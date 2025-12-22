urgente24
Milei presentó en Olivos a su renovado gabinete a pocos días de grandes batallas en el Congreso

El evento buscó reeditar la postal de unidad de diciembre de 2024, cuando Milei y la cúpula libertaria celebraron los hitos del año de su debut gubernamental.

22 de diciembre de 2025 - 22:39
Milei y su gabinete en Olivos

Antes de comenzar la reunión en la Quinta de Olivos, Javier Milei les obsequió a todos los miembros de su Gabinete y a 2 ex ministros una copia del libro 'Defendiendo lo indefendible' del economista Walter Block".

El libro que el presidente Milei le regaló a los miembros de su gabinete

Los “nuevos” fueron los ministros Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).

Debido a las exigencias parlamentarias (otra media sanción para el Presupuesto 2026 y Reforma Laboral), mientras en Olivos se preparaba el brindis la mesa política de La Libertad Avanza ultimaba los detalles para dos frentes de batalla mencionados que se libraran en la cámara alta.

El Presidente entregó 16 regalos, contando funcionarios actuales y salientes, como los casos de Luis Petri y Patricia Bullrich. No ocurrió lo mismo con el ex jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien no participó de la celebración.

Reunión de fin de año de Javier Milei y su gabinete en la Quinta de Olivos

Qué temas trata el libro que entregó Milei

Defendiendo lo indefendible fue publicado en 1976 y en sus páginas el autor defiende oficios que se identifican como indeseables.

Proxenetas, traficantes de drogas, chantajistas, policías corruptos y usureros aparecen en las pàginas recomendadas por el primer mandatario argentino como héroes económicos.

El libro aboga por la aplicación del principio de no agresión del libertarismo inclusive en en casos impopulares.

Apoya la privatización de todos los servicios públicos y se pregunta si estos "profesionales" no estarán injustamente estigmatizados.

Dejando a un lado la moralidad y partiendo de la base de que mientras no necesiten ejercer la violencia y se basen en acuerdos libres y voluntarios entre adultos responsables sus actos no deberían ser ilegales.

