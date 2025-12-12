Gianni Infantino: El hombre que mató a la Copa del Mundo

Tener 12 grupos de 4 equipos es una locura, ya que los mejores quedaron todos desparramados y no habrá grandes partidos, entonces ¿Cuánto tiempo durará la gente frente a la pantalla?, ¿Qué cantidad de asistencia tendrán los estadios?, ya le pasó en el Mundial de Clubes donde terminaron regalando entradas.

Si todo eso baja el negocio no es negocio en sí, ya que facturará en este Mundial pero en el otro que pasará. Cuanta gente habrá en el estadio o cuánto tiempo estarán los aficionados frente a las pantallas en un Alemania-Curazao o en un Brasil-Haití, partidos que terminarán con grandes goleadas. Y solo son dos ejemplos pero podemos dar varios.

copa del mundo El trofeo más hermoso del mundo podría perder interés si los campeones empiezan a ser selecciones menores por el incremento de participantes.

De lo que arrojó el sorteo hay 4 partidos que se pueden considerar platos fuertes o partidos interesantes. Los más importantes de primera fase serán sin dudas el España-Uruguay e Inglaterra-Croacia. A Estos dos se les puede sumar un Francia-Noruega (por Haaland) y Portugal-Colombia. El resto no se pueden agendar como partidos interesantes.

Ojo, puede que haya sorpresas, y las habrá, pero tantos partidos diluyen la emoción y la atracción de la Copa del Mundo, y así el interés en las audiencias y asistentes al estadio baja, y de esta forma todo lo vendible deja de serlo. Aclaramos lo del negocio porque es la razón por la cual la FIFA y Gianni Infantino hacen estos cambios y es la justificación de los mismos. Pero a nosotros nos preocupa la parte deportiva.

Los que amamos la Copa del Mundo terminamos muy decepcionados luego del sorteo, ya que no solo la primera fase no tendrá tanta emoción sino que los cruces de grandes seleccionados podrían darse en las primeras llaves eliminatorias, por ejemplo Argentina enfrentará a España o Uruguay en 16vos de final, partidos que podrían ser semifinal o final de Mundial, otro será el Alemania-Francia que podría darse en octavos de final.

Todo eso hace que se desvirtúe todo y que los mejores equipos no sean los que lleguen a las instancias finales, ya que si España y Argentina son 1º y 2º del mundo y se cruzan en 16vos, evidentemente uno de los dos se irá prematuramente.

Evidentemente Gianni Infantino no es consiente que esto matará a la Copa del Mundo como la conocemos, el Mundial 2026 será un antes y un después en la competición, y el único responsable de todo esto será el presidente de FIFA, el señor Gianni Infantino.

