen roles clave en la historia original.
Además, aparecen Tom Holland como Telémaco, hijo de Odiseo, y Anne Hathaway como Penélope, esperando a su marido con la tensión de saber que su regreso está lleno de peligros.
Por qué Hollywood volver a las películas épicas
Aparte de ser todo un espectáculo, La Odisea también es una señal de que Hollywood debería volver a apostar por los épicos clásicos, esos que contaban historias de héroes, guerras y mitos con cuerpos y sangre reales, no solo con pantallas verdes y CGI. El presupuesto de $250 millones y la filmación completa con nuevas cámaras IMAX muestran que Nolan quiere que cada plano se sienta enorme y tangible.
La estrategia de marketing también apunta a que esto sea un evento cinematográfico: hay tráilers exclusivos para cines seleccionados, proyecciones IMAX previas y un estreno pensado para vivirlo en pantalla gigante. Jim Orr, ejecutivo de Universal Pictures, opinó sobre la película y prometió "una obra maestra cinematográfica visionaria, única en una generación, de la que Homero probablemente se sentiría orgulloso".
Si Nolan logra transmitir aunque sea una fracción de lo que promete el tráiler, La Odisea no será solo la película de acción más esperada de 2026: podría marcar un renacer del cine épico en el que cada tormenta, cada monstruo y cada batalla tengan peso real, y donde la épica vuelva a sentirse en el cuerpo, no solo en la pantalla.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos perfecta para cerrar el año
El veranito del dólar bajo comienza a terminarse
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una noche
Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó