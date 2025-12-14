Hoy, 14 de diciembre, mientras celebra sus 73 años recién cumplidos, la icónica vedette y actriz Graciela Alfano vuelve a acaparar la atención mediática con una declaración que sacude el mundo del espectáculo y enciende la mecha del chisme político-farandulero.
A SUS 73 AÑOS
Graciela Alfano no pierde el tiempo: El guiño que compromete a Javier Milei
En declaraciones a “Desayuno Americano”, Graciela Alfano describió su cercanía con Javier Milei y elogió a su hermana.
La diva, dueña de una trayectoria tan brillante como controvertida, no solo festeja un nuevo giro del calendario, sino que también dejó abierta la puerta a un impensado vínculo sentimental: ¿un romance con el mismísimo presidente de la Nación Argentina?
El rumor se gestó a raíz de una coincidencia en un evento social de alto perfil. Alfano y el mandatario se encontraron en la vibrante final del 132º Abierto Argentino de Polo, un escenario que rápidamente se transformó en la pasarela de una potencial primicia.
Una imagen, capturada en el momento justo y con una cercanía llamativa entre la modelo y el jefe de Estado, se propagó en cuestión de minutos, dando rienda suelta a cualquier tipo de conjeturas.
¿Alfano quiere meterse a Karina Milei en el bolsillo?
Lejos de guardar silencio, la propia Alfano abordó el tema, ofreciendo declaraciones exclusivas al micrófono del programa "Desayuno Americano" por América TV. La mediática, siempre frontal, no dudó en describir su encuentro con el presidente Javier Milei y, notablemente, con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Respecto a la mano derecha del líder libertario, la actriz se deshizo en elogios. “Me encantó, me impresionó; es mucho más linda personalmente que en las fotos”, afirmó, y añadió que la denominada "jefa" le pareció “buenísima y simpática, una persona súper equilibrada con todo lo que pasa alrededor de ella”.
Graciela Alfano contó cómo fue estar cerca de Javier Milei
Pero el plato fuerte llegó al referirse a la figura presidencial, donde mencionó lo siguiente: “Tiene una energía realmente muy potente. Viene hacia vos y es muy fuerte. Es la energía del león. Estar cerca de él fue una experiencia fuerte, intimida un poco".
Fue precisamente esa química palpable la que llevó al periodista a la pregunta del millón: ¿existe la posibilidad de un lazo amoroso con el primer mandatario? La respuesta de Alfano, marcada por esa chispa de humor y coquetería que la caracteriza, desató el verdadero revuelo.
Mientras que, a modo de cierre, y consultada sobre los antecedentes amorosos del presidente (su relación con Fátima Florez y el fugaz romance con Yuyito González), Alfano adoptó una postura de total desapego a los comentarios. “A mí básicamente no me interesa nada. No me importa lo que dicen los que no conozco o no conozco mucho”, sentenció, marcando una línea clara respecto a las opiniones externas.
