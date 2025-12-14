Las autoridades chinas anunciaron hoy, 14/12, medidas orientadas a fortalecer el consumo, motor clave del crecimiento económico. Una circular conjunta del Ministerio de Comercio, el Banco Popular de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera instó a una mayor coordinación entre los sectores comercial y financiero para garantizar que los fondos lleguen a áreas estratégicas de consumo.
LUCHA SIN FIN
China impulsa el consumo: coordinación financiera y tecnológica para reactivar la economía
Autoridades chinas lanzan medidas para canalizar créditos, promover bienes y servicios y usar el RMB digital, buscando dinamizar la demanda interna.
La circular que busca un aumento del consumo interno
El documento enfatiza la necesidad de mecanismos sólidos de cooperación entre autoridades locales y financieras, con el objetivo de canalizar recursos hacia sectores que puedan estimular la demanda interna de manera efectiva.
Entre las herramientas sugeridas se incluyen garantías financieras, subsidios a los intereses de los préstamos y políticas locales que incentiven la inversión en consumo, especialmente en bienes y servicios que impacten directamente en la economía doméstica.
En el sector de bienes duraderos y electrónicos de alto valor, la circular destaca la importancia de optimizar los servicios financieros, facilitando préstamos y programas de intercambio con tasas y condiciones razonables según la solvencia de los consumidores.
Esta estrategia busca no solo dinamizar la compra de productos tecnológicos y electrodomésticos, sino también fomentar la adopción de nuevas tecnologías dentro del hogar, reforzando la confianza del consumidor en el mercado interno.
El documento también subraya la necesidad de innovación financiera en el sector de servicios, incluyendo áreas como el cuidado de ancianos, la restauración, el turismo y la educación. Se promueve la creación de nuevos modelos de consumo, tales como el consumo verde y los escenarios digitales, impulsando además la aplicación de inteligencia artificial para personalizar la experiencia de los consumidores y aumentar la eficiencia de las políticas de promoción del gasto.
Destaca el uso del renminbi
Un aspecto innovador de la circular es la promoción del uso de la moneda RMB digital como herramienta para mejorar la eficiencia de las políticas de consumo, facilitando pagos más ágiles y seguros tanto para ciudadanos como para visitantes extranjeros.
Asimismo, se planea un mayor apoyo financiero para la campaña “Compras en China” y el desarrollo de ciudades con centros de consumo internacionales, reforzando la atracción de turistas y consumidores globales.
Para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan, la circular también solicita mejorar el intercambio de información crediticia para micro y pequeñas empresas del sector comercial. Esto permitiría que las instituciones financieras asignen fondos de manera más precisa, beneficiando a negocios locales y generando un efecto multiplicador en la economía.
El documento enfatiza además la importancia de actividades promocionales conjuntas entre organismos gubernamentales, instituciones financieras y comerciantes para crear sinergias que aumenten el consumo.
La combinación de incentivos financieros, innovación tecnológica y promoción coordinada se presenta como una estrategia integral para revitalizar la demanda interna en China.
Los esfuerzos de China por aumentar el consumo
Con estas medidas, el gobierno busca consolidar el consumo interno como un pilar de estabilidad y crecimiento económico, mientras enfrenta desafíos globales como la desaceleración de la demanda externa y la presión sobre los mercados internacionales.
El enfoque en coordinación intersectorial, financiamiento dirigido y adopción de nuevas tecnologías refleja un intento decidido de transformar el consumo en un motor sostenible del desarrollo económico nacional.
Más noticias en Urgente24
Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora
Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina
Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing
Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River
Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta