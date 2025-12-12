Espacio: Cómo ver la mejor lluvia de meteoros del 2025 este fin de semana

¿Cuándo es la lluvia de meteoros Gemínidas?
La lluvia de meteoros Gemínidas está más cerca de lo que crees.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que la lluvia de meteoros de las Gemínidas alcanzará su punto máximo en las noches del 13 y 14 de diciembre del 2025.
La NASA describe esta lluvia de meteoros como brillante y colorida. "Está compuesta por los escombros que siguen al asteroide 3200 Faetón", explica.
"Las Gemínidas suelen ser la lluvia de meteoros más fuerte del año, según la Sociedad Americana de Meteoros. "Esta es la única lluvia importante que proporciona buena actividad antes de la medianoche".
¿Cuántos meteoros se podrán ver en la lluvia Gemínidas?
Según la NASA, "con los cielos más oscuros posibles, ¡podrías ver hasta 120 meteoros de las Gemínidas por hora!".
Sin embargo, algunos incluso creen que, bajo condiciones ideales de luz, se pueden ver hasta 140 meteoros por hora. Impresionante.
¿Dónde se verá la lluvia de meteoros Gemínidas?
El hemisferio norte será donde mejor se verá la lluvia de meteoros Gemínidas.
El Planetario Galileo Galilei explica que esto se debe a la posición boreal del fenómeno astronómico, ubicado en la constelación de Géminis.
¿Y en el hemisferio sur? También brillará, pero con menor intensidad.
La NASA ha dicho que estos meteoros se ven en el hemisferio sur, pero "solo durante la mitad de la noche y a una velocidad reducida".
Lluvia de meteoros Gemínidas en Argentina
En Argentina se podría disfrutar de la lluvia de meteoros Gemínidas.
Desde el Planetario Galileo Galilei detallan que, "ajustando la ZHR ('taza cenital horaria') a nuestras latitudes, estimamos que en zonas rurales de nuestro país podrían verse entre 20 y 40 meteoros por hora".
Esto podría ocurrir, sobre todo, entre la 1:00 y las 4:30 de la madrugada.
En cambio, en las ciudades, "debido a la contaminación lumínica, podríamos observar alrededor de 10 meteoros por hora".
Entre las recomendaciones que dan para observar la lluvia de meteoros Gemínidas, están:
- Buscar un lugar bien abierto y lo más oscuro posible
- Recostarse mirando a simple vista hacia la parte alta del cielo (preferentemente con orientación norte)
- Por su propia naturaleza, las lluvias meteóricas se observan y se disfrutan sin binoculares ni telescopios (que solo acotarían el campo visual)
---------
Más noticias en Urgente24
Paredes lo recomendó y Riquelme eligió al técnico de Boca para 2026
Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026
Reforma Laboral: Se presentó el proyecto oficial ¿cuáles son los principales cambios?
Tato Aguilera le ganó la carrera a Diego Monroig en Boca: Primicia sobre Claudio Úbeda
Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036