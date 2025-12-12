A una semana del sorteo de la Copa del Mundo donde Gianni Infantino se vio muy contento por haber logrado el incremento de selecciones (pasó de 32 a 48), vemos que el armado de primera fase escasea de grandes choques, y eso es debido q que hay más equipos. En cuanto a negocio es genial, pero si ofrecen menos emoción las audiencias bajarán tarde o temprano.
Gianni Infantino: El hombre que mató a la Copa del Mundo
El incremento de equipos hizo que tengamos una primera fase con pocos partidos realmente atractivos. Más dinero, menos emoción. Un costo caro para Infantino.
La obsesión por facturar de Gianni Infantino mató a la Copa del Mundo
En la vida en general todo tiene que tener cierto equilibrio para que las cosas se mantengan, y en el fútbol es exactamente igual, pero parece que el presidente de FIFA no lo entiende así, ya que su obsesión por sumar la cantidad de participantes en el Mundial parece no tener límite, ahora son 48 y promete 64 para 2030, una locura que matará a la Copa del Mundo.
El gran problema de Gianni Infantino es no saber hasta dónde tirar de la cuerda, ya que todo lo hace facturable y no ve como está perjudicando a la competición más hermosa del fútbol, la Copa del Mundo. Cosas como el incremento de participantes, las pausas obligadas por hidratación de 3 minutos no tienen otro objetivo más claro que facturar y facturar, pero el presidente de FIFA parece no haberse hecho la pregunta ¿Cuánto perjudica esto al atractivo de la competencia?
Esa pregunta es fundamental antes de hacer cualquier movimiento, y más antes de hacer varios como hizo Infantino con la Copa del Mundo. Ya que si el torneo deja de ser atractivo, no habrá audiencia y no será vendible, y terminará matando a la competición más hermosa del mundo. Sobre la pausa de 3 minutos para facturar más ya hablamos, ahora es turno del incremento de equipos.
Evidentemente sumar participantes suma dinero a FIFA, pero a su vez le saca emoción a la competencia, y un ejemplo claro de eso es el sorteo de la semana pasada, que dejó zonas pobres de competitividad, ningún “Grupo de la Muerte” y apenas 4 partidos atractivos o platos fuertes como se los suele llamar.
Tener 12 grupos de 4 equipos es una locura, ya que los mejores quedaron todos desparramados y no habrá grandes partidos, entonces ¿Cuánto tiempo durará la gente frente a la pantalla?, ¿Qué cantidad de asistencia tendrán los estadios?, ya le pasó en el Mundial de Clubes donde terminaron regalando entradas.
Si todo eso baja el negocio no es negocio en sí, ya que facturará en este Mundial pero en el otro que pasará. Cuanta gente habrá en el estadio o cuánto tiempo estarán los aficionados frente a las pantallas en un Alemania-Curazao o en un Brasil-Haití, partidos que terminarán con grandes goleadas. Y solo son dos ejemplos pero podemos dar varios.
De lo que arrojó el sorteo hay 4 partidos que se pueden considerar platos fuertes o partidos interesantes. Los más importantes de primera fase serán sin dudas el España-Uruguay e Inglaterra-Croacia. A Estos dos se les puede sumar un Francia-Noruega (por Haaland) y Portugal-Colombia. El resto no se pueden agendar como partidos interesantes.
Ojo, puede que haya sorpresas, y las habrá, pero tantos partidos diluyen la emoción y la atracción de la Copa del Mundo, y así el interés en las audiencias y asistentes al estadio baja, y de esta forma todo lo vendible deja de serlo. Aclaramos lo del negocio porque es la razón por la cual la FIFA y Gianni Infantino hacen estos cambios y es la justificación de los mismos. Pero a nosotros nos preocupa la parte deportiva.
Los que amamos la Copa del Mundo terminamos muy decepcionados luego del sorteo, ya que no solo la primera fase no tendrá tanta emoción sino que los cruces de grandes seleccionados podrían darse en las primeras llaves eliminatorias, por ejemplo Argentina enfrentará a España o Uruguay en 16vos de final, partidos que podrían ser semifinal o final de Mundial, otro será el Alemania-Francia que podría darse en octavos de final.
Todo eso hace que se desvirtúe todo y que los mejores equipos no sean los que lleguen a las instancias finales, ya que si España y Argentina son 1º y 2º del mundo y se cruzan en 16vos, evidentemente uno de los dos se irá prematuramente.
Evidentemente Gianni Infantino no es consiente que esto matará a la Copa del Mundo como la conocemos, el Mundial 2026 será un antes y un después en la competición, y el único responsable de todo esto será el presidente de FIFA, el señor Gianni Infantino.
