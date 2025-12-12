Leonardo Scatturice, el del avión de las valijas sin escanear, se quedó con OCA

“Nuestro objetivo es hacer de OCA una empresa líder en el mercado regional. Vamos a potenciar la compañía y a aprovechar la sinergia con Flybondi para el transporte aéreo de la región, sumando así carga aérea, logística y última milla”, afirmó Leonardo Scatturice, CEO y chairman de COC Global Enterprise.

Quién es Leonardo Scatturice, cercano a Santiago Caputo

Scatturice es un nombre muy conocido en el mundo empresarial pero también en el mundo político: ex espía de la SIDE, tiene estrechos vínculos con el gobierno libertario -es socio del empresario Mario Montoto y de la confianza (ambos) de Santiago Caputo- y con la CPAC (Conferencia global destinada a recaudar fondos para partidos conservadores).

En teoría, Leonardo fue quien aceitó la relación de Javier Milei con Donald Trump antes que el republicano retornara a la Casa Blanca.

bennett-milei.jpg Barry Bennet a la derecha de Milei durante un encuentro del Presidente con el magnate de Wall Street Robert Citrone (de camisa negra).

A comienzos de julio pasado el empresario estuvo en el centro de la polémica por ser el dueño del avión Bombardier que, a fines de febrero de 2025, aterrizó en Aeroparque con una única pasajera, Laura Belén Arrieta, a quien no le escanearon las 10 maletas en Aeroparque. Arrieta es nada menos que la tesorera de CPAC ARGENTINA INC.

arrieta-milei.jpg Javier Milei junto a Laura Belén Arrieta en el marco de la reunión de la CPAC en Buenos Aires.

En 2008 Scatturice afrontó causas por estafas y varias demandas civiles. En 2015, le hicieron escuchas comprometedoras desde el juzgado federal de Sergio Torres. En 2016, Juan José Gómez Centurión, el hombre puesto por Mauricio Macri al frente de la Aduana, lo señaló públicamente como el responsable de grabar sus conversaciones telefónicas.

Ajeno a todos estos “ruidos”, Leonardo maneja la Conferencia de la Acción Política Conservadora en nuestro país, mientras sus negocios en la Argentina crecen rápidamente.

En junio pasado compró Flybondi, por ejemplo. En julio, además, Scatturice fue contratado por el Gobierno de Milei de manera directa para proveer servicio de WiFi a todas las escuelas estatales de la Argentina, un negocio de unos US$80 millones. Hasta 2021, esa prestación se adjudicaba tras una licitación abierta y por montos menores al narrado.

Ahora, se convirtió en accionista mayoritario de OCA, y hay quienes se preguntan si tiene algún vínculo con Héctor Colella, quien fuera hombre de máxima confianza de Alfredo Yabrán, al punto de que lo designó como el encargado de continuar sus negocios en una de sus cartas póstumas.

Colella fue socio de Alfredo Yabrán en OCA. Luego, dueño de la empresa hasta 1997, año en el que se la entregó al Exxel Group de Juan Navarro. Y se quedó con OCASA, donde le fue muy bien.

OCASA (Organización Courier Argentino S.A.) está relacionada históricamente con OCA, dado que se fusionaron en 1996 y luego operaron de forma independiente.

Colella es gran conocedor de la logística en la Argentina y es muy exitoso. De hecho, cuando Marcos Galperin se peleó con Camioneros, la red logística para Mercado Libre se la armó él.

En paralelo, hay que destacar que Javier Milei viene llevando a cabo un plan de desguace de la estatal Correo Argentino -competencia de OCA- y busca su privatización.

