Israel detiene a propia funcionaria que filtró el abuso de las FDI a una palestina

Embed Israeli Channel 12 has released footage of soldiers raping and torturing Palestinian prisoners behind shields at the Sde Teiman detention camp.



The prisoner was said to have been hospitalized with injuries, including a torn rectum, broken ribs, and ruptured bowels.



According… pic.twitter.com/lbrcIhZAH9 — The Cradle (@TheCradleMedia) August 7, 2024

La filtración de un video de soldados de Israel agrediendo sexualmente a una palestina (en el centro de detención de Sde Teiman en el Néguev), genera el repudio de parte de vastos sectores de la comunidad judía.

La filtración de un video de las cámaras de seguridad de la prisión israelí de Sde Teiman, en el que se ve a un grupo de soldados del Ejército israelí abusando sexualmente de una prisionera palestina, ha fragmentado aún más a la sociedad de Israel y ha provocado la destitución de la jefa de la Fiscalía militar, acusada de filtrar las imágenes de la violación, pero no así de los reservistas, quienes no enfrentan ningún cargo penal.

Antes de la divulgación del brutal video, que apareció en las redes sociales y cuya veracidad fue confirmada por los medios israelíes, la sociedad israelí, bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu, y en medio de la ofensiva en Gaza, ya se encontraba profundamente dividida entre los nacionalistas, que respaldan los bombardeos en vísperas de la tregua (incluso contra niños), y los ciudadanos de centro, quienes afirman que no vale todo en la lucha contra el terrorismo y que las FDI no deberían cometer los mismos crímenes de lesa humanidad que los terroristas de Hamás.

Palestinos con los ojos vendados capturados en la Franja de Gaza en un centro de detención en la base militar de Sde Teiman, en el sur de Israel. | GENTILEZA AP NEWS

La fiscal ha admitido en su carta de renuncia que aprobó la difusión del video del abuso sexual a la prisionera palestina "en un intento por contrarrestar la falsa propaganda dirigida contra las autoridades militares", en pleno panorama de bombardeos de las FDI a la Franja de Gaza en medio del alto al fuego acordado y cuando organismos internacionales acusan a Israel de violar la tregua descaradamente.

"En un comunicado emitido el viernes por la mañana, el ministro de Defensa, Israel Katz, citó la gravedad de las sospechas contra la general de división Yifat Tomer-Yerushalmi en el caso Sde Teiman, afirmando que no será reintegrada a su cargo. Poco después, la jefa del departamento jurídico se reunió con el jefe del Estado Mayor del Ejército y renunció. Fuentes jurídicas indican que se espera que sea interrogada bajo advertencia por varios delitos, entre ellos obstrucción a la justicia", informó este viernes el diario israelí Haaretz.

Los crímenes de lesa humanidad que Israel estaría llevando a cabo contra los palestinos, equiparables a la brutalidad del terrorismo de Hamás, han sido denunciados por miembros de la comunidad judía, como el abogado israelí de derechos humanos, Ronni Pelli, y por el diario israelí Haaretz, que hace algún tiempo reveló que Israel utiliza palestinos como carne de cañón para investigar explosivos.

El video del abuso sexual y las torturas de Israel contra los palestinos

El video que parece mostrar la agresión sexual a una prisionera palestina en la cárcel de Sde Teiman en Israel fue divulgado por Canal 12 de Israel, tras que la jefa de la Fiscalía diera el visto bueno a que las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron la vejación fueran divulgadas a los medios.

Tiempo atrás, durante el primer mes de guerra entre Hamás e Israel, Sde Teiman, una prisión militar israelí secreta en el desierto del Negev, recibió la atención de defensores de derechos humanos y de un abogado israelí, Roni Pelli, al que le llegó la información de que los soldados estaban torturando y violando a presos y presas palestinas, muchos de los cuales estaban detenidos arbitrariamente.

Esta situación proviene de largo plazo, ya que muchos de los presos palestinos no son terroristas, sino periodistas, activistas sociales o adolescentes, quienes simplemente han lanzado piedras contra blindados israelíes en medio de la ocupación en Cisjordania y Gaza.

De hecho, antes de que Hamás desatara la furia del gobierno de Benjamin Netanyahu sobre la Franja de Gaza, la ONU, Amnistía Internacional y organismos israelíes de DD.HH. ya denunciaban la existencia de detenciones arbitrarias de palestinos, así como de torturas, vejaciones y un "apartheid" contra la comunidad árabe por parte de Israel.

image Captura de pantalla del video que parece mostrar la agresión sexual a una prisionera palestina en la cárcel de Sde Teiman, en Israel, emitido por el Canal 12 israelí. Captura de pantalla: Canal 12

"Los israelíes le introdujeron un palo por el ano a un joven. Este es solo un ejemplo de la tortura extrema que sufrimos", dijo al FEPAL (Federação Árabe Palestina do Brasil) un preso palestino liberado el año pasado tras 150 días de cautiverio, luego de culminar la primera tregua e intercambio de rehenes.

Sin ir más lejos, en mayo de este año, una investigación de CNN reveló que los detenidos palestinos eran inmovilizados y vendados por los soldados israelíes, al mismo tiempo que eran obligados a permanecer sentados y, en ocasiones, de pie durante toda la noche bajo la luz de reflectores. La agencia de noticias también informó, tras hablar con sobrevivientes, testigos israelíes y abogados de los DD.HH, que en la prisión de Sde Teiman los palestinos heridos eran atados a las camas, obligados a usar pañales y alimentados con pajitas.

Durante su cautiverio, a los presos palestinos no se les permitía hablar con su familia. Y los soldados los golpeaban salvajemente. Según la CNN, a los presos palestinos se les amputaban extremidades debido a heridas no tratadas causadas por las inmovilizaciones o torturas, en operaciones que se realizaban sin anestesia.

Tras la investigación de CNN, el abogado israelí de derechos humanos, Ronni Pelli, quien es representante de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, presentó una petición ante el Tribunal Supremo israelí, en nombre de cinco organizaciones de derechos humanos, para que el gobierno ordenara el cierre de la prisión de Sde Teiman.

“Fue algo extremo”, sostuvo Pelli a The Intercept. “No podíamos ignorarlo”, añadió.

Luego del informe de CNN, el Departamento de Estado de EE. UU., a través de Vedant Patel, portavoz adjunto del departamento, declaró: "Estamos investigando estas y otras denuncias de abusos contra palestinos detenidos". Añadió que EE. UU. había sido "claro y coherente con cualquier país, incluido Israel, en que debe tratar a todos los detenidos con humanidad, dignidad y de conformidad con el derecho internacional, y debe respetar sus derechos humanos". Posteriormente, afirmó que EE. UU. había solicitado al gobierno israelí que investigara las denuncias por sí mismo.

