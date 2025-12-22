Milei presentó en Olivos a su renovado gabinete a pocos días de grandes batallas en el Congreso

Proxenetas, traficantes de drogas, chantajistas, policías corruptos y usureros aparecen en las pàginas recomendadas por el primer mandatario argentino como héroes económicos. Proxenetas, traficantes de drogas, chantajistas, policías corruptos y usureros aparecen en las pàginas recomendadas por el primer mandatario argentino como héroes económicos.

El libro aboga por la aplicación del principio de no agresión del libertarismo inclusive en en casos impopulares.

Apoya la privatización de todos los servicios públicos y se pregunta si estos "profesionales" no estarán injustamente estigmatizados.

Dejando a un lado la moralidad y partiendo de la base de que mientras no necesiten ejercer la violencia y se basen en acuerdos libres y voluntarios entre adultos responsables sus actos no deberían ser ilegales.