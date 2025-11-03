En la tarde del domingo (02/11) Graciela Alfano estuvo como invitada en Infama y no dudó en arremeter contra Susana Giménez y aseguró que a diferencia del resto de los argentinos "puede evadir impuestos, puede ser burra" sin que posteriormente alguien le ponga un freno.
Con los tapones de punta: Graciela Alfano acusó de "vaca sagrada" a Susana Giménez
Graciela Alfano estuvo como invitada en el programa Infama y por medio de la pantalla de América TV generó repercusión tras cargar con dureza contra la diva.
"Yo no entiendo por qué no se le puede decir: 'Señora basta'. Hay una cosa como de vaca sagrada acá", expresó visiblemente molesta por medio de la pantalla de América TV contra la diva que en reiteradas ocasiones aseguró que su colega le había hecho "brujería" para matarla.
Asimismo, posteriormente aprovechó para recordar cuando la diva declaró que sentía verguenza de ser argentina y aseguró que ese comentario le pareció "lo peor". "Yo creo que ahí se hundió completamente", aseguró.
"Hay veces que hay maldad y hay odio. Son personas malas que sienten envidia, que sienten odio", agregó posteriormente sin tapujos al recordar algunos escándalos como el que generó el tapado de María Julia Alzogaray cuando salió la serie "Menem" y sumó con picardía: "Yo creo que le pegó mal la edad".
Graciela Alfano no dejó pasar la pelea de Susana Giménez con su nieta
Hace algunos días se hizo pública la pelea entre Susana Giménez y su nieta Lucía Celasco por medio del programa A la tarde.
"Tendría que ver con una suma de dinero que le habría prestado para un emprendimiento", dijo el periodista Luis Bremer.
Graciela Alfano no dejó pasar la pelea familar y al respecto disparó: "A los nietos no se les presta, se les regala. Porque una persona no puede ser miserable con una nieta cuando tenés dinero".
"La verdad que da vergüenza", agregó posteriormente y sumó que son conductas "censurables" y confesó que si bien tiene contacto con la joven no hablaron sobre el vínculo que mantiene con su abuela.
