Con los tapones de punta: Graciela Alfano acusó de "vaca sagrada" a Susana Giménez

Graciela Alfano no dejó pasar la pelea de Susana Giménez con su nieta

Hace algunos días se hizo pública la pelea entre Susana Giménez y su nieta Lucía Celasco por medio del programa A la tarde.

"Tendría que ver con una suma de dinero que le habría prestado para un emprendimiento", dijo el periodista Luis Bremer.

Graciela Alfano no dejó pasar la pelea familar y al respecto disparó: "A los nietos no se les presta, se les regala. Porque una persona no puede ser miserable con una nieta cuando tenés dinero".

"La verdad que da vergüenza", agregó posteriormente y sumó que son conductas "censurables" y confesó que si bien tiene contacto con la joven no hablaron sobre el vínculo que mantiene con su abuela.

