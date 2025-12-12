Fiestas en modo ahorro: Llega fin de año y la economía es un desafío

Este alto porcentaje deja en evidencia a la minoría que las valora, pero no las cree cruciales (8%), y quienes las ofertas no influyen en su decisión (5%).

De la compra, al plato: Hábitos festivos

Otro de los datos que indica el documento es que la gran mayoría de los argentinos mantiene la tradición del menú casero. A partir del informe, "la figura de 'Mamá' sigue siendo la protagonista indiscutida en la cocina" (55% de los hogares), afianzando un rol histórico en la mesa navideña. El 21% de las preparaciones corre por cuenta de "Papá" y el 10% por los "Hijos", y sólo el 9% de los encuestados compra el menú totalmente hecho.

Los platos tradicionales continúan dominando la mesa festiva: el asado es la opción más elegida (48%), seguido por el vitel toné (25%), el matambre (15%) y el lechón (12%).

image El asado, lo más elegido por los argentinos para celebrar Navidad y Año Nuevo.

En este contexto de tradición, la influencia digital es limitada: el 65,7% de los participantes contó que, si bien consulta recetas en redes sociales, estas no alteran el menú definido, mientras que solo el 7,1% reconoce un impacto directo.

Teniendo en cuenta la mesa dulce, el Pan Dulce se consolida como el rey indiscutido dulce y los argentinos tienen sus sabores definidos: la versión con chips de chocolate es la favorita con un 45% de los votos, muy por delante del 30% que elige frutos secos y el 18% que opta por el pan dulce con frutas.

Una ayuda económica

En línea con los hallazgos de este estudio, que demuestran la prioridad por maximizar el ahorro, Dia anunció un cupón de 25% de ahorro exclusivo para sus clientes de ClubDia, el programa de fidelización en retail más valorado del país.

Este beneficio especial se aplicará el próximo martes 16 de diciembre en todas las compras y se destaca por aplicar sin mínimo ni tope y con cualquier medio de pago, tanto en tiendas físicas como en los canales online de la marca.

De esta manera, la cadena continúa consolidando su rol como aliado del ahorro de los hogares argentinos y reafirmando que "Con Dia llegás".

La inflación no perdona

La consultora Focus Market realizó una encuesta de magnitud nacional en la que compara los precios de la canasta navideña de este año con el 2024. Los precios aumentaron en promedio 27%, menos que la inflación estimada, que en el acumulado 2025 ya fue del 24,8% hasta octubre.

image Variación de precios de la canasta navideña.

