Taylor Swift estrenó en Disney+ los primeros episodios de su esperada docuserie que revela los momentos menos conocidos de uno de sus tours más emblemáticos. Atravesando los escenarios, el documental deja entrever las presiones, los miedos y las tensiones que atraviesan la cantante más exitosa de todos los tiempos mientras sostiene una maquinaria que pocos artistas pueden manejar.
SI SE TERMINA, QUÉ VENDRÁ DESPUÉS
Disney+ estrena el docu de Taylor Swift y muestra el costado más oscuro del Eras Tour
Llegó a Disney+ la nueva docuserie de Taylor Swift, 'The End of an Era', que revela el lado más intenso y desconocido de su Eras Tour como nunca te mostraron.
Disney+ te muestra el costoso backstage de una gira histórica
Este 12 de diciembre, debutaron en Disney+ los primeros dos episodios de The End of an Era, el documental que te muestra el otro costado del Eras Tour de Taylor Swift como nunca lo viste antes. Más humano, más profundo y más emocional. Es una miniserie de 6 episodios que se estrenará de a tandas entre el 19 y 26 de diciembre, y que está apuntada a todo el público, sean o no fanáticos de la cantante de Pensilvania.
El arranque de la docuserie es seco y directo: Taylor Swift en Vancouver, rodeada de sus bailarines y músicos, minutos antes del último show del Eras Tour. Lo primero que se escucha condensa su liderazgo casi militar: "Ustedes pusieron las piezas donde están". Y ahí ya queda claro que esto es el retrato de una artista que sostiene una estructura tan grande que a veces parece improbable que no se derrumbe.
Swift deja ver que el origen del Eras Tour estuvo marcado por dos heridas profundas: el día que se vendió su catálogo sin que pudiera hacer absolutamente nada (tema que siguieron de cerca medios como Billboard, Variety y Rolling Stone) y la pandemia, que la obligó a pensar en cómo "celebrar el pasado para poder seguir adelante". Detrás del show hay supervivencia, pero también una especie de revancha que la serie apenas sugiere y que, igual, se palpa.
El documental retoma también el caos de Ticketmaster, que terminó en audiencias en el Congreso de EE.UU. y proyectos de ley para proteger a los consumidores, algo que en su momento rebotó en The New York Times y CNN.
Y de ahí pasa a un nivel mucho más oscuro: las fechas suspendidas en Viena por un intento de ataque terrorista en 2024. Swift, casi sin respirar, dice: "Nunca pensé que tendríamos un plan terrorista", frase que no está dicha con dramatismo sino con incredulidad. Más adelante admite que "es una situación de masacre que esquivamos", y ahí se entiende que la escala del torbellino Swift también arrastra riesgos que nadie asocia a una popstar.
La parte más dura aparece con el ataque en Southport, que los medios británicos cubrieron minuto a minuto: 3 chicas asesinadas en una clase temática inspirada en su música. Swift se quiebra al mencionarlo, admite que "voy a conocer a las familias esta noche" y después respira hondo para volver al modo profesional. El documental la muestra ajustándose la coraza en vivo, sin romantizarla.
Show business: Cómo Taylor Swift convirtió el pop en una máquina de hacer plata
En la segunda parte, la docuserie empieza a mostrar a Swift como lo que realmente es hoy: una jefa de un ecosistema gigante, donde cada bailarín, cada músico y cada asistente cumple un rol tan calibrado que si se sale de lugar podría quebrar el espectáculo. Y en ese punto, se vuelve clave la famosa entrega de bonos de US$197 millones que reveló People.
La cámara capta a un asistente con la carta en la mano, shock total. No se dice cuánto le tocó a cada uno, pero no hace falta: el gesto habla por sí solo y expone la forma en que lidera la artista.
El otro costado del poder aparece en cómo Disney+ capitaliza el fenómeno. En Investing.com contaron que las acciones de Disney subieron 3% después del anuncio del estreno de The End of an Era y The Final Show. Swift ya había demostrado que podía mover el tablero cuando The Eras Tour se convirtió en la gira más taquillera de la historia, superando los US$2.000 millones o cuando en Argentina llenó tres River. Y ahora, cada contenido que lanza en streaming altera métricas, pauta, tendencias y hasta la agenda mediática.
La serie también la muestra desde un costado más íntimo, lejos del escenario. En charlas con Travis Kelce baja un cambio en medio del torbellino, donde Swift remata el "gracias por hacer mi día mejor" del conductor con "algunas personas reciben un suero vitamínico, yo tengo esta conversación". Y en otro diálogo con Ed Sheeran suelta otra confesión fuerte: "No quiero que me rastreen como a un animal". Sin vueltas, sin metáforas.
Y mientras todo eso pasa, el documental revela que el segmento de The Tortured Poets Department se planificó en secreto absoluto, en un estudio sin música, casi como una operación clasificada. Eso también es Swift: obsesión por sorprender, control total y cero margen para filtraciones.
En definitiva, The End of an Era no cierra una etapa, como sugiere el título: la multiplica. Y Taylor Swift trascendió el estrellato, la marca y el empresariado. Ahora es un actor cultural, político y económico con su peso propio. Y si este es realmente "el fin", la pregunta es obvia: ¿qué empieza ahora? Porque cuando Swift da un solo paso, el mundo entero mira qué va a pasar.
