Espacio: Cómo ver la mejor lluvia de meteoros del 2025 este fin de semana

¿Cuántos meteoros se podrán ver en la lluvia Gemínidas?

Según la NASA, "con los cielos más oscuros posibles, ¡podrías ver hasta 120 meteoros de las Gemínidas por hora!".

Sin embargo, algunos incluso creen que, bajo condiciones ideales de luz, se pueden ver hasta 140 meteoros por hora. Impresionante.

¿Dónde se verá la lluvia de meteoros Gemínidas?

El hemisferio norte será donde mejor se verá la lluvia de meteoros Gemínidas.

El Planetario Galileo Galilei explica que esto se debe a la posición boreal del fenómeno astronómico, ubicado en la constelación de Géminis.

¿Y en el hemisferio sur? También brillará, pero con menor intensidad.

La NASA ha dicho que estos meteoros se ven en el hemisferio sur, pero "solo durante la mitad de la noche y a una velocidad reducida".

Lluvia de meteoros Gemínidas en Argentina

En Argentina se podría disfrutar de la lluvia de meteoros Gemínidas.

Desde el Planetario Galileo Galilei detallan que, "ajustando la ZHR ('taza cenital horaria') a nuestras latitudes, estimamos que en zonas rurales de nuestro país podrían verse entre 20 y 40 meteoros por hora".

Esto podría ocurrir, sobre todo, entre la 1:00 y las 4:30 de la madrugada.

En cambio, en las ciudades, "debido a la contaminación lumínica, podríamos observar alrededor de 10 meteoros por hora".

Entre las recomendaciones que dan para observar la lluvia de meteoros Gemínidas, están:

Buscar un lugar bien abierto y lo más oscuro posible

Recostarse mirando a simple vista hacia la parte alta del cielo (preferentemente con orientación norte)

Por su propia naturaleza, las lluvias meteóricas se observan y se disfrutan sin binoculares ni telescopios (que solo acotarían el campo visual)

