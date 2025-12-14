Graciela Alfano no pierde el tiempo: El guiño que compromete a Javier Milei

Respecto a la mano derecha del líder libertario, la actriz se deshizo en elogios. “Me encantó, me impresionó; es mucho más linda personalmente que en las fotos”, afirmó, y añadió que la denominada "jefa" le pareció “buenísima y simpática, una persona súper equilibrada con todo lo que pasa alrededor de ella”.

Graciela Alfano contó cómo fue estar cerca de Javier Milei

Pero el plato fuerte llegó al referirse a la figura presidencial, donde mencionó lo siguiente: “Tiene una energía realmente muy potente. Viene hacia vos y es muy fuerte. Es la energía del león. Estar cerca de él fue una experiencia fuerte, intimida un poco".

Fue precisamente esa química palpable la que llevó al periodista a la pregunta del millón: ¿existe la posibilidad de un lazo amoroso con el primer mandatario? La respuesta de Alfano, marcada por esa chispa de humor y coquetería que la caracteriza, desató el verdadero revuelo.

“Sigamos… dije que me encantó. Nada descartado, no hay nada descartado”, expresó Alfano. “Sigamos… dije que me encantó. Nada descartado, no hay nada descartado”, expresó Alfano.

Mientras que, a modo de cierre, y consultada sobre los antecedentes amorosos del presidente (su relación con Fátima Florez y el fugaz romance con Yuyito González), Alfano adoptó una postura de total desapego a los comentarios. “A mí básicamente no me interesa nada. No me importa lo que dicen los que no conozco o no conozco mucho”, sentenció, marcando una línea clara respecto a las opiniones externas.

