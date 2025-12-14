China impulsa el consumo: coordinación financiera y tecnológica para reactivar la economía

El documento también subraya la necesidad de innovación financiera en el sector de servicios, incluyendo áreas como el cuidado de ancianos, la restauración, el turismo y la educación. Se promueve la creación de nuevos modelos de consumo, tales como el consumo verde y los escenarios digitales, impulsando además la aplicación de inteligencia artificial para personalizar la experiencia de los consumidores y aumentar la eficiencia de las políticas de promoción del gasto.

Destaca el uso del renminbi

Un aspecto innovador de la circular es la promoción del uso de la moneda RMB digital como herramienta para mejorar la eficiencia de las políticas de consumo, facilitando pagos más ágiles y seguros tanto para ciudadanos como para visitantes extranjeros.

Asimismo, se planea un mayor apoyo financiero para la campaña “Compras en China” y el desarrollo de ciudades con centros de consumo internacionales, reforzando la atracción de turistas y consumidores globales.

Para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, la circular también solicita mejorar el intercambio de información crediticia para micro y pequeñas empresas del sector comercial. Esto permitiría que las instituciones financieras asignen fondos de manera más precisa, beneficiando a negocios locales y generando un efecto multiplicador en la economía.

El documento enfatiza además la importancia de actividades promocionales conjuntas entre organismos gubernamentales, instituciones financieras y comerciantes para crear sinergias que aumenten el consumo.

La combinación de incentivos financieros, innovación tecnológica y promoción coordinada se presenta como una estrategia integral para revitalizar la demanda interna en China.

Los esfuerzos de China por aumentar el consumo

Con estas medidas, el gobierno busca consolidar el consumo interno como un pilar de estabilidad y crecimiento económico, mientras enfrenta desafíos globales como la desaceleración de la demanda externa y la presión sobre los mercados internacionales.

El enfoque en coordinación intersectorial, financiamiento dirigido y adopción de nuevas tecnologías refleja un intento decidido de transformar el consumo en un motor sostenible del desarrollo económico nacional.

