En la antesala a las Fiestas, Dia Argentina, la cadena líder en proximidad, realizó un relevamiento para entender cuáles son las preferencias de los argentinos para estos días de celebración atravesados por la crisis económica. A raíz de ello, se logró identificar cómo los consumidores planifican, compran y se preparan para uno de los momentos más esperados del año.
LA INFLACIÓN NO PERDONA
Fiestas en modo ahorro: Llega fin de año y la economía es un desafío
En la antesala a las Fiestas, un estudio reveló qué priorizan y cómo compran los argentinos atravesados por la crisis económica.
Fiestas en modo ahorro
Con respecto a los hábitos de compra, los resultados del estudio señalan que la búsqueda activa de la mejor ecuación de precio y calidad es la norma: el 87% de los encuestados afirma visitar distintos lugares para completar sus compras de fiestas. Por su parte, sólo el 9% se inclina por resolver todo en un mismo lado, mientras que un 4% ya combina la tienda física y online para asegurar el menú navideño.
En cuanto a los tiempos de organización, un 17,1% de los argentinos planifica sus compras con varias semanas de anticipación. Esta minoría de consumidores previsores contrasta fuertemente con la tendencia general: el 64% compra una semana antes o unos días previos a las fiestas, sumado al 18,9% que resuelve todo "a último momento".
Asimismo, el sondeo reveló que en estas Fiestas, la prioridad indiscutida es el ahorro, teniendo en consideración el escenario complejo que atraviesa la economía argentina.
Las ofertas y promociones ocupan un rol central y decisivo: un contundente 87% de consumidores las considera clave y ratifica comprarlas antes de concretar su adquisición.
Este alto porcentaje deja en evidencia a la minoría que las valora, pero no las cree cruciales (8%), y quienes las ofertas no influyen en su decisión (5%).
De la compra, al plato: Hábitos festivos
Otro de los datos que indica el documento es que la gran mayoría de los argentinos mantiene la tradición del menú casero. A partir del informe, "la figura de 'Mamá' sigue siendo la protagonista indiscutida en la cocina" (55% de los hogares), afianzando un rol histórico en la mesa navideña. El 21% de las preparaciones corre por cuenta de "Papá" y el 10% por los "Hijos", y sólo el 9% de los encuestados compra el menú totalmente hecho.
Los platos tradicionales continúan dominando la mesa festiva: el asado es la opción más elegida (48%), seguido por el vitel toné (25%), el matambre (15%) y el lechón (12%).
En este contexto de tradición, la influencia digital es limitada: el 65,7% de los participantes contó que, si bien consulta recetas en redes sociales, estas no alteran el menú definido, mientras que solo el 7,1% reconoce un impacto directo.
Teniendo en cuenta la mesa dulce, el Pan Dulce se consolida como el rey indiscutido dulce y los argentinos tienen sus sabores definidos: la versión con chips de chocolate es la favorita con un 45% de los votos, muy por delante del 30% que elige frutos secos y el 18% que opta por el pan dulce con frutas.
Una ayuda económica
En línea con los hallazgos de este estudio, que demuestran la prioridad por maximizar el ahorro, Dia anunció un cupón de 25% de ahorro exclusivo para sus clientes de ClubDia, el programa de fidelización en retail más valorado del país.
Este beneficio especial se aplicará el próximo martes 16 de diciembre en todas las compras y se destaca por aplicar sin mínimo ni tope y con cualquier medio de pago, tanto en tiendas físicas como en los canales online de la marca.
De esta manera, la cadena continúa consolidando su rol como aliado del ahorro de los hogares argentinos y reafirmando que "Con Dia llegás".
La inflación no perdona
La consultora Focus Market realizó una encuesta de magnitud nacional en la que compara los precios de la canasta navideña de este año con el 2024. Los precios aumentaron en promedio 27%, menos que la inflación estimada, que en el acumulado 2025 ya fue del 24,8% hasta octubre.
Más contenidos en Urgente24
Todo mal en Noruega: Javier Milei canceló agenda y aceleró la vuelta
Champions League: Real Madrid 1-2 Manchester City, tres puntos de oro para los "Ciudadanos"
Reforma Laboral: Se presentó el proyecto oficial ¿cuáles son los principales cambios?
Telefe mete poda a lo pavote y deja afuera a varios conductores históricos en 2026
Grupo Albanesi pisa fuerte y redefine toda su deuda hasta 2036