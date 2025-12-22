Antes de comenzar la reunión en la Quinta de Olivos, Javier Milei les obsequió a todos los miembros de su Gabinete y a 2 ex ministros una copia del libro 'Defendiendo lo indefendible' del economista Walter Block".
ASADO Y REGALO MUY POLÉMICO
Milei presentó en Olivos a su renovado gabinete a pocos días de grandes batallas en el Congreso
El evento buscó reeditar la postal de unidad de diciembre de 2024, cuando Milei y la cúpula libertaria celebraron los hitos del año de su debut gubernamental.
Los “nuevos” fueron los ministros Diego Santilli (Interior), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa).
El Presidente entregó 16 regalos, contando funcionarios actuales y salientes, como los casos de Luis Petri y Patricia Bullrich. No ocurrió lo mismo con el ex jefe de gabinete, Guillermo Francos, quien no participó de la celebración.
Qué temas trata el libro que entregó Milei
Defendiendo lo indefendible fue publicado en 1976 y en sus páginas el autor defiende oficios que se identifican como indeseables.
El libro aboga por la aplicación del principio de no agresión del libertarismo inclusive en en casos impopulares.
Apoya la privatización de todos los servicios públicos y se pregunta si estos "profesionales" no estarán injustamente estigmatizados.
Dejando a un lado la moralidad y partiendo de la base de que mientras no necesiten ejercer la violencia y se basen en acuerdos libres y voluntarios entre adultos responsables sus actos no deberían ser ilegales.