Disney+ estrena el docu de Taylor Swift y muestra el costado más oscuro del Eras Tour

Y de ahí pasa a un nivel mucho más oscuro: las fechas suspendidas en Viena por un intento de ataque terrorista en 2024. Swift, casi sin respirar, dice: "Nunca pensé que tendríamos un plan terrorista", frase que no está dicha con dramatismo sino con incredulidad. Más adelante admite que "es una situación de masacre que esquivamos", y ahí se entiende que la escala del torbellino Swift también arrastra riesgos que nadie asocia a una popstar.

image La estadounidense enfrentó ataques, amenazas y tragedias mientras sostenía un espectáculo monumental.

La parte más dura aparece con el ataque en Southport, que los medios británicos cubrieron minuto a minuto: 3 chicas asesinadas en una clase temática inspirada en su música. Swift se quiebra al mencionarlo, admite que "voy a conocer a las familias esta noche" y después respira hondo para volver al modo profesional. El documental la muestra ajustándose la coraza en vivo, sin romantizarla.

Show business: Cómo Taylor Swift convirtió el pop en una máquina de hacer plata

En la segunda parte, la docuserie empieza a mostrar a Swift como lo que realmente es hoy: una jefa de un ecosistema gigante, donde cada bailarín, cada músico y cada asistente cumple un rol tan calibrado que si se sale de lugar podría quebrar el espectáculo. Y en ese punto, se vuelve clave la famosa entrega de bonos de US$197 millones que reveló People.

La cámara capta a un asistente con la carta en la mano, shock total. No se dice cuánto le tocó a cada uno, pero no hace falta: el gesto habla por sí solo y expone la forma en que lidera la artista.

image La serie revela cómo Swift se muestra generosa y a la vez estratégica para liderar su equipo y construir un imperio cultural y económico.

El otro costado del poder aparece en cómo Disney+ capitaliza el fenómeno. En Investing.com contaron que las acciones de Disney subieron 3% después del anuncio del estreno de The End of an Era y The Final Show. Swift ya había demostrado que podía mover el tablero cuando The Eras Tour se convirtió en la gira más taquillera de la historia, superando los US$2.000 millones o cuando en Argentina llenó tres River. Y ahora, cada contenido que lanza en streaming altera métricas, pauta, tendencias y hasta la agenda mediática.

La serie también la muestra desde un costado más íntimo, lejos del escenario. En charlas con Travis Kelce baja un cambio en medio del torbellino, donde Swift remata el "gracias por hacer mi día mejor" del conductor con "algunas personas reciben un suero vitamínico, yo tengo esta conversación". Y en otro diálogo con Ed Sheeran suelta otra confesión fuerte: "No quiero que me rastreen como a un animal". Sin vueltas, sin metáforas.

Y mientras todo eso pasa, el documental revela que el segmento de The Tortured Poets Department se planificó en secreto absoluto, en un estudio sin música, casi como una operación clasificada. Eso también es Swift: obsesión por sorprender, control total y cero margen para filtraciones.

image Disney+ logró capitaliza el fenómeno mundial de la cantante y su influencia masiva, tanto que las acciones de la empresa se dispararon apenas se anunció la docuserie.

En definitiva, The End of an Era no cierra una etapa, como sugiere el título: la multiplica. Y Taylor Swift trascendió el estrellato, la marca y el empresariado. Ahora es un actor cultural, político y económico con su peso propio. Y si este es realmente "el fin", la pregunta es obvia: ¿qué empieza ahora? Porque cuando Swift da un solo paso, el mundo entero mira qué va a pasar.

