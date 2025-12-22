China castiga a los lácteos europeos con aranceles de hasta 42,7 % y se eleva la tensión

La tasa más alta recae sobre FrieslandCampina, la cooperativa lechera neerlandesa, y otras compañías no especificadas. La firma holandesa, que genera más de una cuarta parte de sus ingresos en Asia, manifestó su disposición a mantener un “diálogo constructivo” con las autoridades chinas, reconociendo la decisión preliminar de MOFCOM.

La reacción de Europa

La Comisión Europea calificó la medida como “injustificada”, argumentando que sus subsidios agrícolas cumplen con las reglas del comercio internacional al no estar vinculados a la producción. Un portavoz de la Comisión destacó que las acusaciones de China se basan en “pruebas insuficientes” y aseguró que se trabaja para proteger a los agricultores y exportadores europeos frente a estas acciones, según publicó Financial Times.

La fecha límite para que China imponga medidas definitivas se establece en el 21 de febrero de 2025.

El anuncio llega en un momento de protestas agrícolas en Bruselas, donde los productores europeos han expresado su descontento frente a recortes en subsidios, apertura comercial y regulaciones ambientales.

La semana pasada, tractores y manifestantes irrumpieron en la capital europea durante una cumbre de la UE, lanzando patatas y estiércol a la policía, un reflejo del malestar creciente en el sector.

China busca negociar sobre otros sectores

China ha buscado negociar con la UE para reducir los aranceles a vehículos eléctricos mediante compromisos de precio mínimo, pero las conversaciones se han complicado por la insistencia de Beijing en acuerdos sectoriales en lugar de negociaciones con empresas individuales.

Este contexto amplifica la sensación de incertidumbre para los exportadores europeos, que enfrentan una combinación de barreras arancelarias y tensiones diplomáticas.

El impacto económico de los nuevos aranceles se concentrará principalmente en los productores de Francia, Países Bajos e Irlanda, grandes exportadores de leche, crema y queso. Para FrieslandCampina, Asia representa un mercado crucial, con ventas que superan los 13.000 millones de euros en 2024, incluyendo China e Indonesia, Tailandia, Filipinas y Pakistán.

La disputa marca un nuevo capítulo en la relación comercial UE-China, que continúa mostrando desequilibrios y roces frecuentes. Los próximos meses serán clave para determinar si las negociaciones pueden evitar que estas medidas se conviertan en un conflicto prolongado que afecte a la industria láctea europea y a la confianza en los mercados internacionales.

