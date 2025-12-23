La señal de Milei a su Gabinete: Por qué les regaló el libro "Defendiendo lo indefendible"

A lo largo de sus ocho capítulos y casi 400 páginas, la obra aborda temas sensibles como el mercado negro, la prostitución, las drogas y otras actividades consideradas marginales o ilegales, analizadas desde una perspectiva teórica que pone en tensión el rol del Estado, la legalidad y la libertad individual. En su versión en español, publicada por la editorial Innisfree, el texto se presenta como una exploración profunda de los límites de la coerción estatal y de la necesidad —según su autor— de leyes que protejan a los individuos sin invadir su esfera privada.

image

La reunión con el gabinete

La reunión en Olivos contó con la presencia de figuras clave del Gabinete y del armado político del oficialismo. Participaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de Salud, Mario Lugones; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el ministro de Defensa, Carlos Prestti. También estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el diputado Luis Petri; el canciller Pablo Quirno; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

Según trascendió, el eje central de la conversación fue un repaso de los logros y obstáculos que enfrentó el Gobierno durante un año electoral marcado por la falta de mayorías propias en el Congreso. Las dificultades para avanzar con algunas reformas estructurales, especialmente en materia económica, obligaron al oficialismo a desplegar una estrategia de negociación permanente con sectores de la oposición.

Al mismo tiempo, Milei planteó ante sus funcionarios la necesidad de redoblar el compromiso político y técnico de cara a 2026, un año que se anticipa con nuevas iniciativas legislativas y una agenda de cambios que el Ejecutivo considera clave para consolidar su programa. El gesto del libro funcionó, en ese contexto, como una reafirmación simbólica del rumbo ideológico que el Presidente pretende sostener, incluso en un escenario de alta tensión política.

La convocatoria en Olivos se produjo mientras el Congreso atraviesa sesiones extraordinarias y el Gobierno busca destrabar el tratamiento del Presupuesto y otros proyectos considerados prioritarios para el verano. En ese marco, Milei volvió a dejar en claro que, más allá de las negociaciones parlamentarias, su gestión seguirá anclada en los principios que lo llevaron a la Casa Rosada.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Se cayó la teoría K: La Justicia confirmó que no hay pruebas contra Milman por el atentado a CFK

Juan Grabois contra otro intendente de La Cámpora: "Va a pasar lo de Quilmes..."

Crisis terminal: Farmacia multinacional envió una ola de telegramas de despido y cierra sucursales