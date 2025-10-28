Israel bombardea Gaza tras la orden de Netanyahu de un "poderoso ataque"

image Varios trabajadores retiran restos de edificios destruidos durante la guerra, este martes en Jan Yunis.Foto: ANADOLU

"La ocupación está bombardeando Gaza con al menos tres ataques aéreos, a pesar del acuerdo de alto el fuego", declara a la agencia de noticias AFP Mahmoud Bassal, portavoz de Defensa Civil de Gaza.

Por su parte, Hamás, la milicia palestina que realizó el atentado terrorista del 7 de octubre del 2023, asegura que es una nueva “violación al acuerdo de alto el fuego” por parte de Israel y niega que la milicia haya incumplido la tregua.

Los bombardeos en curso en Gaza “representan una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego firmado en Sharm el-Sheikh bajo los auspicios del presidente estadounidense Trump”, dice un comunicado de Hamás en Telegram.

Al mismo tiempo, califica el ataque como “una extensión de una serie de violaciones cometidas en los últimos días, incluidos ataques que resultaron en muertos y heridos, y el continuo cierre del cruce de Rafah, lo que confirma la insistencia en violar los términos del acuerdo e intentar sabotearlo”.

El grupo pide a los garantes del alto el fuego “que tomen medidas inmediatas para presionar” a Israel para que detenga su ataque y “lo obliguen a cumplir” todas las disposiciones del acuerdo.

El movimiento también afirma, mediante la aplicación de mensajería Telegram, que cualquier escalada israelí de ataques en Gaza obstaculizan las operaciones de búsqueda y recuperación y retrasa la devolución de los cuerpos de los soldados israelíes.

Israel realiza ataques aéreos en Gaza en medio de la tregua

Tel Aviv asegura que ha decidido atacar el enclave este martes bajo el argumento de que Hamás cometió “una clara violación” al entregar los restos del cuerpo de un rehén que ya había sido devuelto anteriormente y enterrado en Israel.

Se trata, según el Gobierno de Netanyahu, de Ofir Tzarfati, un israelí que murió durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuyo cuerpo fue recuperado por las fuerzas israelíes en las primeras semanas de los ataques. Netanyahu lo califica como una "clara violación" del acuerdo de tregua que exige a Hamás devolver todos los restos de los rehenes israelíes lo antes posible.

En tanto, Francesca Albanese, relator especial de la ONU, afirma que el genocidio en Gaza no terminará “mientras Israel mantenga sus tropas sobre el terreno”.

“Estas son las líneas rojas, y frente a ellas los Estados miembros siguen representando este teatro del absurdo”, plantea Albanese.

“Me avergüenzo, no como abogado, sino como ser humano, porque sé que para los palestinos de Gaza el genocidio no terminará, y para los palestinos de Cisjordania y Jerusalén Oriental la violencia de los soldados y colonos no terminará mientras se permita a Israel mantener sus tropas sobre el terreno y controlar y determinar el destino de los palestinos”, agrega.

